Tylko do soboty wielka promocja kosmetyków w Lidlu. Jest jeden warunek
Klienci Lidla mają już niewiele czasu, aby skorzystać z dużej promocji na kosmetyki marki Bielenda. Przy zakupie dwóch produktów tańszy z nich kosztuje o 50 proc. mniej. Oferta obowiązuje tylko do soboty 26 września i wymaga użycia aplikacji Lidl Plus. Kosmetyki można dowolnie ze sobą łączyć.
Promocja może zainteresować osoby, które chcą uzupełnić domowe zapasy kremów, maseczek, preparatów do mycia twarzy i innych produktów pielęgnacyjnych. Lidl objął akcją wszystkie kosmetyki marki Bielenda dostępne w danym sklepie.
Najważniejszy warunek jest prosty: trzeba włożyć do koszyka co najmniej dwa objęte ofertą produkty. Drugi, tańszy kosmetyk zostanie przeceniony o połowę.
Wszystkie kosmetyki Bielenda w promocji
Z oznaczeń umieszczonych przy sklepowej półce wynika, że produkty można dowolnie miksować. Nie trzeba więc wybierać dwóch identycznych opakowań ani kosmetyków pochodzących z jednej serii.
W zależności od asortymentu konkretnej placówki w promocji mogą znaleźć się między innymi:
- kremy do twarzy,
- maseczki pielęgnacyjne,
- sera i kuracje,
- kosmetyki oczyszczające,
- produkty nawilżające i regenerujące,
- kosmetyki przeznaczone do różnych rodzajów skóry.
Dostępność poszczególnych produktów może się różnić między sklepami. Pod koniec akcji wybór najpopularniejszych kosmetyków może być już ograniczony.
Jak naliczana jest zniżka?
Jeśli klient wybierze dwa kosmetyki w różnych cenach, rabat zostanie naliczony od produktu tańszego. Przykładowo, przy zakupie kosmetyków kosztujących 30 i 20 złotych, drugi produkt zostanie przeceniony o 10 złotych. Za cały zestaw klient zapłaci wtedy 40 zamiast 50 złotych.
Największą procentowo korzyść można uzyskać, łącząc produkty o podobnych cenach. Jeżeli oba kosztują po 20 złotych, po zastosowaniu promocji rachunek wyniesie 30 zamiast 40 złotych. Oznacza to 25-procentową oszczędność na całym zestawie.
Warto więc przed podejściem do kasy sprawdzić ceny wybranych kosmetyków i dobrać je w pary tak, aby różnica pomiędzy nimi nie była zbyt duża.
Potrzebna jest aplikacja Lidl Plus
Promocja jest skierowana do użytkowników aplikacji Lidl Plus. Przy kasie należy zeskanować aplikację zgodnie z warunkami akcji. Szczegóły oferty można sprawdzić bezpośrednio na swoim koncie przed rozpoczęciem zakupów.
Klienci powinni również zwrócić uwagę, czy wszystkie wybrane produkty są oznaczone jako kosmetyki marki Bielenda objęte akcją. W razie wątpliwości warto sprawdzić naliczony rabat na ekranie kasy lub paragonie.
Promocja kończy się w sobotę
Oferta obowiązuje od 21 do 26 września, a zatem sobota jest ostatnim dniem zakupów ze zniżką. Po tym terminie kosmetyki ponownie będą sprzedawane na standardowych zasadach, o ile Lidl nie uruchomi kolejnej akcji.
Osoby planujące większe zakupy pielęgnacyjne nie powinny odkładać wizyty do ostatnich godzin. Promocja obejmuje szeroki wybór produktów, ale obowiązuje do wyczerpania zapasów dostępnych w poszczególnych placówkach.
Najkrócej: do soboty w Lidlu przy zakupie dwóch kosmetyków Bielenda drugi, tańszy produkt można otrzymać 50 proc. taniej. Produkty wolno dowolnie łączyć, ale do uzyskania rabatu potrzebna jest aplikacja Lidl Plus.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.