Poważny incydent w Warszawie. Utrudnienia w komunikacji. Wprowadzono wzajemne honorowanie biletów
Pasażerowie podróżujący koleją przez Warszawę muszą liczyć się z utrudnieniami. W związku ze zdarzeniem na linii średnicowej w rejonie stacji Warszawa Ochota występują opóźnienia pociągów Szybkiej Kolei Miejskiej oraz Kolei Mazowieckich.
Jak poinformowano, problemy są związane z interwencją pogotowia wobec pasażera pociągu KM 93840 jadącego w kierunku Mrozów. Zdarzenie wpłynęło na ruch pociągów na linii średnicowej, powodując wzrost liczby opóźnień.
Honorowanie biletów ZTM i KM
Aby ułatwić podróż pasażerom, od godziny 17:15 wprowadzono wzajemne honorowanie biletów ZTM i Kolei Mazowieckich w pociągach SKM i KM w II strefie biletowej.
Podróżni powinni śledzić bieżące komunikaty przewoźników oraz przygotować się na możliwe zmiany w rozkładzie jazdy i wydłużony czas przejazdu.
Służby przepraszają pasażerów za utrudnienia i apelują o cierpliwość do czasu przywrócenia normalnego ruchu pociągów.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.