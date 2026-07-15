Duże utrudnienia w Warszawie. Ruszają kolejne remonty ulic [MAPY]

15 lipca 2026 18:16 | Autor: Bartłomiej Radecki | Aktualności | Brak komentarzy

Warszawę czeka kolejna fala wakacyjnych remontów ulic. Już w najbliższych dniach drogowcy rozpoczną prace na Ochocie, Bemowie i Bielanach, co oznacza czasowe zamknięcia dróg, objazdy oraz zmiany w kursowaniu autobusów. Sprawdzamy, gdzie wystąpią największe utrudnienia, które ulice zostaną wyłączone z ruchu i jak najlepiej zaplanować podróż po stolicy.

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Uwaga, szykują się ogromne utrudnienia w samym centrum Warszawy. Fot. Shutterstock / Warszawa w Pigułce.
Uwaga, szykują się ogromne utrudnienia w samym centrum Warszawy. Fot. Shutterstock / Warszawa w Pigułce.

Duże utrudnienia na drogach w Warszawie. Kierowcy i pasażerowie muszą przygotować się na zmiany

Przed kierowcami i pasażerami komunikacji miejskiej w Warszawie kolejny weekend z utrudnieniami. Drogowcy zaplanowali prace na Ochocie i Bemowie, a od przyszłego tygodnia ruszy również remont jednej z ulic na Bielanach. W związku z wymianą nawierzchni zmieni się organizacja ruchu, wyznaczone zostaną objazdy, a część autobusów pojedzie innymi trasami. Sprawdzamy, gdzie wystąpią największe utrudnienia i jak długo potrwają prace.

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Zarząd Dróg Miejskich zapowiedział kolejne wakacyjne prace związane z wymianą nawierzchni. Roboty obejmą trzy lokalizacje:

  • Aleje Jerozolimskie na Ochocie,
  • ulicę Połczyńską na Bemowie,
  • ulicę Klaudyny na Bielanach.

Prace będą prowadzone etapami od 17 do 23 lipca i wiążą się z czasowymi zamknięciami ulic oraz zmianami w komunikacji miejskiej.

Ochota. Drugi etap remontu Alej Jerozolimskich

Roboty rozpoczną się w piątek 17 lipca około godziny 22:00. Zamknięta zostanie jezdnia Alej Jerozolimskich prowadząca w kierunku Dworca Zachodniego – od placu Zawiszy do ulicy Sokołowskiego „Grzymały”.

Objazd zostanie poprowadzony ulicami:

  • Grójecką,
  • Kopińską,
  • Sokołowskiego „Grzymały”.

Zmiany obejmą również autobusy linii 127, 158 i 159, które pojadą wyznaczonym objazdem.

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Zakończenie prac zaplanowano na poniedziałek 20 lipca o godzinie 5:00.

Fot. UM Warszawa

Bemowo. Dokończą asfaltowanie ulicy Połczyńskiej

Również w piątek wieczorem drogowcy wrócą na ulicę Połczyńską, gdzie zakończą wymianę nawierzchni na jezdni wyjazdowej z Warszawy.

Zamknięty zostanie odcinek od ulicy Dostawczej do centrum handlowego w kierunku Ożarowa Mazowieckiego.

W czasie robót:

  • ruch w obu kierunkach będzie odbywał się drugą jezdnią,
  • zalecane objazdy poprowadzą ulicami Lazurową, Górczewską oraz obwodnicą do ulicy Poznańskiej.

Przywrócenie normalnej organizacji ruchu planowane jest na poniedziałek 20 lipca około godziny 4:00.

Fot. UM Warszawa

Bielany. Czterodniowy remont ulicy Klaudyny

Najdłuższe utrudnienia rozpoczną się w poniedziałek 20 lipca. Do czwartku 23 lipca zamknięta będzie cała ulica Klaudyny – od ulicy Podleśnej do ronda Ruda.

Objazdy zostaną poprowadzone ulicami:

  • Podleśną,
  • Gwiaździstą,
  • Potocką,
  • Mickiewicza,
  • Rudzką,
  • Lektykarską.

Na czas remontu połączenie z ulicą Klaudyny stracą również ulice:

  • Rudzka,
  • Pęcicka,
  • Sobocka,
  • Godowska,
  • Rajszewska,
  • Kiwerska.
Fot. UM Warszawa

Zmiany w komunikacji miejskiej

Remont ulicy Klaudyny wpłynie także na kursowanie autobusów Warszawskiego Transportu Publicznego.

Zmodyfikowane zostaną trasy linii:

  • 121,
  • 157,
  • 181,
  • 185,
  • N46.

Na Ochocie zmienionymi trasami pojadą natomiast autobusy linii 127, 158 i 159.

Warszawa. Kierowcy powinni zaplanować podróż wcześniej

Zarząd Dróg Miejskich apeluje do kierowców o zwracanie uwagi na tymczasowe oznakowanie oraz rozważenie wyboru alternatywnych tras. Wakacyjny okres jest wykorzystywany do intensywnych remontów ulic, co pozwala ograniczyć utrudnienia w czasie największego natężenia ruchu.

Co to oznacza dla Ciebie?

  • Od 17 lipca rozpoczną się kolejne remonty ulic w Warszawie.
  • Największe utrudnienia wystąpią na Ochocie, Bemowie i Bielanach.
  • Zmieni się organizacja ruchu oraz trasy kilku linii autobusowych.
  • Przed wyjazdem warto sprawdzić aktualne informacje o objazdach i zaplanować podróż z odpowiednim zapasem czasu.
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