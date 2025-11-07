Poważny wypadek w Ursusie. Dwa auta całkowicie rozbite, w tym policyjny radiowóz. Korek sięga już 4 kilometrów
Na skrzyżowaniu alei 4 Czerwca 1989 r. i ulicy Traktorzystów w Ursusie doszło do groźnego wypadku drogowego. Zderzyły się dwa samochody – w tym policyjny radiowóz, który został całkowicie zniszczony. Na miejscu pracują wszystkie służby ratunkowe. Ruch w rejonie jest sparaliżowany.
Dwa auta kompletnie zniszczone
Do zdarzenia doszło po godzinie 22. Według wstępnych informacji, dwa pojazdy zderzyły się z dużą siłą – jeden z nich to radiowóz, drugi samochód osobowy. Oba pojazdy zostały niemal doszczętnie rozbite. Na miejscu interweniują policja, straż pożarna i pogotowie ratunkowe.
Na razie nie ma potwierdzonych informacji o liczbie poszkodowanych, ale świadkowie mówią o co najmniej jednej osobie zabranej do szpitala. Służby zabezpieczają teren i ustalają przyczyny wypadku.
Ogromne korki w całej dzielnicy
Część skrzyżowania jest całkowicie zablokowana, a kierowcy stoją w ogromnym zatorze. Korek w kierunku Włoch i centrum Warszawy sięga już 4 kilometrów.
Policja kieruje ruchem i wyznacza objazdy ulicami Posag 7 Panien, Gierdziejewskiego oraz Dzieci Warszawy, jednak sytuacja nadal jest bardzo trudna. Czas przejazdu przez Ursus może się wydłużyć nawet o 40 minut.
Apel do kierowców
Służby apelują, by unikać rejonu skrzyżowania al. 4 Czerwca 1989 r. i ul. Traktorzystów oraz nie blokować przejazdu pojazdom ratunkowym. Kierowcy powinni zachować ostrożność, zwłaszcza że utrudnienia mogą potrwać jeszcze kilka godzin – do momentu zakończenia czynności technicznych i usunięcia wraków z jezdni.
