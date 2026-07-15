Warszawa z prestiżową inwestycją. Powstanie pierwsze takie centrum Europejskiej Agencji Kosmicznej
Warszawa została wybrana na siedzibę pierwszego centrum technologicznego Europejskiej Agencji Kosmicznej (ESA), które powstanie poza gronem państw założycielskich organizacji. Informację przekazała Kancelaria Prezesa Rady Ministrów, podkreślając, że to ważny krok dla rozwoju polskiego sektora kosmicznego.
Nowe centrum ma wspierać rozwój nowoczesnych technologii oraz zacieśniać współpracę pomiędzy światem nauki i biznesu. Inwestycja ma również stworzyć nowe możliwości dla polskich przedsiębiorstw oraz specjalistów działających w branży kosmicznej i zaawansowanych technologii.
Jak zaznaczono w komunikacie Kancelarii Premiera, ulokowanie placówki w stolicy jest potwierdzeniem rosnącej pozycji Polski w europejskim sektorze kosmicznym. To pierwsze centrum technologiczne ESA utworzone poza państwami, które zakładały Europejską Agencję Kosmiczną.
Szansa dla polskich firm i naukowców
Nowa jednostka ma stać się miejscem współpracy naukowców, inżynierów oraz przedsiębiorców rozwijających innowacyjne rozwiązania. Oczekuje się, że centrum będzie wspierało projekty badawczo-rozwojowe oraz ułatwi polskim firmom udział w międzynarodowych przedsięwzięciach realizowanych przez Europejską Agencję Kosmiczną.
To kolejna inwestycja wzmacniająca znaczenie Warszawy jako jednego z najważniejszych ośrodków nowych technologii w Europie Środkowo-Wschodniej. Powstanie centrum ESA może przyciągnąć kolejne projekty, inwestorów oraz wysoko wykwalifikowanych specjalistów do stolicy.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.