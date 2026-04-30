Prawie 3 tygodnie bez pociągów, 4 dni spóźnienia i 92 składy dziennie od piątku. Świetna wiadomość dla pasażerów
Przez 19 dni mieszkańcy Wawra, Falenica, Międzylesia i całego korytarza otwockiego jeździli zastępczymi autobusami albo stali w korkach. Od 1 maja 2026 roku pociągi SKM wracają na odcinek Warszawa Wawer – Otwock. Wracają z 4-dniowym poślizgiem względem pierwotnego harmonogramu i z historyczną inwestycją za sobą – 1,7 mld zł wartości robót, które zmienią tę trasę na kolejne dekady.
Dlaczego przez 19 dni nie było pociągów – i co przez ten czas zbudowano
Zamknięcie odcinka Warszawa Wawer – Otwock trwało od 12 do 30 kwietnia 2026 roku. Wykonawca – konsorcjum firm Trakcja i Intop – miał w tym czasie do zrealizowania jeden z najbardziej technologicznie skomplikowanych etapów całej modernizacji. Nie chodziło o budowę nowych torów czy peronów. Chodziło o przebudowę infrastruktury, bez której ruch pociągów w kolejnych fazach robót byłby niemożliwy.
W ciągu 19 dni ekipy budowlane połączyły tory objazdowe – tzw. bajpasy – z istniejącą infrastrukturą, przygotowały nowe rozjazdy i przebudowały urządzenia sterowania ruchem kolejowym. Bajpasy to tymczasowe tory objazdowe, które pozwalają prowadzić ruch pociągów obok aktywnych placów budowy. Bez podłączenia ich do głównej sieci kolejny etap modernizacji wymagałby kolejnego całkowitego zamknięcia – tym razem dłuższego.
Największym wyzwaniem okazały się urządzenia sterowania ruchem. Na linii otwockiej mają one często kilkadziesiąt lat – to infrastruktura pamiętająca poprzedni ustrój, wielokrotnie łatana, ale nigdy kompleksowo wymieniana. Wykonawca niedoszacował czasu niezbędnego na jej przebudowę. Tory, perony, energetyka i drogi zostały zrealizowane w ciągu 2 tygodni zgodnie z planem. Sterowanie potrzebowało 4 dodatkowych dni.
Stąd zamieszanie z końca kwietnia. 27 kwietnia – pierwotny termin powrotu SKM – pociągi wróciły na trasę tylko częściowo. Kursowały wyłącznie do Warszawy Wschodniej, nie do Otwocka, i zamiast planowanych 2 składów na godzinę – tylko 1. Autobusy zastępcze ZS1 i linia Z7 Kolei Mazowieckich nadal woziły pasażerów między Wawrem a Otwockiem. Pełne przywrócenie zostało przesunięte na 1 maja.
92 pociągi dziennie na odcinku Wawer – Otwock
Od 1 maja w dni robocze między Warszawa Wawer a Otwockiem kursować będzie łącznie 92 pociągi: 52 składy Kolei Mazowieckich i 40 pociągów SKM. Pociągi odjeżdżają z tymczasowych peronów – ich lokalizacje PKP PLK opublikowało na swojej stronie i na platformach rozkładowych.
Powrót SKM ma kluczowe znaczenie praktyczne. SKM i KM jeżdżą na tej samej trasie, ale mają inne rozkłady, różne częstotliwości i nieco inną siatkę przystanków. Obecność obu przewoźników oznacza realnie co kilka-kilkanaście minut połączenie w kierunku centrum. Bilety ZTM honorowane są w pociągach KM na trasie Warszawa Zachodnia – Warszawa Wawer – Otwock, a bilety KM honorowane są w środkach transportu ZTM – co upraszcza korzystanie z linii dla pasażerów z miesięcznymi kartami.
Co powstaje za 1,7 miliarda złotych na linii otwockiej
Modernizacja linii kolejowej nr 7 na odcinku Warszawa Wawer – Otwock to jedna z największych inwestycji kolejowych w aglomeracji warszawskiej w ostatnich latach. Wartość robót wynosi 1,7 mld zł netto. Projekt realizowany jest przez PKP PLK i finansowany ze środków unijnych i budżetu państwa.
Kluczowym elementem inwestycji jest budowa 2 dodatkowych torów, które pozwolą całkowicie rozdzielić ruch aglomeracyjny od dalekobieżnego. Dziś pociągi SKM jadące do Otwocka dzielą tory z ekspresami do Lublina i pospiesznym ruchem z południa i wschodu Polski. To jeden z głównych powodów nieregularności i opóźnień – pociąg regionalny zatrzymujący się na każdym przystanku blokuje tor, którym może przejeżdżać 3 razy szybszy skład dalekobieżny.
Po zakończeniu modernizacji pociągi do Lublina, Radomia czy Zamościa nie będą już „wjeżdżać w otwock” – pojadą swoimi dedykowanymi torami, bez zatrzymywania się na stacjach aglomeracyjnych. Efektem będą szybsze podróże dalekobieżne i punktualniejsze składy SKM i KM.
