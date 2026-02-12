Pożar w centrum Warszawy. Ewakuowano 250 osób

12 lutego 2026 17:12 | Autor: Michał Wierzbicki | Aktualności | Brak komentarzy

We wtorkowe popołudnie w centrum Warszawy wybuchł pożar w remontowanym budynku. Z obiektu ewakuowano około 250 osób.

Fot. Warszawa w Pigułce

Do zdarzenia doszło na skrzyżowaniu al. Jerozolimskich i ul. Nowy Świat. Jak informuje RMF FM, ogień pojawił się w trakcie prowadzonych prac remontowych.

Wstępne ustalenia wskazują, że przyczyną mogło być zwarcie instalacji elektrycznej. Na miejscu szybko pojawiły się służby. Z budynku wyprowadzono wszystkich pracujących tam robotników.

Najważniejsza informacja jest taka, że nikt nie odniósł obrażeń. Sytuacja została opanowana.

