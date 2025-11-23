Poważnie wyglądające zderzenie na wylotówce. Jeden samochód w rowie, drugi na sygnalizacji
Na granicy Warszawy i Piaseczna doszło do poważnie wyglądającego zdarzenia drogowego. Na ulicy Puławskiej, na wysokości ul. Kuropatwy, w kierunku Centrum zderzyły się dwa samochody osobowe: lexus i audi.
Jeden z pojazdów zatrzymał się w rowie po prawej stronie jezdni, patrząc w kierunku Warszawy. Drugi uderzył w sygnalizację świetlną znajdującą się na wysepce rozdzielającej pasy ruchu.
Jak mówi nam aspirant Kamil Sobótka z Komendy Stołecznej Policji, w zderzeniu nikt nie ucierpiał. Kierowcy byli trzeźwi i posiadali uprawnienia do kierowania pojazdów. Przyczyną było najechanie na tył pojazdu. Jeden z kierowców został ukarany mandatem.
Od rana w stolicy i okolicach intensywnie pada śnieg. Jest ślisko, a widoczność miejscami spada do minimum. Kierowcy sygnalizują, że nawet na głównych trasach tworzą się oblodzenia. Służby apelują o ostrożność i dostosowanie prędkości do warunków na drodze.
Redaktor naczelny portalu. Absolwent Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego.