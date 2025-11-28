Prezydent podpisał ustawę. Od 2026 roku nowe przepisy dla rowerzystów i użytkowników hulajnóg. Posypią się kary
Karol Nawrocki podpisał nowelizację Prawa o ruchu drogowym wprowadzającą nowe obowiązki dla rodziców dzieci i młodzież do 16 lat. Przepisy obejmą rowery, hulajnogi elektryczne i wszystkie urządzenia transportu osobistego. Za ewentualne braki odpowiedzialność poniosą rodzice.
Prezydent Karol Nawrocki w czwartek podpisał nowelizację ustawy Prawo o ruchu drogowym, która wprowadza szereg zmian w zasadach poruszania się po polskich drogach. Kancelaria Prezydenta poinformowała o podpisaniu ustawy, która teraz wejdzie w życie po opublikowaniu w Dzienniku Ustaw. Nowe przepisy zaczną obowiązywać sześć miesięcy po ogłoszeniu, co oznacza, że kaski staną się obowiązkowe najprawdopodobniej w pierwszej połowie 2026 roku.
Nowe obowiązki
Według nowych przepisów kierujący rowerem, rowerem z napędem elektrycznym, hulajnogą elektryczną lub urządzeniem transportu osobistego, który nie ukończył 16 lat, w czasie jazdy będzie musiał korzystać z kasku ochronnego. Nie ma znaczenia czy użytkownik urządzenia będzie pod opieką dorosłego czy nie – obowiązek będzie dotyczył także osób będących pod opieką rodzica lub opiekuna prawnego.
Za dopilnowanie przestrzegania przepisu odpowiedzialny będzie rodzic lub opiekun prawny. Za brak kasku u nieletniego karę grzywny lub mandat otrzyma właśnie opiekun, a nie dziecko. Wysokość mandatu będzie wynosiła około 100 zł. To rozwiązanie ma skłonić rodziców do większej kontroli nad tym, w jaki sposób ich dzieci poruszają się po drogach.
Urządzenia transportu osobistego to kategoria obejmująca między innymi segwaye, hoverboardy, deskorolki elektryczne i monocykle elektryczne. Wszystkie te pojazdy objęte są nowymi regulacjami bez wyjątku. Z obowiązku stosowania kasku wyłączone zostały jedynie dzieci przewożone w foteliku bezpieczeństwa lub rowerem przeznaczonym do przewozu osób wyposażonym fabrycznie w pasy bezpieczeństwa, którego konstrukcja uniemożliwia użycie kasku. To wyjątek dla specjalistycznych rozwiązań typu cargo bike z wbudowanymi systemami bezpieczeństwa.
Inne zmiany w Prawie o ruchu drogowym
Nowelizacja wprowadza także szereg innych zmian. Przywraca możliwość wydawania prawa jazdy kategorii B osobom, które skończyły 17 lat i uzyskały pisemną zgodę rodziców lub opiekunów. Przez pierwsze pół roku lub do ukończenia 18 lat młody kierowca będzie musiał jeździć pod nadzorem osoby w wieku co najmniej 25 lat z minimum 5-letnim doświadczeniem i będzie mógł prowadzić pojazd wyłącznie na terytorium Polski.
Regulacja zakłada także odebranie prawa jazdy za przekroczenie dopuszczalnej prędkości o więcej niż 50 km/h na drodze jednojezdniowej dwukierunkowej poza obszarem zabudowanym – nie tylko przez młodych kierowców. Nowe przepisy przewidują również, że osoba, która nie zastosuje się do czasowego zatrzymania prawa jazdy, a następnie zatrzyma ją policja, będzie miała odebrane uprawnienia na stałe. Dopiero po pięciu latach będzie mogła ubiegać się o ponowne zdobycie uprawnień.
