Warszawa z prestiżową inwestycją. Powstanie pierwsze takie centrum Europejskiej Agencji Kosmicznej

15 lipca 2026 17:40 | Autor: Anna Szkutnik | Aktualności | Brak komentarzy

Warszawa została wybrana na siedzibę pierwszego centrum technologicznego Europejskiej Agencji Kosmicznej (ESA), które powstanie poza gronem państw założycielskich organizacji. Informację przekazała Kancelaria Prezesa Rady Ministrów, podkreślając, że to ważny krok dla rozwoju polskiego sektora kosmicznego.

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Fot. Warszawa w Pigułce

Nowe centrum ma wspierać rozwój nowoczesnych technologii oraz zacieśniać współpracę pomiędzy światem nauki i biznesu. Inwestycja ma również stworzyć nowe możliwości dla polskich przedsiębiorstw oraz specjalistów działających w branży kosmicznej i zaawansowanych technologii.

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Jak zaznaczono w komunikacie Kancelarii Premiera, ulokowanie placówki w stolicy jest potwierdzeniem rosnącej pozycji Polski w europejskim sektorze kosmicznym. To pierwsze centrum technologiczne ESA utworzone poza państwami, które zakładały Europejską Agencję Kosmiczną.

Szansa dla polskich firm i naukowców

Nowa jednostka ma stać się miejscem współpracy naukowców, inżynierów oraz przedsiębiorców rozwijających innowacyjne rozwiązania. Oczekuje się, że centrum będzie wspierało projekty badawczo-rozwojowe oraz ułatwi polskim firmom udział w międzynarodowych przedsięwzięciach realizowanych przez Europejską Agencję Kosmiczną.

To kolejna inwestycja wzmacniająca znaczenie Warszawy jako jednego z najważniejszych ośrodków nowych technologii w Europie Środkowo-Wschodniej. Powstanie centrum ESA może przyciągnąć kolejne projekty, inwestorów oraz wysoko wykwalifikowanych specjalistów do stolicy.

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