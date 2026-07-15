Duże utrudnienia w Warszawie. Ruszają kolejne remonty ulic [MAPY]
Warszawę czeka kolejna fala wakacyjnych remontów ulic. Już w najbliższych dniach drogowcy rozpoczną prace na Ochocie, Bemowie i Bielanach, co oznacza czasowe zamknięcia dróg, objazdy oraz zmiany w kursowaniu autobusów. Sprawdzamy, gdzie wystąpią największe utrudnienia, które ulice zostaną wyłączone z ruchu i jak najlepiej zaplanować podróż po stolicy.
Duże utrudnienia na drogach w Warszawie. Kierowcy i pasażerowie muszą przygotować się na zmiany
Przed kierowcami i pasażerami komunikacji miejskiej w Warszawie kolejny weekend z utrudnieniami. Drogowcy zaplanowali prace na Ochocie i Bemowie, a od przyszłego tygodnia ruszy również remont jednej z ulic na Bielanach. W związku z wymianą nawierzchni zmieni się organizacja ruchu, wyznaczone zostaną objazdy, a część autobusów pojedzie innymi trasami. Sprawdzamy, gdzie wystąpią największe utrudnienia i jak długo potrwają prace.
Weekendowe remonty w Warszawie. Drogowcy wracają na trzy ważne ulice
Zarząd Dróg Miejskich zapowiedział kolejne wakacyjne prace związane z wymianą nawierzchni. Roboty obejmą trzy lokalizacje:
- Aleje Jerozolimskie na Ochocie,
- ulicę Połczyńską na Bemowie,
- ulicę Klaudyny na Bielanach.
Prace będą prowadzone etapami od 17 do 23 lipca i wiążą się z czasowymi zamknięciami ulic oraz zmianami w komunikacji miejskiej.
Ochota. Drugi etap remontu Alej Jerozolimskich
Roboty rozpoczną się w piątek 17 lipca około godziny 22:00. Zamknięta zostanie jezdnia Alej Jerozolimskich prowadząca w kierunku Dworca Zachodniego – od placu Zawiszy do ulicy Sokołowskiego „Grzymały”.
Objazd zostanie poprowadzony ulicami:
- Grójecką,
- Kopińską,
- Sokołowskiego „Grzymały”.
Zmiany obejmą również autobusy linii 127, 158 i 159, które pojadą wyznaczonym objazdem.
Zakończenie prac zaplanowano na poniedziałek 20 lipca o godzinie 5:00.
Bemowo. Dokończą asfaltowanie ulicy Połczyńskiej
Również w piątek wieczorem drogowcy wrócą na ulicę Połczyńską, gdzie zakończą wymianę nawierzchni na jezdni wyjazdowej z Warszawy.
Zamknięty zostanie odcinek od ulicy Dostawczej do centrum handlowego w kierunku Ożarowa Mazowieckiego.
W czasie robót:
- ruch w obu kierunkach będzie odbywał się drugą jezdnią,
- zalecane objazdy poprowadzą ulicami Lazurową, Górczewską oraz obwodnicą do ulicy Poznańskiej.
Przywrócenie normalnej organizacji ruchu planowane jest na poniedziałek 20 lipca około godziny 4:00.
Bielany. Czterodniowy remont ulicy Klaudyny
Najdłuższe utrudnienia rozpoczną się w poniedziałek 20 lipca. Do czwartku 23 lipca zamknięta będzie cała ulica Klaudyny – od ulicy Podleśnej do ronda Ruda.
Objazdy zostaną poprowadzone ulicami:
- Podleśną,
- Gwiaździstą,
- Potocką,
- Mickiewicza,
- Rudzką,
- Lektykarską.
Na czas remontu połączenie z ulicą Klaudyny stracą również ulice:
- Rudzka,
- Pęcicka,
- Sobocka,
- Godowska,
- Rajszewska,
- Kiwerska.
Zmiany w komunikacji miejskiej
Remont ulicy Klaudyny wpłynie także na kursowanie autobusów Warszawskiego Transportu Publicznego.
Zmodyfikowane zostaną trasy linii:
- 121,
- 157,
- 181,
- 185,
- N46.
Na Ochocie zmienionymi trasami pojadą natomiast autobusy linii 127, 158 i 159.
Warszawa. Kierowcy powinni zaplanować podróż wcześniej
Zarząd Dróg Miejskich apeluje do kierowców o zwracanie uwagi na tymczasowe oznakowanie oraz rozważenie wyboru alternatywnych tras. Wakacyjny okres jest wykorzystywany do intensywnych remontów ulic, co pozwala ograniczyć utrudnienia w czasie największego natężenia ruchu.
Co to oznacza dla Ciebie?
- Od 17 lipca rozpoczną się kolejne remonty ulic w Warszawie.
- Największe utrudnienia wystąpią na Ochocie, Bemowie i Bielanach.
- Zmieni się organizacja ruchu oraz trasy kilku linii autobusowych.
- Przed wyjazdem warto sprawdzić aktualne informacje o objazdach i zaplanować podróż z odpowiednim zapasem czasu.
Inżynier gastronomii i szef kuchni. Absolwent Gastronomii i Sztuki Kulinarnej na Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie. W redakcji łączy inżynierskie podejście do technologii żywności z wieloletnią praktyką za „sterami” profesjonalnej kuchni. Specjalizuje się w prześwietlaniu składów produktów, tropieniu „paragonów grozy” oraz wyjaśnianiu standardów sanitarnych. Jego teksty pomagają czytelnikom nie tylko lepiej gotować, ale przede wszystkim świadomie kupować i jeść bezpiecznie.