Dramatyczne dane – ludzie giną na drogach
Decyzja o wprowadzeniu obowiązku kasku była odpowiedzią na dramatyczny wzrost wypadków z udziałem dzieci i młodzieży. Według danych Komendy Głównej Policji w pierwszym półroczu 2025 roku nastąpił wzrost wypadków z udziałem hulajnóg elektrycznych o około 85 procent w porównaniu z analogicznym okresem 2024 roku.
Do połowy października 2025 roku odnotowano 1056 wypadków z udziałem e-hulajnóg, w wyniku których 10 osób poniosło śmierć. W pierwszej połowie 2025 roku zginęło także 65 rowerzystów, a ponad 1400 odniosło obrażenia. W 55 procentach wypadków z udziałem hulajnóg sprawcami byli małoletni poniżej 17 roku życia.
Najczęściej poszkodowani zgłaszają się do szpitala z urazami głowy, szczególnie twarzoczaszki, kończyn, klatki piersiowej oraz brzucha. Badania potwierdzają, że noszenie kasku zmniejsza ryzyko poważnych obrażeń głowy nawet o 60 procent, a w przypadku dzieci odpowiednio dobrany kask może zredukować ryzyko nawet o 88 procent.
Prace nad ustawą
Krajowa Rada Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego 14 lipca 2025 roku jednogłośnie podjęła uchwałę dotyczącą wprowadzenia obowiązku korzystania z kasków ochronnych. Minister infrastruktury Dariusz Klimczak podkreślił wtedy, że Ministerstwo dostrzega zjawisko rosnącej popularności poruszania się hulajnogami elektrycznymi przez coraz młodsze osoby i nie pozostaje wobec tego obojętne.
Tego typu rozwiązania obowiązują już w wielu krajach Unii Europejskiej – różnica dotyczy jedynie wieku, do którego dzieci muszą nosić kask. W Austrii czy Szwecji obowiązek dotyczy dzieci i młodzieży, w Czechach kask jest obowiązkowy do 18 roku życia, a w Portugalii dla wszystkich użytkowników rowerów elektrycznych.
Ministerstwo podkreślało, że Polska musi wypracować własne, mądre i akceptowalne społecznie prawo, które uchroni dzieci przed skutkami wypadków. Analiza danych z innych krajów pokazała, że wprowadzenie takiego przepisu może mieć realny wpływ na zmniejszenie liczby urazów głowy należących do najcięższych skutków kolizji drogowych.
Co to oznacza dla ciebie
Jeśli masz dzieci lub jesteś opiekunem prawnym osoby poniżej 16 roku życia, która jeździ na rowerze lub hulajnodze, masz kilka miesięcy na przygotowanie się do nowych przepisów. Warto już teraz zainwestować w odpowiedni kask, zamiast czekać do ostatniej chwili przed wejściem regulacji w życie.
Przy wyborze kasku kluczowe jest dopasowanie. Zmierz obwód głowy dziecka i wybierz model odpowiadający tym wymiarom. Sprawdź certyfikaty bezpieczeństwa – poszukaj oznaczeń CE i EN 1078. Zadbaj o wygodę i wentylację – kask musi być przewiewny i lekki, inaczej dziecko nie będzie chciało go nosić.
Pozwól dziecku wybrać wygląd kasku – gdy samo zadecyduje o kolorze czy wzorze, chętniej będzie go używać. Prawidłowo wyreguluj paski – powinny być dopasowane, ale nie uciskać. Kask powinien siedzieć stabilnie na głowie i nie przesuwać się podczas ruchu.
Dla mieszkańców dużych miast, takich jak Warszawa, gdzie ruch jest intensywny zarówno rowerowy, jak i samochodowy, kask jest szczególnie istotny. Na warszawskich ścieżkach rowerowych, bulwarach i osiedlowych alejkach spotykają się piesi, rowerzyści, hulajnogi i elektryczne deskorolki – ryzyko kolizji jest znacznie wyższe niż na spokojnych podmiejskich trasach.
Redaktor naczelny portalu. Absolwent Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego.