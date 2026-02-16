Pożar na autostradzie A2. Płonący bus zablokował ruch, w akcji mnóstwo służb, śmigłowiec LPR. Wyznaczono objazdy
Poważne utrudnienia na kluczowej arterii komunikacyjnej w Polsce. Na autostradzie A2, w rejonie węzła Skierniewice, doszło do groźnego pożaru samochodu dostawczego, który całkowicie strawił przewożony ładunek. Służby ratunkowe natychmiast przystąpiły do akcji, jednak kierowcy muszą liczyć się z licznymi utrudnieniami i koniecznością korzystania z objazdów. Jak długo potrwają utrudnienia i którędy najlepiej ominąć zator?
Do niebezpiecznego zdarzenia doszło w poniedziałek, około godziny 16:00, na wysokości miejscowości Łagów w województwie łódzkim. Sytuacja miała miejsce na 389. kilometrze autostrady A2, na pasie prowadzącym w kierunku Poznania. Zdarzenie to natychmiast wywołało paraliż komunikacyjny na jednym z najbardziej obciążonych odcinków tras szybkiego ruchu w kraju, generując wielokilometrowe zatory.
Ogień na autostradzie A2. Co się stało pod Skierniewicami?
Z informacji przekazanych przez służby drogowe oraz straż pożarną wynika, że ogień pojawił się nagle w samochodzie dostawczym typu bus. Pojazd znajdował się zaledwie kilka kilometrów za węzłem Skierniewice. Jak poinformował portal Alarmowy Łowicz, samochód przewoził specyficzny ładunek – elektronikę oraz sprzęt medyczny. Tego typu towary, ze względu na obecność tworzyw sztucznych oraz baterii i akumulatorów, są niezwykle trudne do gaszenia i generują gęsty, toksyczny dym, co dodatkowo utrudniało akcję gaśniczą.
Szczęśliwie, kierowca wykazał się przytomnością umysłu. Zdołał on bezpiecznie zatrzymać pojazd na pasie awaryjnym i opuścić kabinę o własnych siłach jeszcze przed całkowitym objęciem wozu przez płomienie. Według oficjalnych komunikatów, mężczyzna nie odniósł żadnych obrażeń fizycznych, choć straty materialne są ogromne – samochód wraz z cennym ładunkiem spłonął doszczętnie, pozostawiając na asfalcie jedynie zwęglony wrak.
Błyskawiczna reakcja służb i walka z żywiołem
Na miejsce zdarzenia natychmiast zadysponowano znaczne siły ratownicze. W akcji gaśniczej biorą udział łącznie 4 zastępy straży pożarnej. To jednostka Państwowej Straży Pożarnej (PSP) z Łowicza oraz druhowie z Ochotniczych Straży Pożarnych z Łyszkowic i Czatolina. Strażacy zabezpieczyli miejsce zdarzenia i przystąpili do gaszenia płonącego wraku, jednocześnie dbając o to, by ogień nie rozprzestrzenił się na pobliskie ekrany akustyczne.
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA) w Łodzi natychmiast podjęła decyzję o częściowym wstrzymaniu ruchu. Zablokowany został pas w kierunku Poznania, co w godzinach popołudniowego szczytu błyskawicznie przełożyło się na powstanie zatoru. Informacje o utrudnieniach i zamkniętym pasie można śledzić na bieżąco, bo są wyświetlane na tablicach, ostrzegając nadjeżdżających kierowców przed niebezpieczeństwem.
Policja wyznaczyła objazdy. Jak ominąć korek?
Funkcjonariusze policji, którzy zabezpieczali miejsce zdarzenia przekierowali ruch na objazdy. Kierowcy podróżujący w stronę Poznania musieli zjechać z autostrady na węźle Skierniewice i kontynuować podróż drogą krajową nr 70.
Według wstępnych szacunków GDDKiA, utrudnienia mogą potrwać do godziny 18:30, co oznaczało, że wielu kierowców spędzi w trasie znacznie więcej czasu, niż planowali.
