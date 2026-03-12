Pożar w znanej sieci sklepów osiedlowych na Pradze. Na miejscu cztery zastępy straży
W jednym ze sklepów znanej sieci przy ul. Targowej 59 w Warszawie doszło do pożaru. Na miejsce skierowano cztery zastępy straży pożarnej. Sytuację szybko opanowano i nikt nie został poszkodowany.
Ogień pojawił się w toalecie
Jak wynika ze wstępnych ustaleń, źródłem ognia był wentylator znajdujący się w toalecie sklepu. To właśnie tam doszło do zapalenia urządzenia, które spowodowało zadymienie pomieszczeń.
Na miejsce wezwano straż pożarną. Do akcji skierowano 4 zastępy straży. Strażacy sprawdzili pomieszczenia i zabezpieczyli miejsce zdarzenia.
Sytuacja szybko została opanowana
Pożar nie rozprzestrzenił się na inne części lokalu. Dzięki szybkiej reakcji służb sytuację udało się opanować w krótkim czasie.
Najważniejsza informacja jest taka, że nikt nie odniósł obrażeń. Zdarzenie zakończyło się bez osób poszkodowanych.
Redaktor naczelny serwisu. Absolwent Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych na Uniwersytecie Warszawskim z ponad 15-letnim doświadczeniem w mediach. Specjalista ds. strategii informacyjnych i komunikacji kryzysowej. Wieloletni inwestor giełdowy i praktyk rynków finansowych. W swoich tekstach łączy warsztat dziennikarski z praktyczną wiedzą o podatkach, inwestowaniu i mechanizmach rynkowych, tłumacząc zawiłości ekonomii na język codzienny.