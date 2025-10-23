Poważny wypadek na S8. Zderzenie trzech aut, ogromne utrudnienia

23 października 2025 21:46 | Autor: Michał Wierzbicki | Aktualności | Brak komentarzy

Na trasie S8 w Warszawie doszło do poważnego wypadku z udziałem trzech samochodów osobowych. Zdarzenie miało miejsce na wysokości ulicy Broniewskiego, w kierunku Marek. Na miejscu pracują służby ratunkowe i policja, które ustalają okoliczności zderzenia.

Fot. Warszawska Grupa Luka&Maro

Dwa pasy zablokowane, korek rośnie z minuty na minutę

Jak informuje Warszawska Grupa Luka&Maro, w wyniku wypadku zablokowane są dwa pasy ruchu w kierunku Marek. Kierowcy utknęli w długim korku, który sięga już kilku kilometrów. Przejazd przez ten odcinek trasy zajmuje znacznie więcej czasu niż zwykle, a ruch odbywa się bardzo wolno.

Na razie nie ma informacji o osobach poszkodowanych. Policja apeluje do kierowców o ostrożność i unikanie tego fragmentu S8, jeśli to możliwe.

