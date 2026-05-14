Poważny wypadek w metrze. Trwają utrudnienia, uruchomiono autobusy zastępcze
Poranne kursowanie metra M2 zostało poważnie zakłócone po wypadku z udziałem kobiety na stacji Rondo ONZ. Pociągi nie przejeżdżają przez środkowy odcinek linii – pasażerów między Rondem Daszyńskiego a Rondem ONZ obsługują autobusy zastępcze.
Około godziny 7:30 na stacji doszło do wypadku z udziałem pasażerki. Poszkodowana kobieta została przewieziona do szpitala. Policja i służby metra pracują na miejscu – do czasu zakończenia tych działań stacja pozostaje wyłączona z normalnego ruchu.
Jak dojechać między Rondem Daszyńskiego a Rondem ONZ?
Linia M2 kursuje w dwóch rozdzielonych pętlach: Bemowo – Rondo Daszyńskiego oraz Rondo ONZ – Bródno. Przejazd przez środek linii metrem nie jest możliwy.
ZTM uruchomił autobusową linię zastępczą „Za metro” na trasie Rondo Daszyńskiego 01 – Prosta – Rondo ONZ 06. Autobusy linii 105 w kierunku Ronda Daszyńskiego kursują w tym czasie wydłużone do przystanku Rondo ONZ 06. W godzinach szczytu warto doliczyć kilka minut na przesiadkę i przejazd autobusem. Aktualne informacje publikuje metro.waw.pl oraz aplikacja ZTM Warszawa.
Oficjalny komunikat ZTM:
- W związku ze zdarzeniem na stacji metra Rondo ONZ pociągi linii M2 kursują w pętlach Bemowo – Rondo Daszyńskiego i Rondo ONZ – Bródno.
- Uruchomiono autobusową linię Za Metro na trasie:
Rondo Daszyńskiego 01 – Prosta – Rondo ONZ 06
- Autobusy linii 105 jadące w kierunku krańca Rondo Daszyńskiego wydłużono do przystanku Rondo ONZ 06.
