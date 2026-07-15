Katastrofa samolotu na Bemowie. Co dotychczas ustaliła prokuratura? Kim były ofiary?

15 lipca 2026 19:37 | Autor: Michał Wierzbicki | Warszawa | Brak komentarzy

25 czerwca 2026 roku na terenie Automobilklubu przy ulicy Powstańców Śląskich na warszawskim Bemowie rozbił się samolot Cirrus SR22. W katastrofie zginęły dwie osoby, a jedna została ciężko ranna. Sprawą zajęła się Prokuratura Okręgowa w Warszawie, która 29 czerwca formalnie wszczęła śledztwo. Poniżej zebraliśmy wszystkie dotychczas potwierdzone przez śledczych fakty.

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Katastrofa samolotu na Bemowie. | Fot. Warszawa w Pigułce.
Katastrofa samolotu na Bemowie. | Fot. Warszawa w Pigułce.

Jak przebiegało zdarzenie?

Samolot Cirrus SR22 wystartował z lotniska Wrocław-Strachowice i zmierzał w kierunku Warszawy. Jak przekazał rzecznik Prokuratury Okręgowej w Warszawie prokurator Piotr Antoni Skiba, świadkowie zdarzenia zeznali, że gdy maszyna przelatywała nad wieżą, silnik pracował normalnie, a pilot nie zgłaszał żadnej awarii ani problemów technicznych. Samolot kołował nad lotniskiem, co wskazywało na podejście do lądowania.

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„W trakcie tego manewru, według relacji obecnych osób, samolot skręcił nad płytą lotniska, zahaczając o podłoże koło wiaty. Doszło do dużej eksplozji” – opisał przebieg zdarzenia prok. Skiba w komunikacie przekazanym mediom. Maszyna natychmiast stanęła w płomieniach i uległa niemal całkowitemu spaleniu. Osoby obecne na miejscu próbowały gasić pożar przy użyciu gaśnic jeszcze przed przyjazdem służb ratunkowych.

Ofiary – żołnierz i instruktor

W chwili katastrofy na terenie Automobilklubu trwało jednodniowe szkolenie dla kursantów kierujących pojazdami uprzywilejowanymi. Zgodnie z ustaleniami prokuratury, jedną z dwóch ofiar śmiertelnych jest pilot samolotu, a drugą – młody mężczyzna, uczestnik tego szkolenia, który w chwili katastrofy znajdował się na ziemi. „Jak wynika z pozyskanych informacji, jedną z ofiar jest pilot samolotu, zaś drugą uczestnik kursu – młody mężczyzna, którym prawdopodobnie był żołnierz jednej z warszawskich jednostek” – poinformował prok. Skiba, zaznaczając słowo „prawdopodobnie” – ta informacja nie została jeszcze formalnie potwierdzona i brak jest najnowszych komunikatów na ten temat. Trzecia osoba, również uczestnik szkolenia, została ranna i przewieziona do szpitala. Z ustaleń śledczych wynika, że doznała złamania obu kończyn dolnych.

Wszczęto śledztwo

Postanowienie o wszczęciu śledztwa wydano 29 czerwca 2026 roku. Sprawa prowadzona jest w związku z podejrzeniem naruszenia zasad bezpieczeństwa w ruchu powietrznym, w wyniku którego dwie osoby poniosły śmierć na miejscu, a trzecia doznała obrażeń ciała. Czyn kwalifikowany jest z art. 177 § 1 kodeksu karnego w związku z art. 177 § 2 kk, dotyczącego spowodowania wypadku w ruchu lądowym, wodnym lub powietrznym ze skutkiem śmiertelnym.

Do tej pory śledczy przeprowadzili oględziny miejsca katastrofy oraz ujawnionych zwłok, a także przesłuchali bezpośrednich świadków zdarzenia. Na miejscu, obok służb medycznych, straży pożarnej i policji, pracowali również przedstawiciele Państwowej Komisji Badania Wypadków Lotniczych, która prowadzi niezależną analizę techniczną katastrofy. Wypadek został zarejestrowany przez komisję pod numerem 2026/0063.

Co dalej w tej sprawie?

Na obecnym etapie śledztwo koncentruje się na dwóch równoległych torach – prokuratura wyjaśnia okoliczności prawne zdarzenia i ustala ostateczną tożsamość ofiar na podstawie zaplanowanych sekcji zwłok, natomiast Państwowa Komisja Badania Wypadków Lotniczych analizuje techniczną przyczynę katastrofy, w tym stan maszyny i przebieg ostatniego manewru przed uderzeniem w przeszkodę. Wyniki obu postępowań publikowane są zwykle odrębnie – ustalenia prokuratury trafiają do akt sprawy karnej, a raport komisji lotniczej, po zakończeniu analizy, staje się dokumentem jawnym, do którego mogą odnieść się rodziny ofiar oraz środowisko lotnicze. Na razie żaden z tych dokumentów nie został jeszcze opublikowany.

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