Pożar budynku komunalnego w Radzyminie. Ewakuowano 5 osób, duże siły straży pożarnej. Przyjechał komendant powiatowy

26 stycznia 2026 20:31

W Radzyminie doszło do pożaru przy ul. Weteranów. Ogień objął dach parterowego budynku komunalnego. Na miejsce skierowano duże siły straży pożarnej.

Pali się dach budynku komunalnego

Informacje o zdarzeniu potwierdził kpt. Jan Sobków, rzecznik Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wołominie. Zgłoszenie dotyczyło parterowego budynku komunalnego. Na miejscu pracuje 9 zastępów straży pożarnej. W działaniach bierze udział także komendant powiatowy.

Jak wynika z informacji straży, pożar pojawił się w obrębie dachu. To jeden z tych scenariuszy, które potrafią rozwijać się bardzo szybko, bo ogień ma wtedy łatwą drogę, żeby rozprzestrzenić się po całej konstrukcji. Strażacy skupiają się na opanowaniu sytuacji i niedopuszczeniu do tego, by płomienie przeniosły się dalej.

Ewakuowano 5 osób

Z budynku ewakuowano 5 osób. Na ten moment nie ma informacji o osobach poszkodowanych.

Jeśli mieszkasz w okolicy ul. Weteranów, musisz liczyć się z utrudnieniami. Na miejscu działa wiele pojazdów straży pożarnej, więc dojazd może być czasowo ograniczony. Warto też zamknąć okna, jeśli w okolicy unosi się dym.

