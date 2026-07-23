Święto Policji sparaliżuje centrum Warszawy. Będą objazdy i zmiany w komunikacji miejskiej
Mieszkańcy Warszawy oraz osoby planujące podróż przez centrum miasta powinny przygotować się na utrudnienia. W związku z Centralnymi Obchodami Święta Policji w czwartek, 23 lipca, odbędzie się próba generalna, a dzień później oficjalne uroczystości. W obu dniach wprowadzone zostaną liczne zmiany w kursowaniu autobusów.
Obchody zaplanowano na placu Piłsudskiego, a ich częścią będą przemarsze policyjnych pododdziałów ulicami Moliera, Senatorską, Krakowskim Przedmieściem i Królewską. Z tego powodu ruch w centrum będzie czasowo ograniczany, a autobusy Warszawskiego Transportu Publicznego zostaną skierowane na trasy objazdowe.
Próba generalna już w czwartek
Pierwsze zmiany pojawią się 23 lipca. Od rana zaplanowano próbę generalną, która została podzielona na trzy etapy. Największych utrudnień można spodziewać się w godzinach 9:30–13:40, kiedy odbędą się przemarsze oraz uroczystości na placu Piłsudskiego.
W piątek główne uroczystości
Centralne Obchody Święta Policji odbędą się 24 lipca. Przemarsz uczestników rozpocznie się około 11:15, natomiast główna część uroczystości potrwa do około 13:25. Następnie pododdziały ponownie przejdą ulicami centrum Warszawy, co będzie wiązało się z kolejnymi zmianami w organizacji ruchu.
Które autobusy pojadą objazdami?
Zmiany obejmą wiele popularnych linii autobusowych. Objazdami będą kursowały między innymi:
- 106
- 107
- 111
- 116
- 128
- 175
- 178
- 180
- 503
Autobusy zostaną skierowane na alternatywne trasy m.in. ulicami Marszałkowską, Alejami Jerozolimskimi, Świętokrzyską, Mazowiecką, Andersa i Aleją Solidarności. Na trasach objazdowych obowiązywać będą pierwsze napotkane przystanki jako stałe, a kolejne – na żądanie.
Warto zaplanować podróż wcześniej
Warszawski Transport Publiczny apeluje do pasażerów o wcześniejsze sprawdzenie tras i rozkładów jazdy. Osoby wybierające się w rejon placu Piłsudskiego, Krakowskiego Przedmieścia czy placu Teatralnego powinny uwzględnić możliwe opóźnienia i wydłużony czas przejazdu. Utrudnienia będą obowiązywać etapami zarówno podczas czwartkowej próby, jak i piątkowych uroczystości.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.