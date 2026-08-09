Prawie 900 zł miesięcznie więcej z ZUS. Sprawdź, czy możesz legalnie połączyć dwa świadczenia
Nawet 866,68 zł miesięcznie mogą łącznie otrzymywać osoby spełniające warunki do dwóch różnych świadczeń. Chodzi o świadczenie uzupełniające dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji oraz dodatek pielęgnacyjny. Nie jest to jednak dodatkowe 900 zł dla każdego emeryta. Decydują konkretne warunki, a w przypadku jednego ze świadczeń również wysokość pobieranych świadczeń publicznych.
W praktyce część osób może mieć prawo do obu form wsparcia jednocześnie. Przy maksymalnej wysokości świadczenia uzupełniającego oraz pełnym dodatku pielęgnacyjnym miesięczna suma wynosi obecnie 866,68 zł.
W skali 12 miesięcy daje to ponad 10 tys. zł. Trzeba jednak bardzo dokładnie sprawdzić warunki, ponieważ nie każdy senior i nie każda osoba z niepełnosprawnością otrzyma maksymalną kwotę.
Dwa świadczenia z ZUS mogą być wypłacane jednocześnie
Pierwszym świadczeniem jest tzw. 500 plus dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji. Oficjalnie jest to świadczenie uzupełniające dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji.
Maksymalnie wynosi ono 500 zł miesięcznie. Sam wiek emerytalny nie wystarczy jednak do jego uzyskania. Konieczne jest spełnienie ustawowych warunków, w tym dotyczących niezdolności do samodzielnej egzystencji.
Znaczenie ma również wysokość innych pobieranych świadczeń publicznych. Według aktualnych danych limit obowiązujący do końca lutego 2027 roku wynosi 2687,67 zł brutto.
W zależności od wysokości pobieranych świadczeń publicznych świadczenie uzupełniające może wynosić pełne 500 zł albo odpowiednio mniej.
Drugie świadczenie to 366,68 zł miesięcznie
Drugą częścią finansowego wsparcia jest dodatek pielęgnacyjny. Od 1 marca 2026 roku jego wysokość wynosi 366,68 zł miesięcznie.
Dodatek przysługuje osobom mającym prawo do emerytury lub renty, które zostały uznane za całkowicie niezdolne do pracy oraz do samodzielnej egzystencji. Szczególne zasady dotyczą osób, które ukończyły 75 lat.
Po ukończeniu 75. roku życia dodatek pielęgnacyjny jest przyznawany przez ZUS z urzędu. Senior nie musi w takim przypadku składać oddzielnego wniosku o jego przyznanie.
Inaczej wygląda sytuacja osób młodszych. W ich przypadku konieczne jest potwierdzenie wymaganej niezdolności.
500 zł plus 366,68 zł. Łącznie robi się 866,68 zł
Najważniejsza informacja jest taka, że oba świadczenia mogą być pobierane równolegle, jeżeli dana osoba spełnia warunki wymagane do każdego z nich.
Przy maksymalnych kwotach rachunek wygląda następująco:
500 zł + 366,68 zł = 866,68 zł miesięcznie.
Przez 12 miesięcy daje to maksymalnie 10 400,16 zł.
Nie należy jednak traktować tej kwoty jako nowego dodatku do każdej emerytury. To suma dwóch odrębnych świadczeń, z których każde ma własne zasady przyznawania.
Ważny limit przy świadczeniu uzupełniającym
To właśnie w tym miejscu można najłatwiej źle zinterpretować informacje o „prawie 900 zł dodatku”.
Pełne 500 zł świadczenia uzupełniającego nie przysługuje automatycznie każdej osobie uznanej za niezdolną do samodzielnej egzystencji. Wysokość wypłaty jest powiązana z wysokością określonych świadczeń finansowanych ze środków publicznych.
Jeżeli spełnione są pozostałe warunki, ale kwota świadczeń przekracza poziom pozwalający na wypłatę pełnych 500 zł, świadczenie uzupełniające może zostać odpowiednio zmniejszone.
Dlatego dwie osoby znajdujące się w podobnej sytuacji mogą ostatecznie otrzymywać różne kwoty.
Dodatek pielęgnacyjny nie blokuje „500 plus dla niesamodzielnych”
Istotna jest jeszcze jedna zasada. Dodatek pielęgnacyjny nie jest uwzględniany przy ustalaniu wysokości świadczenia uzupełniającego.
To właśnie dlatego w określonych przypadkach możliwe jest jednoczesne otrzymywanie pełnych 500 zł świadczenia uzupełniającego i 366,68 zł dodatku pielęgnacyjnego.
Osoba, która już otrzymuje dodatek pielęgnacyjny, nie powinna więc automatycznie zakładać, że zamyka jej to drogę do drugiego świadczenia.
Masz 75 lat? Jedno świadczenie ZUS może przyznać automatycznie
W przypadku seniorów kluczową granicą jest ukończenie 75 lat. ZUS przyznaje wówczas dodatek pielęgnacyjny z urzędu osobie posiadającej prawo do emerytury lub renty.
Nie oznacza to jednak automatycznego przyznania świadczenia uzupełniającego.
Osoba, która chce otrzymać „500 plus dla niesamodzielnych”, musi wystąpić o to świadczenie i spełnić przewidziane prawem warunki.
Właśnie dlatego senior pobierający już dodatek pielęgnacyjny może sprawdzić, czy ma również podstawę do ubiegania się o drugie świadczenie.
Jakich dokumentów może wymagać ZUS?
W przypadku świadczenia uzupełniającego wykorzystywany jest formularz ESUN. Znaczenie ma również dokument potwierdzający niezdolność do samodzielnej egzystencji.
Jeżeli konieczne jest przeprowadzenie postępowania orzeczniczego, potrzebna może być dokumentacja dotycząca stanu zdrowia, w tym zaświadczenie wystawione przez lekarza oraz posiadana dokumentacja medyczna.
Przy ubieganiu się o dodatek pielęgnacyjny przed ukończeniem 75 lat również zasadnicze znaczenie ma stwierdzenie całkowitej niezdolności do pracy oraz do samodzielnej egzystencji.
Sam fakt posiadania orzeczenia o stopniu niepełnosprawności nie oznacza automatycznie spełnienia warunków wymaganych przez ZUS do wypłaty tych świadczeń.
Nie każdy emeryt dostanie prawie 900 zł
Informacja o możliwości otrzymania 866,68 zł może szczególnie zainteresować seniorów, ale trzeba postawić wyraźną granicę. Nie jest to powszechny dodatek emerytalny.
Nie wystarczy pobierać niskiej emerytury. Nie wystarczy również samo ukończenie 75 lat.
W przypadku świadczenia uzupełniającego konieczne jest spełnienie warunków dotyczących niezdolności do samodzielnej egzystencji oraz kryteriów odnoszących się do pobieranych świadczeń. Dodatek pielęgnacyjny również jest świadczeniem przyznawanym według ściśle określonych zasad.
Podstawa prawna
Zasady świadczenia uzupełniającego wynikają przede wszystkim z ustawy z 31 lipca 2019 roku o świadczeniu uzupełniającym dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji.
Dodatek pielęgnacyjny jest natomiast regulowany przez ustawę z 17 grudnia 1998 roku o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych.
Co to oznacza dla Ciebie?
Jeżeli pobierasz emeryturę lub rentę i masz ustaloną niezdolność do samodzielnej egzystencji, sprawdź, czy korzystasz ze wszystkich świadczeń, do których masz prawo. Szczególnie ważne jest to w przypadku osób otrzymujących już dodatek pielęgnacyjny.
Jeśli spełniasz warunki do świadczenia uzupełniającego, jego maksymalna wysokość to 500 zł miesięcznie. Jeżeli jednocześnie masz prawo do dodatku pielęgnacyjnego w wysokości 366,68 zł, łączna wypłata z obu tytułów może sięgnąć 866,68 zł miesięcznie.
Seniorzy po 75. roku życia powinni pamiętać o ważnej różnicy: dodatek pielęgnacyjny ZUS może przyznać automatycznie, ale świadczenie uzupełniające wymaga odrębnego postępowania.
Przed złożeniem dokumentów najlepiej sprawdzić przede wszystkim posiadane orzeczenia oraz wysokość świadczeń uwzględnianych przy ustalaniu prawa do świadczenia uzupełniającego. W ten sposób można szybko ustalić, czy w konkretnym przypadku rzeczywiście istnieje możliwość uzyskania dodatkowych pieniędzy.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.