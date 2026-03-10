Premier zdecydował w sprawie dwóch dni wolnych. Będą do odebrania
W 2026 roku 2 święta przypadają w sobotę – 15 sierpnia i 26 grudnia. Premier Donald Tusk zdecydował w sprawie tych dni wolnych.
Kodeks pracy nakazuje rekompensatę, ale nie mówi kiedy
Mechanizm jest wprost zapisany w art. 130 § 2 Kodeksu pracy (Dz.U. 1974 Nr 24 poz. 141): każde święto przypadające w dniu innym niż niedziela obniża wymiar czasu pracy w danym okresie rozliczeniowym o 8 godzin. Jeśli święto wypada w sobotę – a sobota jest standardowym dniem wolnym – pracownik i tak „traci” jeden dzień wolny. Pracodawca ma obowiązek wyznaczyć mu za to rekompensatę w innym terminie.
Prawo nie wskazuje jednak konkretnej daty – przy służbie cywilnej robi to premier w drodze zarządzenia. W pozostałych firmach i instytucjach decyzja należy do pracodawcy. Nie musi to być dzień bezpośrednio sąsiadujący ze świętem – może to być dowolny termin w danym okresie rozliczeniowym.
Zarządzenie nr 2 z 5 stycznia: piątek w sierpniu i poniedziałek po Bożym Narodzeniu
Zarządzenie nr 2 Prezesa Rady Ministrów z 5 stycznia 2026 r. w sprawie wyznaczenia dla członków korpusu służby cywilnej dni wolnych od pracy (M.P. 2026, poz. 36) weszło w życie 23 stycznia 2026 r. po upływie standardowego 14-dniowego vacatio legis. Dokument wskazuje 2 daty.
- 14 sierpnia 2026 r. (piątek) – wolne z tytułu Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny, które przypada w sobotę 15 sierpnia. W praktyce urzędnicy zyskują 3-dniowy weekend w środku okresu wakacyjnego: piątek 14, sobota 15 i niedziela 16 sierpnia.
- 28 grudnia 2026 r. (poniedziałek) – wolne z tytułu drugiego dnia Bożego Narodzenia, który w 2026 r. wypada w sobotę 26 grudnia. W połączeniu z tym, że Wigilia (24 grudnia) jest czwartkiem, a 25 grudnia piątkiem, administracja rządowa będzie miała wolne od czwartku 24 do poniedziałku 28 grudnia – łącznie 5 dni z rzędu, bez konieczności sięgania po urlop.
Ponad 120 tys. urzędników, ale nie tylko oni
Zarządzenie obejmuje członków korpusu służby cywilnej – pracowników i urzędników zatrudnionych w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, ministerstwach, urzędach centralnych i wojewódzkich, Krajowej Informacji Skarbowej, izbach administracji skarbowej, a także w komendach i inspektoratach służb zespolonych. To łącznie ponad 120 tys. pracowników administracji rządowej.
Zarządzenie nie obejmuje jednak wszystkich pracujących w Polsce. Poza służbą cywilną decyzja o terminie odbioru wolnego za sobotnie święto należy wyłącznie do pracodawcy – zarówno w sektorze publicznym (samorządy, szkoły, szpitale publiczne), jak i w firmach prywatnych. Istnieje duże prawdopodobieństwo, że większość pracodawców wybierze te same daty co premier – 14 sierpnia i 28 grudnia są logicznie uzasadnione przez układ kalendarza – ale nie jest to pewne.
Kto nie dostanie dodatkowego wolnego
Prawo do rekompensaty za sobotnie święto wynika z Kodeksu pracy, który obejmuje wyłącznie osoby zatrudnione na umowę o pracę. Poza tym przywilejem pozostają: osoby pracujące na umowach zlecenie, o dzieło lub w ramach kontraktów B2B, a także pracownicy zatrudnieni w systemie zmianowym lub równoważnym, dla których sobota jest normalnym dniem pracy i którzy w danym tygodniu mają wyznaczone inne dni wolne.
Jest też 1 istotna pułapka, o której przypomina Główny Inspektor Pracy: jeśli pracownik w wyznaczonym dniu wolnym przebywa na zwolnieniu lekarskim, nie ma prawa odebrać tego dnia w innym terminie – rekompensata przepada. Inaczej sytuacja wygląda przy urlopie wypoczynkowym – jeśli planowany urlop nakłada się z wyznaczonym dniem wolnym za sobotnie święto, ten dzień wraca do puli urlopowej i można go wykorzystać do końca września następnego roku.
Co zrobić, żeby nie stracić tych dni wolnych
W 2026 roku 2 święta przypadają w sobotę – 15 sierpnia i 26 grudnia. Dla pracowników etatowych oznacza to prawo do odebrania wolnego w innym terminie. Premier Donald Tusk zarządzeniem z 5 stycznia 2026 r. już zdecydował, kiedy urzędnicy skorzystają z tej rekompensaty: będą to piątek 14 sierpnia i poniedziałek 28 grudnia. W efekcie administracja rządowa dostanie 2 przedłużone weekendy w roku. Reszta pracujących – o ile są na etacie – też ma prawo do tych dni wolnych, ale konkretny termin zależy od pracodawcy.
Jeśli pracujesz na etacie poza administracją rządową, sprawdź u swojego pracodawcy, jakie daty wyznaczył za 15 sierpnia i 26 grudnia. W wielu firmach decyzja zapada dopiero w trakcie roku. Jeśli w sierpniu lub grudniu planujesz urlop, upewnij się, że wyznaczony dzień wolny nie nakłada się z terminem zwolnienia lekarskiego – w takiej sytuacji przepada bezpowrotnie. Jeśli pracodawca jeszcze nie ogłosił terminu, masz prawo zapytać – Kodeks pracy zobowiązuje go do wyznaczenia dnia wolnego, choć nie narzuca konkretnej daty.
Redaktor naczelny serwisu. Absolwent Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych na Uniwersytecie Warszawskim z ponad 15-letnim doświadczeniem w mediach. Specjalista ds. strategii informacyjnych i komunikacji kryzysowej. Wieloletni inwestor giełdowy i praktyk rynków finansowych. W swoich tekstach łączy warsztat dziennikarski z praktyczną wiedzą o podatkach, inwestowaniu i mechanizmach rynkowych, tłumacząc zawiłości ekonomii na język codzienny.