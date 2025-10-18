Premier przedłużył stopnie alarmowe o 3 miesiące. Funkcjonariusze pozostaną w kamizelkach i z bronią długą
Premier Donald Tusk podpisał decyzję o kolejnym przedłużeniu stopni alarmowych BRAVO i BRAVO-CRP do 30 listopada 2025 roku. Oznacza to, że funkcjonariusze w kamizelkach kuloodpornych i z bronią długą pozostaną na ulicach przez cały okres jesienno-zimowy. To już kolejne wydłużenie stanu podwyższonej gotowości, który trwa nieprzerwanie od początku roku.
Stopnie alarmowe BRAVO i BRAVO-CRP obowiązują w Polsce nieprzerwanie od miesięcy. Ostatnie przedłużenie obejmowało okres do 31 sierpnia, wcześniej do 31 maja, a jeszcze wcześniej do końca lutego. Obecna decyzja oznacza, że Polska pozostanie w stanie zwiększonej czujności przynajmniej do końca listopada.
Broń długa i kamizelki kuloodporne – codzienność na ulicach
Drugi stopień alarmowy BRAVO wprowadza konkretne zmiany, które każdy może zauważyć w przestrzeni publicznej. Funkcjonariusze Policji, Straży Granicznej i Żandarmerii Wojskowej mają obowiązek noszenia broni długiej oraz kamizelek kuloodpornych podczas służby patrolowej.
Służby prowadzą wzmożoną kontrolę dużych skupisk ludzkich i obiektów użyteczności publicznej, które potencjalnie mogą stać się celem ataków terrorystycznych. Jak podaje portal Prawo.pl, „prowadzenie przez Policję, Straż Graniczną lub Żandarmerię Wojskową wzmożonej kontroli dużych skupisk ludzkich” to jeden z podstawowych obowiązków wynikających z wprowadzenia stopnia BRAVO.
Stopień BRAVO to drugi w czterostopniowej skali alarmowej i oznacza zwiększone zagrożenie wystąpieniem zdarzenia o charakterze terrorystycznym, gdy konkretny cel ataku nie został jeszcze zidentyfikowany. Funkcjonariusze muszą zapewnić dostępność personelu wyznaczonego do procedur antyterrorystycznych w trybie alarmowym.
Równolegle wprowadzony stopień BRAVO-CRP dotyczy zagrożeń w cyberprzestrzeni i nakłada dodatkowe obowiązki na administrację publiczną oraz operatorów systemów kluczowych dla bezpieczeństwa państwa.
Całodobowe dyżury administratorów i wzmocniona ochrona cyfrowa
Stopień alarmowy BRAVO-CRP wprowadza szereg obostrzeń w sferze cyberbezpieczeństwa, które bezpośrednio wpływają na funkcjonowanie instytucji publicznych. Organy administracji muszą prowadzić wzmożony monitoring stanu bezpieczeństwa systemów teleinformatycznych oraz wprowadzić całodobowe dyżury administratorów systemów kluczowych.
Personel odpowiedzialny za bezpieczeństwo systemów musi być dostępny w trybie alarmowym przez całą dobę. Instytucje mają obowiązek monitorowania i weryfikowania czy nie doszło do naruszenia bezpieczeństwa komunikacji elektronicznej oraz sprawdzania kanałów łączności z podmiotami zajmującymi się reagowaniem kryzysowym.
Portal Gov.pl wyjaśnia, że stopień BRAVO-CRP „oznacza, że administracja publiczna jest zobowiązana do prowadzenia wzmożonego monitoringu stanu bezpieczeństwa systemów teleinformatycznych”. W praktyce może to oznaczać okresowe niedostępności niektórych systemów publicznych z powodu dodatkowych kontroli bezpieczeństwa.
Trzeci rodzaj stopnia alarmowego BRAVO dotyczy polskiej infrastruktury energetycznej mieszczącej się poza granicami kraju. To reakcja na rosnące zagrożenia wobec instalacji energetycznych, szczególnie w kontekście sytuacji geopolitycznej w regionie.
Eksperci tłumaczą przyczyny przedłużenia
Decyzja o kolejnym przedłużeniu stopni alarmowych wynika z oceny aktualnej sytuacji bezpieczeństwa w regionie. Jak informuje Główny Urząd Statystyczny, „drugi stopień alarmowy BRAVO ma charakter prewencyjny i jest związany z aktualną dynamiczną sytuacją geopolityczną w regionie i w Ukrainie oraz wzmożonym ruchem na granicy”.
Przedłużanie stopni alarmowych to standard w krajach sąsiadujących z obszarem konfliktu. Podobne środki ostrożności wprowadzają inne państwa NATO znajdujące się w pobliżu granicy z Ukrainą i Białorusią. Stopnie alarmowe obowiązują także w odpowiedzi na różnego rodzaju działania o charakterze ataków hybrydowych prowadzonych przez Federację Rosyjską i Białoruś.
Obecne przedłużenie do listopada wskazuje, że rząd nie przewiduje szybkiego uspokojenia sytuacji geopolitycznej. Stopnie alarmowe pozostaną w mocy przez cały okres jesienno-zimowy, gdy tradycyjnie rośnie ryzyko ataków na infrastrukturę energetyczną oraz wzmagają się działania destabilizacyjne.
