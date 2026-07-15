Świecące kropki na ekranach smartfonów milionów Polaków. To nie usterka. Wiemy, co oznaczają
Mały, kolorowy punkt w prawym górnym rogu ekranu to jeden z najprostszych, a zarazem najmniej zrozumianych sygnałów w Androidzie. System od lat informuje w ten sposób, kiedy aplikacja sięga po kamerę czy mikrofon, a od 2026 roku robi to samo w przypadku lokalizacji. W Polsce, gdzie z Androida korzysta zdecydowana większość posiadaczy smartfonów, dotyczy to naprawdę ogromnej liczby urządzeń.
Zielona kropka – najstarsza z nich, ale wciąż mało kto wie, co robi
Zielony wskaźnik towarzyszy Androidowi od wersji 12, czyli od 2021 roku. Zapala się w prawym górnym rogu ekranu za każdym razem, gdy jakaś aplikacja aktywnie korzysta z kamery lub mikrofonu – niekoniecznie w trakcie rozmowy wideo, bo równie dobrze może chodzić o skanowanie kodu QR, nagrywanie wiadomości głosowej czy aplikację, która w tle robi coś, o czym użytkownik nie ma pojęcia. Wystarczy rozwinąć pasek powiadomień, żeby zobaczyć dokładnie, która aplikacja w danym momencie korzysta z tych funkcji.
To właśnie ten wskaźnik bywa najbardziej pomocny, gdy zapala się w chwili, w której nikt świadomie nie uruchamiał ani aparatu, ani mikrofonu – wtedy warto sprawdzić listę zainstalowanych aplikacji i cofnąć podejrzane uprawnienia, zamiast zakładać, że to zwykła usterka.
Niebieska kropka – nowość, która dopiero się rozpowszechnia
Drugi wskaźnik jest znacznie świeższy. Pojawił się po raz pierwszy w testowej wersji Androida 16 QPR3, w marcu 2026 roku, i na razie widoczny jest przede wszystkim na smartfonach Google Pixel. Jego zadanie jest inne niż zielonej kropki – zapala się, gdy aplikacja aktywnie pobiera dane o lokalizacji, na przykład podczas korzystania z Map Google czy aplikacji do zamawiania jedzenia, a gaśnie, gdy przestaje to robić.
Pełne, ogólnodostępne wdrożenie ma przynieść Android 17, którego premiera planowana jest na lato 2026 roku – dokładna data nie została jeszcze potwierdzona. Dopiero wtedy niebieski wskaźnik trafi na telefony wszystkich producentów, nie tylko na urządzenia Google.
Co, jeśli oba dzieją się naraz? System wybiera tylko jeden kolor
Android nie pokazuje obu kropek jednocześnie, nawet jeśli aplikacja faktycznie korzysta zarówno z kamery, jak i z lokalizacji w tym samym momencie. System stosuje prostą hierarchię – dostęp do kamery lub mikrofonu uznawany jest za bardziej wrażliwy, więc to zielona kropka ma pierwszeństwo wyświetlania. Żeby sprawdzić, czy w tle aktywna jest również lokalizacja, wystarczy dotknąć widocznego wskaźnika – rozwinięty panel pokaże pełny obraz tego, z czego dokładnie korzysta dana aplikacja.
Ile telefonów w Polsce to w praktyce dotyczy
Dokładnej, oficjalnej liczby telefonów z Androidem w Polsce nikt nie publikuje, ale można ją oszacować na podstawie dwóch niezależnych źródeł. Z Badania Założycielskiego Krajowego Instytutu Mediów wynika, że ze smartfona korzysta 75,8 proc. Polaków. Z kolei według danych Gemius udział systemu Android wśród urządzeń mobilnych łączących się z internetem w Polsce sięga około 77,5 proc., reszta przypada głównie na iOS.
Zestawiając te dwa wskaźniki z populacją Polski, wynoszącą około 37,6 mln osób, wychodzi z tego szacunkowo 21-22 mln telefonów z Androidem w rękach Polaków – a więc tyle samo urządzeń, na których prędzej czy później pojawi się nowy, niebieski wskaźnik lokalizacji, gdy tylko Android 17 trafi do wszystkich producentów.
Dlaczego akurat w Warszawie ten wskaźnik będzie widoczny częściej
W stolicy skala korzystania z aplikacji opartych na lokalizacji jest wyjątkowo duża. Mieszkańcy Warszawy codziennie sięgają po aplikacje do komunikacji miejskiej, jazdy na życzenie czy dostawy jedzenia – a każda z nich regularnie pyta system o bieżącą pozycję użytkownika, żeby wskazać najbliższy przystanek, dopasować kierowcę albo obliczyć czas dostawy. W praktyce oznacza to, że mieszkaniec dużego miasta, korzystający z takich usług kilka razy dziennie, będzie widział niebieski wskaźnik znacznie częściej niż osoba mieszkająca tam, gdzie transport publiczny czy dowóz jedzenia odgrywają mniejszą rolę w codziennym życiu.
Sprawdź, jak zapanować nad tymi uprawnieniami
Jeśli zielona lub niebieska kropka pojawia się w sytuacji, której nie potrafisz powiązać z żadną świadomie uruchomioną funkcją, warto od razu sprawdzić, która aplikacja odpowiada za ten sygnał. Wystarczy rozwinąć panel powiadomień i dotknąć widocznego wskaźnika – system pokaże nazwę aplikacji korzystającej w danym momencie z kamery, mikrofonu lub lokalizacji.
Uprawnienia poszczególnych aplikacji można na bieżąco kontrolować w ustawieniach telefonu – wystarczy przytrzymać ikonę aplikacji, wybrać informacje o niej, a następnie przejść do sekcji uprawnień i wyłączyć dostęp do funkcji, których dana aplikacja w Twojej ocenie nie potrzebuje. Na urządzeniach Pixel odpowiednie ustawienia znajdziesz w menu Ustawienia, w sekcji dotyczącej bezpieczeństwa i prywatności, a następnie w menedżerze uprawnień. Regularne przeglądanie tej listy, zwłaszcza po instalacji nowych aplikacji, to najprostszy sposób, żeby kolorowe kropki przestały być zagadką, a stały się realnym narzędziem kontroli nad własną prywatnością.
Redaktor naczelny serwisu. Absolwent Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych na Uniwersytecie Warszawskim z ponad 15-letnim doświadczeniem w mediach. Specjalista ds. strategii informacyjnych i komunikacji kryzysowej. Wieloletni inwestor giełdowy i praktyk rynków finansowych. W swoich tekstach łączy warsztat dziennikarski z praktyczną wiedzą o podatkach, inwestowaniu i mechanizmach rynkowych, tłumacząc zawiłości ekonomii na język codzienny.