W ramach inwestycji powstanie też zupełnie nowa infrastruktura naziemna i podziemna. 8 nowoczesnych stacji i przystanków zastąpi obecną infrastrukturę, często pochodzącą z lat 60. i 70. Nowe obiekty będą dostępne dla osób z niepełnosprawnościami – z windami, informacją pasażerską i nowoczesnymi wiatami. 20 nowych przejść podziemnych dla pieszych zastąpi tzw. dzikie przejścia – miejsca, w których mieszkańcy od lat nielegalnie przekraczali tory, bo legalnego przejścia w okolicy zwyczajnie nie było. Przy linii kolejowej między Wawrem a Otwockiem takich miejsc było kilkanaście – i każde z nich generowało realne ryzyko wypadku.
Drogowcy i kierowcy zyskają z kolei 3 nowe tunele drogowe pod torami i 1 wiadukt drogowy nad nimi. Dziś samochody czekają przy rogatkach przejazdów kolejowo-drogowych za każdym razem, gdy jedzie pociąg. Przy 92 składach dziennie plus ruch dalekobieżny – to dziesiątki przerw w ruchu drogowym każdego dnia. Tunele i wiadukt wyeliminują te zatory.
Wawer i Zerzeń: dzielnica, która poczuła zamknięcie linii najmocniej
Wawer to największa powierzchniowo dzielnica Warszawy – i jedna z tych, w których kolej aglomeracyjna pełni rolę szczególną. Gęsta zabudowa wzdłuż Traktu Lubelskiego, stacje w Aninie, Międzylesiu, Radości, Falenicy – dla dziesiątek tysięcy mieszkańców Wawra SKM i KM to podstawowe połączenie z centrum. Autobus 521 i linia ZS1, które zastępowały pociągi przez ostatnie 3 tygodnie, nie są w stanie obsłużyć takiej liczby pasażerów bez korków i opóźnień.
Rejon Traktu Lubelskiego był w tym czasie szczególnie obciążony – autobusy zastępcze generowały dodatkowy ruch na ulicach, które nie są przystosowane do intensywnej komunikacji zastępczej. Powrót SKM od 1 maja to dla tych mieszkańców koniec prawie miesiąca utrudnień.
Warto mieć świadomość, że to nie koniec prac. Modernizacja linii nr 7 jest podzielona na etapy i potrwa jeszcze przez rok – kolejne zamknięcia i ograniczenia kursowania są wpisane w harmonogram inwestycji. Każde z nich będzie sygnalizowane z wyprzedzeniem przez PKP PLK i ZTM. PKP PLK podkreśla jednak, że dzięki wykonanym właśnie pracom – szczególnie bajpasom i przebudowanemu sterowaniu – kolejne etapy nie będą wymagały tak długich całkowitych zamknięć jak to z połowy kwietnia.
Co to oznacza dla Ciebie? Jak korzystać z linii otwockiej podczas trwającej modernizacji
- Od 1 maja SKM jedzie z powrotem do Otwocka – ale odjeżdża z tymczasowych peronów. Lokalizacje tymczasowych peronów są dostępne na stronie PKP PLK i w aplikacji rozkladpkp.pl. Przed pierwszym wyjazdem warto sprawdzić, z którego miejsca odjeżdżają pociągi na Twojej stacji – tymczasowe perony mogą być zlokalizowane kilkadziesiąt metrów od stałych.
- Sprawdź, czy Twój bilet honorowany jest w obu przewoźnikach. Bilety ZTM honorowane są w pociągach KM na trasie Warszawa Zachodnia – Warszawa Wawer – Otwock. Bilety KM honorowane są w środkach transportu ZTM. Jeśli masz kartę miejską ZTM – możesz wsiadać do pociągów KM bez dopłaty. Warto to wiedzieć, szczególnie gdy czas oczekiwania na SKM jest dłuższy.
- Śledź komunikaty PKP PLK i ZTM przed każdym tygodniem roboczym. Modernizacja linii nr 7 potrwa przez kolejny rok. W harmonogramie zaplanowane są kolejne etapy robót, które mogą wiązać się z ograniczeniami kursowania lub lokalnymi zmianami tras. PKP PLK i SKM ogłaszają zmiany co najmniej 2 tygodnie wcześniej na swoich stronach. Warto subskrybować powiadomienia push w aplikacji SKM lub WTP, by nie dowiedzieć się o zamknięciu dopiero na stacji.
- Jeśli pracujesz zdalnie lub masz elastyczne godziny – planuj dojazdy poza szczytami. W godzinach 7:00-9:00 i 16:00-18:30 pociągi SKM i KM na trasie otwockiej są najbardziej obciążone. Powrót obu linii od 1 maja zwiększa dostępność miejsc, ale w dni robocze przy 92 kursach koncentracja pasażerów nadal będzie wysoka. Wcześniejszy lub późniejszy dojazd oznacza bardziej komfortową podróż.
- Warto znać lokalizację nowych dzikich przejść i unikać ich. W ramach modernizacji powstaną 20 bezpiecznych przejść podziemnych w miejscach, gdzie wcześniej dochodziło do nielegalnego przekraczania torów. Do czasu ukończenia tych przejść w rejonie aktywnych prac budowlanych ruch pieszy jest przekierowany na wyznaczone dojścia. Skracanie drogi przez plac budowy to nie tylko mandat – to realne ryzyko wypadku na terenie aktywnej budowy kolejowej.
