Poważny wypadek na Mazowszu. Auto rozbite na ogrodzeniu, kierowca w szpitalu

30 kwietnia 2026 17:47 | Autor: Michał Wierzbicki | Aktualności | Brak komentarzy

Po godzinie 16 w Miszewku Strzałkowskim doszło do groźnego zdarzenia drogowego. Na miejscu interweniowały służby ratunkowe. Okoliczności wskazują na utratę panowania nad pojazdem.

Poważny wypadek na Mazowszu. Auto rozbite na ogrodzeniu, kierowca w szpitalu. Fot. Policja Płock.
Fot. Policja Płock.

Stracił kontrolę nad autem i uderzył w ogrodzenie

Ze wstępnych ustaleń policjantów wynika, że 29-letni kierowca nie dostosował prędkości do warunków na drodze. W pewnym momencie stracił kontrolę nad pojazdem. Samochód zjechał z jezdni i uderzył w ogrodzenie.

Siła uderzenia była na tyle duża, że kierowca odniósł obrażenia. Ratownicy przetransportowali go do szpitala. Jego stan nie został na razie oficjalnie podany.

Był trzeźwy, ale nie powinien prowadzić

Policjanci sprawdzili stan trzeźwości mężczyzny. Badanie wykazało, że był trzeźwy. To jednak nie kończy sprawy.

Jak ustalono, 29-latek miał sądowy zakaz prowadzenia pojazdów. Mimo to wsiadł za kierownicę. Teraz jego sytuacja prawna znacząco się pogorszy.

Zdarzenie będzie miało swój dalszy ciąg. Policja prowadzi czynności wyjaśniające. Kluczowe będzie ustalenie dokładnego przebiegu wypadku oraz ewentualnych dodatkowych okoliczności.

Złamanie sądowego zakazu to poważne przestępstwo. W takich przypadkach sądy często orzekają surowsze kary, w tym bezwzględne pozbawienie wolności.

