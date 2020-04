Prezydent Polski zachęca do sprzątania lasów i sadzenia drzew!

Prezydent zaapelował do wszystkich, którzy wybierają się na spacer do lasu, by w miarę możliwości przyczynili się do ograniczenia zaśmiecania. W tym celu każdy ze spacerujących powinien być wyposażony w torbę papierową, która przyda się przy zbieraniu napotkanych śmieci.

Kancelaria Prezydenta opublikowała w mediach społecznościowych film, który ma zachęcić do przyłączenia się do ogólnopolskiej akcji „SadziMy”. Prezydent @AndrzejDuda, który sadził wczoraj w #DzieńZiemi młode drzewka w leśnictwie Bączki, zachęca do przyłączenia się do akcji #SadziMy podczas spacerów po lesie. pic.twitter.com/p1dVBhJPO3 — Kancelaria Prezydenta (@prezydentpl) April 23, 2020