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych podkreśla, że stopnie alarmowe są przede wszystkim sygnałem dla służb do zachowania szczególnej czujności i gotowości do działania w razie zagrożenia bezpieczeństwa państwa.
Co to oznacza dla ciebie?
Przedłużenie stopni alarmowych ma konkretny wpływ na codzienne życie mieszkańców Polski. Najbardziej widoczną zmianą jest zwiększona obecność funkcjonariuszy w kamizelkach kuloodpornych i z bronią długą w miejscach publicznych, szczególnie w pobliżu obiektów użyteczności publicznej, dworców, centrów handlowych i wydarzeń masowych.
W urzędach i instytucjach publicznych możesz doświadczyć okresowych problemów z dostępnością systemów teleinformatycznych. Administratorzy pracują w trybie całodobowym, co może oznaczać częstsze przerwy techniczne, wydłużone procedury bezpieczeństwa przy logowaniu do systemów publicznych czy dodatkowe kontrole bezpieczeństwa przy załatwianiu spraw urzędowych.
Jeśli pracujesz w administracji publicznej, Twoja instytucja musi zachowywać zwiększoną czujność i stosować wzmożone procedury bezpieczeństwa. Może to oznaczać ograniczenia w dostępie do niektórych systemów, dodatkowe kontrole przy wejściu do budynków czy obowiązkowe szkolenia z procedur bezpieczeństwa.
Organizatorzy dużych wydarzeń kulturalnych, sportowych czy biznesowych muszą liczyć się z zaostrzzonymi wymogami bezpieczeństwa. Może to przełożyć się na dodatkowe koszty ochrony, wydłużone procedury kontroli przy wejściu na imprezy czy konieczność wcześniejszego zgłaszania wydarzeń organom bezpieczeństwa.
Praktyczne konsekwencje dla firm i instytucji
Przedsiębiorstwa współpracujące z administracją publiczną mogą doświadczać wydłużonych procedur bezpieczeństwa przy realizacji kontraktów publicznych. Szczególnie dotyczy to firm IT świadczących usługi dla sektora publicznego – mogą być zobowiązane do dodatkowych audytów bezpieczeństwa, częstszych raportowań czy implementacji dodatkowych zabezpieczeń.
Instytucje finansowe mają obowiązek zwiększonej czujności w zakresie monitorowania transakcji mogących mieć związek z finansowaniem terroryzmu. Banki mogą stosować dodatkowe procedury weryfikacji przy większych operacjach finansowych, co może wydłużyć czas realizacji niektórych transakcji.
System transportu publicznego podlega wzmożonej kontroli, szczególnie w węzłach komunikacyjnych i przy obiektach strategicznych. Pasażerowie mogą spotkać się z dodatkowymi kontrolami w metrze, na dworcach kolejowych i lotniskach, co może wydłużyć czas podróży.
Finansowo stopnie alarmowe oznaczają dodatkowe koszty dla budżetu państwa związane z nadgodzinami służb, utrzymaniem systemów w trybie alarmowym i zwiększonymi wydatkami na bezpieczeństwo. Koszty te są pokrywane z rezerw budżetowych przeznaczonych na bezpieczeństwo narodowe.
Służby otrzymują konkretne zadania do wykonania
Zgodnie z rozporządzeniem z 25 lipca 2016 roku funkcjonariusze mają szereg konkretnych obowiązków wynikających z wprowadzenia stopni alarmowych. Policja, Straż Graniczna i Żandarmeria Wojskowa prowadzą wzmożone kontrole pojazdów, osób oraz budynków publicznych w rejonach uznanych za potencjalnie zagrożone.
Funkcjonariusze otrzymują regularne ostrzeżenia o możliwych zagrożeniach i mają obowiązek zamknięcia oraz zabezpieczenia budynków i pomieszczeń nieużywanych regularnie. Służby muszą też dokonywać przeglądów zapasów sprzętu i możliwości ich wykorzystania w przypadku zaistnienia ataku terrorystycznego.
W sferze cyberbezpieczeństwa organy administracji prowadzą całodobowy nadzór nad systemami teleinformatycznymi oraz wydają broń i amunicję osobom wyznaczonym do wykonywania zadań ochronnych. Administratorzy systemów muszą być dostępni przez całą dobę i gotowi do natychmiastowego reagowania na incydenty bezpieczeństwa.
Mieszkańcy powinni zachować szczególną czujność i zwracać uwagę na nietypowo zachowujące się osoby, pozostawione bez opieki pakunki w miejscach publicznych czy podejrzanie zaparkowane pojazdy. W przypadku zauważenia niepokojących sytuacji należy niezwłocznie powiadomić służby bezpieczeństwa.
Stopnie alarmowe BRAVO i BRAVO-CRP obowiązują do 30 listopada 2025 roku, ale mogą zostać ponownie przedłużone w zależności od oceny zagrożenia. Oznacza to, że Polacy będą musieli przyzwyczaić się do zwiększonej obecności służb mundurowych w przestrzeni publicznej jeszcze przez kilka miesięcy, a być może dłużej.
Redaktor naczelny portalu. Absolwent Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego.