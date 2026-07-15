Od początku roku do wakacji w mazowieckich lasach wybuchło aż 1388 pożarów. Samorząd Województwa wspiera straż na wiele sposobów

15 lipca 2026 18:52 | Autor: Michał Wierzbicki | Aktualności | Brak komentarzy

Od początku roku do wakacji w mazowieckich lasach wybuchło aż 1388 pożarów, a tylko w maju ponad 500. Sprawny sprzęt i dobrze przygotowani strażacy ochotnicy to większe bezpieczeństwo mieszkańców Mazowsza. Nowoczesny sprzęt, wozy strażackie i umundurowanie trafiają do mazowieckich jednostek OSP dzięki wsparciu samorządu województwa.

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Strażak walczy z pożarem.
Strażak walczy z pożarem. | Fot. Arkadiusz Domański.

W tym roku mamy kolejną suszę, do której najbardziej przyczynił się rekordowo niski poziom opadów deszczu. Dla lasów, tak, jak i dla rolnictwa, to katastrofa. Susza w lesie to przede wszystkim bardzo wyschnięta ściółka, a wraz z tym duże zagrożenie pożarowe. Niewiele bowiem trzeba, by taka ściółka zaczęła się palić.

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Jak zaznaczają Lasy Państwowe, 99 proc. leśnych pożarów jest powodowanych przez człowieka. Na ogół przez jego nieostrożność (zdarzają się też celowe podpalenia). To nie tylko palenie ognisk w lesie, wyrzucanie w nim niedopałków papierosów i śmieci (np. szklanych butelek, które skupiając światło słoneczne, mogą zadziałać jak iskra), ale i parkowanie w miejscach, które nie są do tego przeznaczone (rozgrzany element samochodu też może doprowadzić do zapalenia się ściółki czy wyschniętej trawy).

– Tylko w tym roku druhowie z Mazowsza zyskają 82 nowe samochody i zmodernizują ponad 220 strażnic. Do 227 jednostek trafi także specjalistyczny sprzęt i umundurowanie. To wszystko w ramach naszego programu wsparcia Mazowsze dla straży pożarnych, na realizację którego tylko w tym roku przeznaczymy 21 mln zł – podsumowuje marszałek Adam Struzik. – Te środki to przede wszystkim inwestycja w bezpieczeństwo mieszkańców. Lepszy i coraz nowocześniejszy sprzęt pozwala jeszcze skuteczniej walczyć z żywiołem i nieść pomoc poszkodowanym.

Walka z żywiołem

Pożarów lasów przybyło już w 2025 roku, a w tym roku sytuacja się znacznie pogorszyła. Według danych zebranych przez Lasy Państwowe od 1 stycznia do 24 czerwca w woj. Mazowieckim wybuchło aż 1388 pożarów na terenach leśnych (dla porównania w tym samym okresie ubiegłego roku było ich poniżej tysiąca). Z tego tylko 167 na terenach Lasów Państwowych, a pozostałe na terenach należących do innych właścicieli (głównie prywatnych). Od zarzewia ognia w lesie prywatnym zaczął się też największy od lat leśny pożar na Mazowszu, do którego doszło na przełomie maja i czerwca w gminach Poświętne i Stanisławów. Objął on ponad 300 hektarów drzewostanów.

– Już teraz wilgotność ściółki w większości lasów spadła poniżej 10%. Dla porównania kartka papieru ma wilgotność około 8% – mówi Adam Wasiak, dyrektor generalny Lasów Państwowych.

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Więcej o pożarze w gminach Stanisławów i Poświętne dowiedzą się Państwo
w podcaście województwa mazowieckiego „Halo! Tu Mazowsze!”
https://www.youtube.com/watch?v=pRnO7lDArCg&list=PLKcen6r8tkk_b77W4ImDTu8H14VuBudI4
https://open.spotify.com/episode/07Ho0P0MUxKcnB01z3h9nc

Dla dobra ludzi

Zarówno w gminie Stanisławów, jak i w gminie Poświętne jako pierwsze do akcji gaśniczej ruszyły miejscowe jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych. To właśnie takie sytuacje pokazują, jak ważne jest ich odpowiednie wyposażenie i gotowość do działania.

– Staraliśmy się, żeby ogień nie przeszedł przez drogę pożarową nr 17, od której było tylko 200-300 metrów do budynków mieszkalnych. I to nam się udało – opowiada Arkadiusz Domański, naczelnik OSP Rządza, której wóz jako pierwszy dojechał na miejsce pożaru w gminie Stanisławów.

Od lat OSP z Mazowsza wspiera samorząd województwa mazowieckiego, realizując programy wsparcia. Największym z nich jest „Mazowsze dla straży pożarnych”, w ramach którego jednostki OSP otrzymują dofinansowanie m.in. na zakup wozów strażackich, sprzętu oraz umundurowania.

– Coraz wyższe temperatury i utrzymująca się susza powodują, że pożary stają się coraz większym zagrożeniem. Dziękuję strażakom za ich zaangażowanie i gotowość do niesienia pomocy. Jako samorząd województwa wspieramy druhów w realizacji tej odpowiedzialnej misji. Tylko w tym roku jednostki OSP z podwarszawskich regionów zyskają 22 nowe pojazdy. Zmodernizowane zostaną 42 strażnice, a do 49 jednostek trafi specjalistyczny sprzęt – mówi Anna Brzezińska, członkini zarządu województwa mazowieckiego.

Lepiej późno niż wcale

Problem dużego zagrożenia pożarowego w mazowieckich lasach będzie, niestety, wracał. Dziś susze mamy już niemal co roku, a do tego dochodzą fale ekstremalnych upałów. To wynik zmian klimatycznych. Problem dotyczy głównie starszych drzewostanów sosnowych, posadzonych 70-90 lat temu. Drzewa te wykształciły systemy korzeniowe, dostosowane do wcześniejszych, bardziej sprzyjających warunków wodnych. Gdy poziom wód gruntowych obniża się poniżej 3 metrów od powierzchni ziemi, starsze drzewa nie są w stanie sięgnąć do ich głębszych pokładów. Osłabione brakiem wody sosny są atakowane przez rośliny pasożytnicze (jemioła) i szkodliwe owady, takie, jak kornik ostrozębny czy przypłaszczek granatek. Leśnicy walczą z tym problemem, nie tylko poprzez wprowadzanie małej retencji w lasach, ale i przez zastępowanie sosny liściastymi gatunki drzew, które lepiej znoszą niedobory wody i są odporne na kornika czy przypłaszczka. Jedno jest pewne: potrzebujemy zupełnie innego niż dotąd gospodarowania wodą. Musimy gromadzić deszczówkę wszędzie, gdzie się da, budować kolejne zbiorniki retencyjne, skończyć z osuszaniem mokradeł i prostowaniem rzek, bo to przyspiesza odpływ wody. To wszystko dopiero u nas się zaczyna, ale lepiej późno niż wcale.

Cały materiał dostępny jest w najnowszym numerze miesięcznika „Mazowsze. Serce Polski” oraz na stronie mazovia.pl.

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