Poważny incydent w Warszawie. Utrudnienia w komunikacji. Wprowadzono wzajemne honorowanie biletów

15 lipca 2026 17:48 | Autor: Anna Szkutnik | Aktualności | Brak komentarzy

Pasażerowie podróżujący koleją przez Warszawę muszą liczyć się z utrudnieniami. W związku ze zdarzeniem na linii średnicowej w rejonie stacji Warszawa Ochota występują opóźnienia pociągów Szybkiej Kolei Miejskiej oraz Kolei Mazowieckich.

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Pociąg kolei Mazowieckich na Linii Otwockiej Fot. Warszawa w Pigułce
Pociąg kolei Mazowieckich na Linii Otwockiej Fot. Warszawa w Pigułce

Jak poinformowano, problemy są związane z interwencją pogotowia wobec pasażera pociągu KM 93840 jadącego w kierunku Mrozów. Zdarzenie wpłynęło na ruch pociągów na linii średnicowej, powodując wzrost liczby opóźnień.

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Honorowanie biletów ZTM i KM

Aby ułatwić podróż pasażerom, od godziny 17:15 wprowadzono wzajemne honorowanie biletów ZTM i Kolei Mazowieckich w pociągach SKM i KM w II strefie biletowej.

Podróżni powinni śledzić bieżące komunikaty przewoźników oraz przygotować się na możliwe zmiany w rozkładzie jazdy i wydłużony czas przejazdu.

Służby przepraszają pasażerów za utrudnienia i apelują o cierpliwość do czasu przywrócenia normalnego ruchu pociągów.

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