Prezydent zawetował ustawę o statusie osoby najbliższej. Podał powód decyzji

17 lipca 2026 12:34 | Autor: Bartłomiej Radecki | Polska i świat | Brak komentarzy

Prezydent Karol Nawrocki zawetował ustawę o statusie osoby najbliższej, która miała wprowadzić szereg nowych uprawnień dla osób pozostających we wspólnym pożyciu. W uzasadnieniu swojej decyzji wskazał, że proponowane przepisy wykraczają poza rozwiązania o charakterze technicznym i tworzą instytucję zbliżoną do małżeństwa. Teraz ustawa wróci do Sejmu, gdzie o jej dalszych losach zdecydują posłowie.

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Prezydent Karol Nawrocki
Prezydent Karol Nawrocki. Fot. Shutterstock

Prezydent zawetował ustawę o statusie osoby najbliższej. Dokument wraca do Sejmu

Prezydent Karol Nawrocki zawetował ustawę o statusie osoby najbliższej w związku i umowie o wspólnym pożyciu. Jak podkreślił, nie poprze rozwiązań, które w jego ocenie stanowią alternatywę dla małżeństwa. Oznacza to, że ustawa wróci teraz do Sejmu, gdzie posłowie będą mogli zdecydować o dalszych losach przepisów.

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O swojej decyzji Karol Nawrocki poinformował w nagraniu opublikowanym w mediach społecznościowych. Prezydent przypomniał, że już podczas kampanii wyborczej zapowiadał gotowość do rozmów o rozwiązaniach regulujących status osoby najbliższej, jednak stawiał wyraźne granice.

Mówiłem w czasie kampanii wyborczej, że jestem gotowy do rozmowy o ustawie regulującej status osoby najbliższej. Jednak zawsze podkreślałem, że nic, co jest quasimałżeństwem, nie może liczyć na moje wsparcie – powiedział prezydent.

Zdaniem Karola Nawrockiego uchwalona przez parlament ustawa wykracza poza rozwiązania o charakterze technicznym, takie jak ułatwienia w dostępie do informacji medycznej czy reprezentowaniu bliskiej osoby.

Jak ocenił, przepisy tworzą nową instytucję prawa rodzinnego, wyposażoną w uprawnienia zbliżone do tych, jakie przysługują małżonkom.

Jakie rozwiązania przewidywała ustawa?

Ustawa o statusie osoby najbliższej została uchwalona przez Sejm pod koniec maja. Jak wcześniej informowała pełnomocniczka rządu ds. równości Katarzyna Kotula, nowe przepisy miały umożliwić m.in.:

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  • wspólność majątkową oraz wspólne rozliczanie podatku dochodowego,
  • dostęp do informacji medycznej partnera,
  • prawo do podejmowania decyzji dotyczących pochówku,
  • prawo do zasiłku opiekuńczego i renty rodzinnej,
  • zwolnienie z podatku od spadków i darowizn oraz podatku od czynności cywilnoprawnych,
  • dziedziczenie testamentowe,
  • możliwość wzajemnej alimentacji,
  • prawo do mieszkania.

Co dalej z ustawą?

Po decyzji prezydenta ustawa wraca do Sejmu. Aby odrzucić prezydenckie weto, konieczne jest uzyskanie większości 3/5 głosów w obecności co najmniej połowy ustawowej liczby posłów.

Przy pełnej frekwencji oznacza to konieczność uzyskania co najmniej 276 głosów „za”. Jeśli Sejm nie zbierze wymaganej większości, ustawa nie wejdzie w życie.

Prezydent podtrzymuje wcześniejsze stanowisko

Karol Nawrocki już po uchwaleniu ustawy przez Sejm zapowiadał, że nie podpisze przepisów, które – w jego ocenie – stanowią alternatywę dla małżeństwa. Jednocześnie deklarował gotowość do poparcia rozwiązań regulujących prawa osób bliskich, o ile nie będą one prowadziły do tworzenia instytucji zbliżonej do małżeństwa.

Co to oznacza dla Ciebie?

  • Prezydent zawetował ustawę o statusie osoby najbliższej.
  • Przepisy nie wejdą w życie, chyba że Sejm odrzuci weto większością 3/5 głosów.
  • Ustawa przewidywała m.in. wspólne rozliczanie podatku, dostęp do informacji medycznej oraz nowe uprawnienia majątkowe i spadkowe.
  • Dalsze losy projektu zależą od ponownego głosowania w Sejmie.
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