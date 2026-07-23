Pożar kompleksu salonów i warsztatów samochodowych w Warszawie. Straż przekazała nowe informacje

23 lipca 2026 12:23 | Autor: Anna Szkutnik | Warszawa | Brak komentarzy

W warszawskiej dzielnicy Rembertów doszło do poważnego pożaru kompleksu salonów i warsztatów samochodowych. Ogień objął obiekty przy ul. Krasnobrodzkiej. W kulminacyjnym momencie z żywiołem walczyło aż 35 zastępów Państwowej Straży Pożarnej.

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Do pożaru doszło w środę na terenie kompleksu salonów i warsztatów samochodowych przy ul. Krasnobrodzkiej w Warszawie. Ze względu na skalę zagrożenia na miejsce skierowano znaczne siły i środki ratownicze.

W szczytowym momencie akcji gaśniczej działało 35 pojazdów Państwowej Straży Pożarnej. Strażacy prowadzili intensywne działania, aby opanować ogień i nie dopuścić do jego rozprzestrzenienia się na kolejne obiekty.

Jak poinformowała Państwowa Straż Pożarna, pożar został już opanowany. Obecnie trwa dogaszanie pogorzeliska oraz sprawdzanie, czy nie ma ukrytych zarzewi ognia.

Na tę chwilę służby nie przekazały informacji o osobach poszkodowanych.

Nie są jeszcze znane przyczyny wybuchu pożaru. Ich ustaleniem zajmą się odpowiednie służby po zakończeniu akcji ratowniczo-gaśniczej.

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To jedna z największych akcji gaśniczych prowadzonych w Warszawie w ostatnich dniach. Strażacy apelują o zachowanie ostrożności w rejonie prowadzonych działań i stosowanie się do poleceń służb.

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