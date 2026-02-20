Prezydent podpisał. Jest nowe święto państwowe. Czy 12 kwietnia będzie dniem wolnym od pracy?
12 lutego 2026 roku prezydent Karol Nawrocki podpisał ustawę z 23 stycznia 2026 r. o ustanowieniu Dnia Inwalidy Wojennego (Dz.U. 2026 poz. 179). Od tego roku 12 kwietnia będzie oficjalnym świętem państwowym – po raz pierwszy w historii III RP osoby, które w wyniku działań wojennych doznały trwałego uszczerbku na zdrowiu, zostały uhonorowane w ten sposób przez państwo. Pytanie, które natychmiast zadało miliony Polaków, jest jednak inne: czy tego dnia trzeba iść do pracy?
Skąd wzięła się data 12 kwietnia
Wybór daty nie jest przypadkowy. 12 kwietnia 1919 roku odbył się I Zjazd Zjednoczeniowy Związku Inwalidów Wojennych RP – wydarzenie o fundamentalnym znaczeniu dla organizacji wsparcia osób poszkodowanych w wyniku działań zbrojnych. Związek Inwalidów Wojennych RP jest najstarszą polską organizacją kombatancką i jedną z pięciu najstarszych tego typu organizacji na świecie.
Projekt ustawy złożyła grupa posłów Polska 2050 – Trzecia Droga we wrześniu 2025 roku. W uzasadnieniu podkreślono, że historia Polski od zarania dziejów naznaczona jest konfliktami zbrojnymi – powstania śląskie i wielkopolskie, wojna polsko-bolszewicka, I i II wojna światowa – a inwalidztwo wojenne jest zjawiskiem głęboko zakorzenionym w tożsamości narodowej. Mimo to żadne z tych doświadczeń nie doczekało się dotychczas uhonorowania odrębnym świętem państwowym. Ustawa przeszła przez Sejm niemal jednomyślnie – 418 głosami za, przy 4 wstrzymujących się.
Kim są inwalidzi wojenni i jakie mają uprawnienia?
Nowe święto jest dedykowane konkretnej grupie – inwalidom wojennym w rozumieniu ustawy z 29 maja 1974 r. o zaopatrzeniu inwalidów wojennych i wojskowych oraz ich rodzin (Dz.U. z 2026 r. poz. 2). Chodzi wyłącznie o osoby, które doznały trwałego uszczerbku na zdrowiu w wyniku działań wojennych – nie obejmuje innych weteranów, np. uczestników misji zagranicznych.
Osoby spełniające te kryteria korzystają już z szeregu uprawnień – renty inwalidy wojennego, dodatków i możliwości ubiegania się o pomoc pieniężną za pośrednictwem Związku Inwalidów Wojennych RP. Jednorazową lub okresową pomoc finansową mogą otrzymać osoby pobierające rentę inwalidy wojennego lub rentę rodzinną po inwalidzie wojennym, które znalazły się w trudnej sytuacji materialnej lub zdrowotnej. Wnioski mogą składać również osoby niezrzeszone w organizacjach kombatanckich.
Święto tak, wolne nie – tu tkwi różnica
Odpowiedź na pytanie o dzień wolny jest jednoznaczna: 12 kwietnia nie będzie dniem ustawowo wolnym od pracy. Oficjalnie potwierdza to strona Prezydenta RP, powołując się na ustawę z 18 stycznia 1951 r. o dniach wolnych od pracy (Dz.U. z 2025 r. poz. 296) – Dzień Inwalidy Wojennego nie znalazł się w jej wykazie. Ustawodawca celowo rozdzielił obie kwestie: nowe święto ma charakter wyłącznie symboliczny i edukacyjny. W ocenie skutków regulacji zaznaczono wprost, że ustawa nie generuje żadnych kosztów dla budżetu państwa ani budżetów samorządów.
Nie jest to zresztą precedens. Podobny status mają chociażby 1 marca – Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych, czy 17 września – Dzień Sybiraka. To święta obchodzone oficjalnie, ale bez skutków dla pracowników i pracodawców. Szkoły, urzędy i sklepy 12 kwietnia działają normalnie.
Ustawa weszła w życie 4 marca 2026 roku – 14 dni po ogłoszeniu w Dzienniku Ustaw. Oznacza to, że pierwsze obchody Dnia Inwalidy Wojennego jako święta państwowego odbędą się już 12 kwietnia 2026 roku.
Ile dni wolnych mamy teraz w roku?
Ustanowienie Dnia Inwalidy Wojennego nie zmienia liczby dni ustawowo wolnych od pracy – ta wynosi nadal 14. Ostatnią zmianą w tym wykazie było wprowadzenie Wigilii 24 grudnia jako dnia wolnego, co weszło w życie w 2025 roku. Pełna lista świąt ustawowo wolnych od pracy obejmuje m.in. Nowy Rok, Wielkanoc, Święto Pracy 1 maja, Boże Ciało, Wniebowzięcie NMP 15 sierpnia, Wszystkich Świętych 1 listopada, Święto Niepodległości 11 listopada oraz Święta Bożego Narodzenia 25 i 26 grudnia.
