Podatek od psa w Warszawie wynosi 0 zł, ale skarbówka i tak może Cię odwiedzić i skontrolować
Warszawa od lat nie pobiera opłaty od posiadania psa – i to jest jedyna dobra wiadomość w tym temacie. Bo choć stołeczny ratusz zrezygnował z tej daniny, to zupełnie inny urząd, skarbowy, może upomnieć się o pieniądze przy zakupie rasowego pupila. Wielu warszawiaków myśli, że skoro miasto nie każe płacić za psa, to temat podatków przy zwierzęciu ich nie dotyczy. To błąd, który może kosztować nawet kilkaset złotych kary.
Zero złotych w stolicy – ale to nie jedyna opłata, jaka istnieje
W 2026 roku maksymalna stawka opłaty od posiadania psa, ustalana co roku przez ministra finansów, wynosi 186,29 zł za jednego czworonoga – to o 4,5 proc. więcej niż rok wcześniej. Problem w tym, że ta stawka to wyłącznie górny limit, do którego gminy mogą się posunąć, jeśli w ogóle zdecydują się na wprowadzenie takiej opłaty. Warszawa dawno z niej zrezygnowała, podobnie jak Wrocław, Poznań, Łódź czy Gdańsk. Podobnie postąpiło wiele innych miast na Mazowszu, w tym Radom, który zniósł ten obowiązek jeszcze w 2007 roku. Argument samorządów jest zawsze ten sam – koszt wysyłania upomnień, prowadzenia ewidencji i egzekwowania zaległości okazuje się wyższy niż same wpływy z opłaty.
Prawdziwy haczyk – kupujesz psa, a nie wiesz, że kupujesz „rzecz ruchomą”
Tu zaczyna się to, o czym większość właścicieli nie ma pojęcia. Jeśli kupujesz rasowego psa lub kota od osoby prywatnej – a więc nie od hodowli działającej jako firma i wystawiającej fakturę VAT – w świetle prawa podatkowego zawierasz zwykłą umowę sprzedaży rzeczy ruchomej. To, że przedmiotem umowy jest żywe zwierzę, nic tu nie zmienia. Sama rejestracja hodowli w związku kynologicznym czy felinologicznym też nie ma znaczenia – liczy się wyłącznie to, czy sprzedawca jest płatnikiem VAT i wystawia dokument sprzedaży.
Jeśli cena zwierzęcia przekracza 1000 zł, kupujący ma obowiązek zapłacić podatek od czynności cywilnoprawnych, czyli PCC, w wysokości 2 proc. wartości transakcji. Przy psie kupionym za 3000 zł to 60 zł, przy kocie rasy maine coon wycenianym na 12 000 zł – już 240 zł. Na złożenie deklaracji PCC-3 i wpłatę pieniędzy do właściwego urzędu skarbowego kupujący ma dokładnie 14 dni od dnia zawarcia umowy, niezależnie od tego, czy była ona spisana na papierze, czy zawarta ustnie.
Kiedy naprawdę nie trzeba płacić
Zwolnienie działa w kilku konkretnych sytuacjach. Przede wszystkim wtedy, gdy wartość rynkowa zwierzęcia nie przekracza 1000 zł – wtedy sprzedaż rzeczy ruchomej korzysta z ustawowego zwolnienia niezależnie od tego, czy chodzi o psa, kota, czy cokolwiek innego. Podatku nie zapłacisz też, jeśli sprzedawca prowadzi zarejestrowaną działalność gospodarczą i wystawia fakturę VAT lub rachunek – wtedy danina jest już wliczona w cenę zwierzęcia. Adopcja ze schroniska, przygarnięcie bezdomnego zwierzęcia bez sporządzania umowy sprzedaży czy otrzymanie pupila w darowiźnie mieszczącej się w ustawowych limitach również nie generują obowiązku podatkowego.
Co grozi za zignorowanie obowiązku
Niedopełnienie formalności traktowane jest jako wykroczenie skarbowe, a nie drobne przeoczenie. Kara grzywny jest powiązana z wysokością płacy minimalnej, która od stycznia 2026 roku wynosi w Polsce 4806 zł – sankcja może wynieść od jednej dziesiątej tej kwoty aż do jej dwudziestokrotności. W praktyce oznacza to, że najniższa możliwa kara za brak deklaracji PCC-3 sięga około 480 zł, a w skrajnych przypadkach może dobić nawet do 96 000 zł. Co istotne, urząd skarbowy sam nie przypomina o tym obowiązku tak, jak robi to np. przy podatku od nieruchomości – odpowiedzialność za pilnowanie 14-dniowego terminu spoczywa wyłącznie na kupującym.
Dlaczego akurat w Warszawie ten haczyk jest szczególnie łatwy do przeoczenia
W stolicy paradoks jest dość wyraźny. Skoro miasto od lat nie pobiera opłaty od samego posiadania psa, wielu nowych właścicieli zakłada, że temat podatków przy zwierzęciu ich w ogóle nie dotyczy – i właśnie dlatego łatwiej przeoczyć zupełnie inny, państwowy obowiązek związany z zakupem. Warszawski rynek rasowych psów i kotów należy przy tym do jednych z największych w kraju, a ceny zwierząt z rodowodem regularnie przekraczają próg 1000 zł, powyżej którego zaczyna działać PCC. W praktyce oznacza to, że mieszkaniec stolicy kupujący rasowego pupila trafia właśnie w tę lukę – żadnego lokalnego podatku od posiadania psa, ale bardzo realny obowiązek wobec urzędu skarbowego przy samym zakupie.
Co to oznacza dla Ciebie? Sprawdź, zanim podpiszesz umowę
Jeśli planujesz kupić rasowego psa lub kota od osoby prywatnej za kwotę powyżej 1000 zł, zapytaj sprzedawcę wprost, czy prowadzi zarejestrowaną działalność gospodarczą i czy wystawi fakturę lub rachunek – jeśli tak, obowiązek PCC znika, bo podatek jest już wliczony w cenę. Jeśli sprzedawca działa wyłącznie prywatnie, licz się z tym, że to Ty, jako kupujący, musisz w ciągu 14 dni od zawarcia umowy złożyć deklarację PCC-3 we właściwym dla Twojego miejsca zamieszkania urzędzie skarbowym i zapłacić 2 proc. wartości transakcji.
Deklarację można złożyć elektronicznie przez e-Urząd Skarbowy albo osobiście, na formularzu dostępnym na stronie Ministerstwa Finansów. Warto zachować umowę kupna-sprzedaży, bo to ona stanowi podstawę do wyliczenia wartości podatku – bez niej trudno będzie udowodnić, ile faktycznie zapłaciłeś za zwierzę. Jeśli termin 14 dni już minął, a Ty dopiero teraz zorientowałeś się w obowiązku, rozważ złożenie tak zwanego czynnego żalu razem z zaległą deklaracją – to znacznie zmniejsza ryzyko, że urząd potraktuje sprawę jako celowe uchylanie się od podatku, a nie zwykłe niedopatrzenie.
Redaktor naczelny serwisu. Absolwent Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych na Uniwersytecie Warszawskim z ponad 15-letnim doświadczeniem w mediach. Specjalista ds. strategii informacyjnych i komunikacji kryzysowej. Wieloletni inwestor giełdowy i praktyk rynków finansowych. W swoich tekstach łączy warsztat dziennikarski z praktyczną wiedzą o podatkach, inwestowaniu i mechanizmach rynkowych, tłumacząc zawiłości ekonomii na język codzienny.