Poważny wypadek na S8. Zderzenie trzech aut, ogromne utrudnienia
Na trasie S8 w Warszawie doszło do poważnego wypadku z udziałem trzech samochodów osobowych. Zdarzenie miało miejsce na wysokości ulicy Broniewskiego, w kierunku Marek. Na miejscu pracują służby ratunkowe i policja, które ustalają okoliczności zderzenia.
Dwa pasy zablokowane, korek rośnie z minuty na minutę
Jak informuje Warszawska Grupa Luka&Maro, w wyniku wypadku zablokowane są dwa pasy ruchu w kierunku Marek. Kierowcy utknęli w długim korku, który sięga już kilku kilometrów. Przejazd przez ten odcinek trasy zajmuje znacznie więcej czasu niż zwykle, a ruch odbywa się bardzo wolno.
Na razie nie ma informacji o osobach poszkodowanych. Policja apeluje do kierowców o ostrożność i unikanie tego fragmentu S8, jeśli to możliwe.
Redaktor naczelny portalu. Absolwent Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego.