Święto Policji sparaliżuje centrum Warszawy. Będą objazdy i zmiany w komunikacji miejskiej

23 lipca 2026 11:51 | Autor: Anna Szkutnik | Warszawa | Brak komentarzy

Mieszkańcy Warszawy oraz osoby planujące podróż przez centrum miasta powinny przygotować się na utrudnienia. W związku z Centralnymi Obchodami Święta Policji w czwartek, 23 lipca, odbędzie się próba generalna, a dzień później oficjalne uroczystości. W obu dniach wprowadzone zostaną liczne zmiany w kursowaniu autobusów.

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Obchody zaplanowano na placu Piłsudskiego, a ich częścią będą przemarsze policyjnych pododdziałów ulicami Moliera, Senatorską, Krakowskim Przedmieściem i Królewską. Z tego powodu ruch w centrum będzie czasowo ograniczany, a autobusy Warszawskiego Transportu Publicznego zostaną skierowane na trasy objazdowe.

Próba generalna już w czwartek

Pierwsze zmiany pojawią się 23 lipca. Od rana zaplanowano próbę generalną, która została podzielona na trzy etapy. Największych utrudnień można spodziewać się w godzinach 9:30–13:40, kiedy odbędą się przemarsze oraz uroczystości na placu Piłsudskiego.

W piątek główne uroczystości

Centralne Obchody Święta Policji odbędą się 24 lipca. Przemarsz uczestników rozpocznie się około 11:15, natomiast główna część uroczystości potrwa do około 13:25. Następnie pododdziały ponownie przejdą ulicami centrum Warszawy, co będzie wiązało się z kolejnymi zmianami w organizacji ruchu.

Które autobusy pojadą objazdami?

Zmiany obejmą wiele popularnych linii autobusowych. Objazdami będą kursowały między innymi:

  • 106
  • 107
  • 111
  • 116
  • 128
  • 175
  • 178
  • 180
  • 503

Autobusy zostaną skierowane na alternatywne trasy m.in. ulicami Marszałkowską, Alejami Jerozolimskimi, Świętokrzyską, Mazowiecką, Andersa i Aleją Solidarności. Na trasach objazdowych obowiązywać będą pierwsze napotkane przystanki jako stałe, a kolejne – na żądanie.

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Warto zaplanować podróż wcześniej

Warszawski Transport Publiczny apeluje do pasażerów o wcześniejsze sprawdzenie tras i rozkładów jazdy. Osoby wybierające się w rejon placu Piłsudskiego, Krakowskiego Przedmieścia czy placu Teatralnego powinny uwzględnić możliwe opóźnienia i wydłużony czas przejazdu. Utrudnienia będą obowiązywać etapami zarówno podczas czwartkowej próby, jak i piątkowych uroczystości.

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