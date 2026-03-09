Prezydent podpisał. Skarbówka będzie wiedziała, nawet jeżeli kupiłeś za granicą
Prezydent podpisał nowelizację ustawy o wymianie informacji podatkowych z innymi państwami, która wprowadza nowe obowiązki raportowania transakcji na rynku kryptowalut. Zgodnie z przepisami, dostawcy usług związanych z kryptoaktywami będą zobowiązani do zbierania i przekazywania do Krajowej Administracji Skarbowej szczegółowych informacji o transakcjach swoich użytkowników.
Nowe regulacje mają na celu zwiększenie transparentności rynku kryptoaktywów oraz usprawnienie współpracy pomiędzy organami podatkowymi państw Unii Europejskiej. Informacje o transakcjach będą przekazywane do Szefa Krajowej Administracji Skarbowej, a następnie automatycznie wymieniane między administracjami podatkowymi krajów uczestniczących w systemie.
Większa transparentność rynku krypto
Nowe przepisy wprowadzają systemowe rozwiązania dotyczące raportowania transakcji kryptoaktywów na poziomie całej Unii Europejskiej. W praktyce oznacza to, że giełdy kryptowalut staną się tzw. raportującymi dostawcami usług w zakresie kryptoaktywów.
Dla platform oznacza to konieczność wdrożenia nowych procedur należytej staranności oraz systemów raportowych. Instytucje te będą zobowiązane do cyklicznego przekazywania organom podatkowym danych dotyczących transakcji użytkowników. Z perspektywy fiskalnej nowe regulacje mają uszczelnić system podatkowy i ułatwić weryfikację rozliczeń podatników.
– Nowe przepisy wprowadzają systemową transparentność rynku kryptoaktywów na poziomie całej Unii Europejskiej. Giełdy stają się raportującymi dostawcami usług w zakresie kryptoaktywów, co oznacza konieczność wdrożenia zaawansowanych procedur raportowych oraz przekazywania danych o transakcjach użytkowników do Krajowej Administracji Skarbowej – komentuje Sławek Zawadzki, Co-CEO Kanga Exchange.
Szerszy zakres zbieranych danych
Choć większość regulowanych giełd już dziś gromadzi dane klientów w ramach procedur AML i KYC, nowe przepisy znacząco rozszerzają zakres raportowania.
Platformy będą musiały przekazywać m.in. informacje o wartości transakcji, liczbie jednostek kryptoaktywa, ich wartości rynkowej oraz szczegółach dotyczących poszczególnych operacji. Dodatkowo projekt przewiduje obowiązek identyfikacji rezydencji podatkowej użytkowników.
– Wiele giełd już dziś zbiera podstawowe dane w ramach procedur AML/KYC, jednak nowe regulacje wymagają znacznie bardziej szczegółowego raportowania. Obejmuje ono m.in. wartość transakcji, wartość rynkową kryptoaktywów czy szczegóły dotyczące raportowanych operacji. Dla części podmiotów oznacza to konieczność dostosowania systemów IT, aby automatycznie generować raporty w wymaganym formacie – wyjaśnia Zawadzki.
W praktyce oznacza to, że w najbliższych miesiącach część platform może poprosić swoich użytkowników o uzupełnienie dodatkowych informacji, takich jak rezydencja podatkowa.
Szeroki zakres obowiązków raportowych
Obowiązki raportowe obejmą szeroką grupę podmiotów świadczących usługi związane z kryptoaktywami. Dotyczyć będą nie tylko giełd kryptowalut, lecz także firm oferujących m.in. staking, pożyczki kryptoaktywów czy inne usługi finansowe oparte na technologii blockchain.
Zakres raportowania jest szczegółowo określony w przepisach i obejmuje m.in. nazwę kryptoaktywa, łączną wartość wpłat i wypłat, liczbę jednostek oraz liczbę przeprowadzonych transakcji – zarówno w przypadku nabycia, jak i zbycia aktywów.
– Zakres obowiązków raportowych jest szeroki i bardzo precyzyjnie zdefiniowany. Obejmuje on nie tylko wymianę kryptowalut, ale także inne usługi, takie jak staking czy pożyczanie kryptoaktywów. Raportowane będą m.in. łączna liczba transakcji, liczba jednostek kryptoaktywa oraz ich rzeczywista wartość rynkowa – dodaje Zawadzki.
Nowe regulacje są częścią szerszego procesu regulowania rynku kryptoaktywów w Unii Europejskiej i mają na celu zwiększenie przejrzystości rynku oraz ujednolicenie zasad raportowania w państwach członkowskich.
Redaktor naczelny serwisu. Absolwent Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych na Uniwersytecie Warszawskim z ponad 15-letnim doświadczeniem w mediach. Specjalista ds. strategii informacyjnych i komunikacji kryzysowej. Wieloletni inwestor giełdowy i praktyk rynków finansowych. W swoich tekstach łączy warsztat dziennikarski z praktyczną wiedzą o podatkach, inwestowaniu i mechanizmach rynkowych, tłumacząc zawiłości ekonomii na język codzienny.