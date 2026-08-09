Prawie 900 zł miesięcznie więcej do emerytury. Dwa świadczenia można pobierać jednocześnie
Nawet 866,68 zł miesięcznie może trafić dodatkowo do osoby spełniającej warunki dwóch różnych świadczeń. Chodzi o świadczenie uzupełniające dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji oraz dodatek pielęgnacyjny. Co istotne, przepisy pozwalają pobierać je równocześnie. Nie oznacza to jednak, że prawie 900 zł należy się każdemu emerytowi.
W przypadku maksymalnej wysokości obu świadczeń w ciągu 12 miesięcy robi się z tego ponad 10 tys. zł. Kluczowe są jednak warunki. W jednym przypadku znaczenie ma między innymi wysokość pobieranych świadczeń publicznych, w drugim wiek albo stwierdzenie całkowitej niezdolności do pracy oraz samodzielnej egzystencji.
Dwa świadczenia jednocześnie. Łącznie 866,68 zł miesięcznie
Pierwszym ze świadczeń jest tzw. 500 plus dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji. Maksymalnie można otrzymać 500 zł miesięcznie.
Drugim jest dodatek pielęgnacyjny, który od 1 marca 2026 roku wynosi 366,68 zł miesięcznie.
Jeżeli dana osoba spełnia warunki do otrzymywania obu świadczeń i świadczenie uzupełniające przysługuje jej w maksymalnej wysokości, rachunek wygląda następująco:
500 zł + 366,68 zł = 866,68 zł miesięcznie.
W ciągu pełnego roku daje to 10 400,16 zł dodatkowego wsparcia. Nie jest to jednak jeden nowy dodatek w wysokości 866,68 zł. To suma dwóch odrębnych świadczeń, które w określonych przypadkach mogą być pobierane równocześnie.
500 zł dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji. Jest ważny limit
Świadczenie uzupełniające jest przeznaczone dla pełnoletnich osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji, które spełniają warunki określone w przepisach.
Maksymalna wysokość świadczenia wynosi 500 zł miesięcznie. Nie oznacza to jednak, że każda uprawniona osoba otrzyma pełną kwotę.
Do końca lutego 2027 roku wskazany w materiale limit wynosi 2687,67 zł brutto. Wysokość świadczenia uzupełniającego zależy od sumy świadczeń finansowanych ze środków publicznych uwzględnianych przy ustalaniu prawa do wsparcia.
W praktyce oznacza to, że przy odpowiednio niskiej kwocie innych świadczeń można otrzymać pełne 500 zł. W innych przypadkach kwota może zostać odpowiednio zmniejszona.
Dodatek pielęgnacyjny to kolejne 366,68 zł
Druga część potencjalnego wsparcia to dodatek pielęgnacyjny. Od 1 marca 2026 roku jego wysokość wynosi 366,68 zł miesięcznie.
W przypadku osób, które ukończyły 75 lat i mają ustalone prawo do emerytury lub renty, dodatek jest co do zasady przyznawany przez ZUS z urzędu. Oznacza to, że senior nie musi składać osobnego wniosku tylko z powodu ukończenia 75 lat.
Inaczej wygląda sytuacja osób młodszych. Dodatek może przysługiwać osobie uprawnionej do emerytury lub renty, jeżeli została uznana za całkowicie niezdolną do pracy oraz do samodzielnej egzystencji.
Wtedy konieczne jest przejście odpowiedniej procedury i potwierdzenie spełnienia wymaganych warunków.
Ukończenie 75 lat nie daje automatycznie dodatkowych 500 zł
To rozróżnienie jest szczególnie ważne. Senior może po ukończeniu 75 lat otrzymywać dodatek pielęgnacyjny, ale nie oznacza to automatycznego prawa do świadczenia uzupełniającego w wysokości do 500 zł.
Są to dwa różne świadczenia, przyznawane według odmiennych zasad.
Osoba zainteresowana świadczeniem uzupełniającym musi spełnić przewidziane dla niego warunki, w tym dotyczące niezdolności do samodzielnej egzystencji oraz wysokości świadczeń uwzględnianych przy ustalaniu prawa do wypłaty.
Dodatek pielęgnacyjny nie blokuje świadczenia uzupełniającego
Jedna z najważniejszych informacji dotyczy wzajemnej relacji obu świadczeń. Dodatek pielęgnacyjny nie jest uwzględniany przy ustalaniu kwoty świadczeń branych pod uwagę przy świadczeniu uzupełniającym.
Właśnie dlatego w określonych przypadkach możliwe jest jednoczesne otrzymywanie pełnych 500 zł świadczenia uzupełniającego oraz 366,68 zł dodatku pielęgnacyjnego.
To daje maksymalnie wspomniane 866,68 zł miesięcznie.
Jakie dokumenty mogą być potrzebne?
Osoba ubiegająca się o świadczenie uzupełniające składa odpowiedni wniosek. W materiale wskazano formularz ESUN. Znaczenie ma również dokumentacja potwierdzająca niezdolność do samodzielnej egzystencji.
W zależności od sytuacji potrzebne mogą być między innymi orzeczenie dotyczące niezdolności do samodzielnej egzystencji, dokumentacja medyczna oraz zaświadczenie o stanie zdrowia.
Osoby, które nie ukończyły 75 lat i starają się o dodatek pielęgnacyjny z tytułu całkowitej niezdolności do pracy oraz samodzielnej egzystencji, również muszą wykazać spełnienie odpowiednich przesłanek.
Samo orzeczenie o stopniu niepełnosprawności nie jest automatycznie równoznaczne z orzeczeniem o niezdolności do samodzielnej egzystencji wymaganym przy tym świadczeniu.
Prawie 900 zł nie dla każdego emeryta
Kwota 866,68 zł może przyciągać uwagę, ale trzeba wyraźnie zaznaczyć, że nie jest to powszechny dodatek dla seniorów.
Nie wystarczy pobierać emerytury ani osiągnąć określonego wieku, aby automatycznie otrzymać oba świadczenia w maksymalnej wysokości.
W przypadku dodatku pielęgnacyjnego szczególne znaczenie ma ukończenie 75 lat albo odpowiednie orzeczenie. W przypadku świadczenia uzupełniającego konieczne jest spełnienie dodatkowych wymagań, a jego wysokość może wynieść mniej niż 500 zł.
Co to oznacza dla Ciebie?
Jeżeli pobierasz emeryturę lub rentę i masz orzeczenie dotyczące niezdolności do samodzielnej egzystencji, sprawdź, czy masz prawo do obu form wsparcia. Szczególnie istotne może to być dla osób, które pobierają już dodatek pielęgnacyjny, ale nigdy nie występowały o świadczenie uzupełniające.
Jeśli masz ukończone 75 lat, dodatek pielęgnacyjny powinien być przyznawany z urzędu, ale świadczenie uzupełniające wymaga odrębnego ustalenia prawa. Sam wiek nie wystarczy do otrzymania dodatkowych 500 zł.
W maksymalnym wariancie oba świadczenia dają 866,68 zł miesięcznie, czyli ponad 10,4 tys. zł w ciągu roku. Przed złożeniem dokumentów trzeba jednak sprawdzić indywidualne warunki, ponieważ wysokość świadczenia uzupełniającego zależy między innymi od innych pobieranych świadczeń.
Podstawa prawna
Zasady świadczenia uzupełniającego wynikają z ustawy z 31 lipca 2019 r. o świadczeniu uzupełniającym dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji. Z kolei zasady przyznawania dodatku pielęgnacyjnego określa ustawa z 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.