Pracowałeś przed 1999 rokiem? Jedna teczka może podnieść emeryturę. ZUS sam jej nie przeliczy
Stare świadectwo pracy, karta wynagrodzeń albo zaświadczenie z archiwum mogą zwiększyć emeryturę na stałe. Dotyczy to osób, których zatrudnienie lub rzeczywiste zarobki sprzed 1999 roku nie zostały uwzględnione przez ZUS. Nie jest to jednak nowa dopłata dla wszystkich seniorów. Pieniądze można otrzymać dopiero po złożeniu odpowiedniego wniosku.
Osoby pracujące przed 1999 rokiem mogą mieć w ZUS niepełną historię zatrudnienia i wynagrodzeń. W tamtym czasie nie funkcjonowały jeszcze indywidualne konta elektroniczne, na których automatycznie zapisywane są informacje o składkach.
Podstawą wyliczeń były więc papierowe dokumenty. Jeżeli senior nie przedstawił ich podczas przechodzenia na emeryturę, niektóre lata pracy albo osiągane wówczas zarobki mogły nie zostać uwzględnione. Odnalezienie dokumentacji daje możliwość ponownego obliczenia świadczenia.
To nie jest automatyczna dopłata do każdej emerytury
Sama praca przed 1999 rokiem nie gwarantuje podwyżki. Największe szanse mają osoby, które:
- odnalazły dokumenty dotyczące nieuwzględnionego zatrudnienia,
- zdobyły potwierdzenie zarobków wyższych niż przyjęte wcześniej przez ZUS,
- zauważyły brak części okresów składkowych,
- uzyskały dokumenty pozwalające ponownie ustalić kapitał początkowy.
ZUS nie rozpocznie takiego postępowania tylko dlatego, że senior pracował przed reformą systemu emerytalnego. Przeliczenie odbywa się na wniosek zainteresowanego. Nowa wysokość świadczenia przysługuje zasadniczo od miesiąca złożenia wniosku, dlatego odkładanie formalności może oznaczać utratę kolejnych wyższych wypłat.
Te dokumenty mogą przesądzić o podwyżce
Pomocne mogą być przede wszystkim:
- świadectwa pracy,
- zaświadczenia o zatrudnieniu i wynagrodzeniu, w tym formularze ERP-7,
- legitymacje ubezpieczeniowe zawierające wpisy o zarobkach,
- karty wynagrodzeń i listy płac,
- dokumenty osobowe, angaże i umowy o pracę,
- zaświadczenia oraz uwierzytelnione kopie wydane przez uprawnione archiwa.
Nie jest prawdą, że ZUS w każdej sytuacji przyjmie wyłącznie oryginały. Archiwa przechowujące dokumentację zlikwidowanych zakładów mogą wydawać zaświadczenia i kopie potwierdzone za zgodność z dokumentacją.
Samo świadectwo pracy potwierdza okres zatrudnienia, ale nie zawsze pozwala ustalić faktyczne zarobki. Jeżeli wynagrodzenia nie da się udokumentować, ZUS może przyjąć obowiązujące w danym okresie wynagrodzenie minimalne, proporcjonalnie do wymiaru czasu pracy. Odnalezienie kart płacowych lub formularza ERP-7 może być znacznie korzystniejsze, jeżeli rzeczywiste zarobki były wyższe.
Zakład pracy już nie istnieje? Dokumentacja nie musi być stracona
Pierwszym krokiem powinno być ustalenie, czy dawny pracodawca ma następcę prawnego. Informacji można szukać również w bazie zlikwidowanych i przekształconych zakładów prowadzonej przez ZUS.
Dokumenty mogły trafić między innymi do archiwum państwowego, komercyjnego przechowawcy akt albo Archiwum Państwowego Dokumentacji Osobowej i Płacowej w Milanówku. W przypadku dawnych państwowych gospodarstw rolnych dokumentację może posiadać Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa.
Część danych może znajdować się również w samym ZUS, zwłaszcza jeżeli dawny zakład przed 1999 rokiem przekazywał imienne deklaracje składkowe.
ERPO czy EKP? Formularz zależy od sytuacji
Wniosek o ponowne obliczenie już przyznanego świadczenia składa się na formularzu ERPO. Od 13 marca 2026 roku można przesłać go również elektronicznie przez eZUS. Nadal dopuszczalna jest wersja papierowa. ZUS informuje, że każdego roku otrzymuje ponad 700 tys. takich wniosków.
Jeżeli nowe dokumenty mają zmienić wysokość kapitału początkowego za okresy sprzed 1999 roku, może być potrzebny także formularz EKP. Po ponownym ustaleniu kapitału ZUS może przeliczyć wypłacaną emeryturę. W konkretnej sprawie warto potwierdzić w placówce, czy należy złożyć jeden, czy oba formularze.
Czy po przeliczeniu emerytura może spaść?
Złożenie wniosku nie oznacza ryzyka obniżenia dotychczasowej wypłaty. Jeżeli wynik ponownego obliczenia okaże się mniej korzystny, ZUS będzie wypłacał świadczenie w dotychczasowej wysokości.
Nie ma natomiast jednej gwarantowanej kwoty podwyżki. U jednej osoby odnalezione dokumenty nie zmienią świadczenia, a u innej mogą przynieść zauważalny wzrost comiesięcznego przelewu. Wszystko zależy od długości brakującego okresu, wysokości udokumentowanych wynagrodzeń oraz sposobu wcześniejszego obliczenia emerytury.
ZUS wydaje decyzję zasadniczo w ciągu 30 dni od wyjaśnienia ostatniej okoliczności niezbędnej do jej podjęcia. Termin nie zawsze biegnie więc bezpośrednio od dnia złożenia wniosku. Od niekorzystnej decyzji można bezpłatnie odwołać się do sądu za pośrednictwem ZUS w ciągu miesiąca od jej otrzymania.
Najważniejsze jest sprawdzenie decyzji o ustaleniu kapitału początkowego i emerytury. Jeżeli brakuje w nich części zatrudnienia albo zamiast rzeczywistych zarobków przyjęto wynagrodzenie minimalne, stara teczka z dokumentami może przełożyć się na wyższy przelew już do końca życia.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.