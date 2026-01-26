Pożar budynku komunalnego w Radzyminie. Ewakuowano 5 osób, duże siły straży pożarnej. Przyjechał komendant powiatowy
W Radzyminie doszło do pożaru przy ul. Weteranów. Ogień objął dach parterowego budynku komunalnego. Na miejsce skierowano duże siły straży pożarnej.
Pali się dach budynku komunalnego
Informacje o zdarzeniu potwierdził kpt. Jan Sobków, rzecznik Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wołominie. Zgłoszenie dotyczyło parterowego budynku komunalnego. Na miejscu pracuje 9 zastępów straży pożarnej. W działaniach bierze udział także komendant powiatowy.
Jak wynika z informacji straży, pożar pojawił się w obrębie dachu. To jeden z tych scenariuszy, które potrafią rozwijać się bardzo szybko, bo ogień ma wtedy łatwą drogę, żeby rozprzestrzenić się po całej konstrukcji. Strażacy skupiają się na opanowaniu sytuacji i niedopuszczeniu do tego, by płomienie przeniosły się dalej.
Ewakuowano 5 osób
Z budynku ewakuowano 5 osób. Na ten moment nie ma informacji o osobach poszkodowanych.
Jeśli mieszkasz w okolicy ul. Weteranów, musisz liczyć się z utrudnieniami. Na miejscu działa wiele pojazdów straży pożarnej, więc dojazd może być czasowo ograniczony. Warto też zamknąć okna, jeśli w okolicy unosi się dym.
Redaktor naczelny portalu. Absolwent Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego. Zawodowo interesuje się prawem i ekonomią.