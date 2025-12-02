Prezydent podjął historyczną decyzję. Definitywny zakaz w Polsce
Polska właśnie zamknęła jeden z najbardziej kontrowersyjnych rozdziałów w historii branży zwierzęcej. Prezydent Karol Nawrocki podpisał ustawę całkowicie zakazującą hodowli zwierząt na futra. To decyzja, która zmieni realia tysięcy gospodarstw i wprowadza nasz kraj do grupy państw odchodzących od produkcji futrzarskiej. Jednak druga część ogłoszenia wywołała równie duże emocje – prezydent zawetował ustawę o zakazie trzymania psów na uwięzi.
Podpisany przez głowę państwa zakaz hodowli zwierząt na futra jest przełomem wieloletnich debat, protestów i apeli organizacji prozwierzęcych. Branża futrzarska, która od lat budziła ogromne kontrowersje, zostanie wygaszona, a gospodarstwa zmuszone do zakończenia działalności. Przepisy mają wprowadzić okres przejściowy, jednak ich sens jest jednoznaczny – futra w Polsce odchodzą do historii.
Jednocześnie prezydent poinformował, że nie zgadza się na wprowadzenie w życie ustawy o zakazie trzymania psów na łańcuchach. Dokument został zawetowany, a Nawrocki zapowiedział, że przygotuje własny projekt, który – jak podkreślił – ma lepiej odpowiadać realiom i potrzebom właścicieli zwierząt, jednocześnie wzmacniając standardy ochrony psów.
Decyzja o wecie wywołuje ożywioną dyskusję. Ustawa o zakazie trzymania psów na uwięzi była jednym z najgłośniejszych projektów pr prozwierzęcych ostatnich miesięcy, a wielu aktywistów oczekiwało jej szybkiego wejścia w życie. Prezydent odpowiada jednak, że obecny kształt przepisów wymaga dopracowania i przedstawienia bardziej wyważonych rozwiązań.
Podpisanie jednego dokumentu i zawetowanie drugiego pokazuje, że polityka ochrony zwierząt wchodzi w nowy etap, który może przynieść realne zmiany, ale także nowe napięcia. Wszystko wskazuje na to, że debata dopiero się rozkręca, a propozycje prezydenckie będą teraz kluczowym punktem w dyskusji o standardach dobrostanu zwierząt w Polsce.
