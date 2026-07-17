Prezydent zawetował ustawę o statusie osoby najbliższej. Podał powód decyzji
Prezydent Karol Nawrocki zawetował ustawę o statusie osoby najbliższej, która miała wprowadzić szereg nowych uprawnień dla osób pozostających we wspólnym pożyciu. W uzasadnieniu swojej decyzji wskazał, że proponowane przepisy wykraczają poza rozwiązania o charakterze technicznym i tworzą instytucję zbliżoną do małżeństwa. Teraz ustawa wróci do Sejmu, gdzie o jej dalszych losach zdecydują posłowie.
Prezydent zawetował ustawę o statusie osoby najbliższej. Dokument wraca do Sejmu
Prezydent Karol Nawrocki zawetował ustawę o statusie osoby najbliższej w związku i umowie o wspólnym pożyciu. Jak podkreślił, nie poprze rozwiązań, które w jego ocenie stanowią alternatywę dla małżeństwa. Oznacza to, że ustawa wróci teraz do Sejmu, gdzie posłowie będą mogli zdecydować o dalszych losach przepisów.
Prezydent: „Nie poprę quasimałżeństw”
O swojej decyzji Karol Nawrocki poinformował w nagraniu opublikowanym w mediach społecznościowych. Prezydent przypomniał, że już podczas kampanii wyborczej zapowiadał gotowość do rozmów o rozwiązaniach regulujących status osoby najbliższej, jednak stawiał wyraźne granice.
– Mówiłem w czasie kampanii wyborczej, że jestem gotowy do rozmowy o ustawie regulującej status osoby najbliższej. Jednak zawsze podkreślałem, że nic, co jest quasimałżeństwem, nie może liczyć na moje wsparcie – powiedział prezydent.
Zdaniem Karola Nawrockiego uchwalona przez parlament ustawa wykracza poza rozwiązania o charakterze technicznym, takie jak ułatwienia w dostępie do informacji medycznej czy reprezentowaniu bliskiej osoby.
Jak ocenił, przepisy tworzą nową instytucję prawa rodzinnego, wyposażoną w uprawnienia zbliżone do tych, jakie przysługują małżonkom.
Oświadczenie Prezydenta RP Karola Nawrockiego ws. kolejnych ustaw. pic.twitter.com/l2EeaHng6c
— Kancelaria Prezydenta RP (@prezydentpl) July 17, 2026
Jakie rozwiązania przewidywała ustawa?
Ustawa o statusie osoby najbliższej została uchwalona przez Sejm pod koniec maja. Jak wcześniej informowała pełnomocniczka rządu ds. równości Katarzyna Kotula, nowe przepisy miały umożliwić m.in.:
- wspólność majątkową oraz wspólne rozliczanie podatku dochodowego,
- dostęp do informacji medycznej partnera,
- prawo do podejmowania decyzji dotyczących pochówku,
- prawo do zasiłku opiekuńczego i renty rodzinnej,
- zwolnienie z podatku od spadków i darowizn oraz podatku od czynności cywilnoprawnych,
- dziedziczenie testamentowe,
- możliwość wzajemnej alimentacji,
- prawo do mieszkania.
Co dalej z ustawą?
Po decyzji prezydenta ustawa wraca do Sejmu. Aby odrzucić prezydenckie weto, konieczne jest uzyskanie większości 3/5 głosów w obecności co najmniej połowy ustawowej liczby posłów.
Przy pełnej frekwencji oznacza to konieczność uzyskania co najmniej 276 głosów „za”. Jeśli Sejm nie zbierze wymaganej większości, ustawa nie wejdzie w życie.
Prezydent podtrzymuje wcześniejsze stanowisko
Karol Nawrocki już po uchwaleniu ustawy przez Sejm zapowiadał, że nie podpisze przepisów, które – w jego ocenie – stanowią alternatywę dla małżeństwa. Jednocześnie deklarował gotowość do poparcia rozwiązań regulujących prawa osób bliskich, o ile nie będą one prowadziły do tworzenia instytucji zbliżonej do małżeństwa.
Co to oznacza dla Ciebie?
- Prezydent zawetował ustawę o statusie osoby najbliższej.
- Przepisy nie wejdą w życie, chyba że Sejm odrzuci weto większością 3/5 głosów.
- Ustawa przewidywała m.in. wspólne rozliczanie podatku, dostęp do informacji medycznej oraz nowe uprawnienia majątkowe i spadkowe.
- Dalsze losy projektu zależą od ponownego głosowania w Sejmie.
Inżynier gastronomii i szef kuchni. Absolwent Gastronomii i Sztuki Kulinarnej na Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie. W redakcji łączy inżynierskie podejście do technologii żywności z wieloletnią praktyką za „sterami” profesjonalnej kuchni. Specjalizuje się w prześwietlaniu składów produktów, tropieniu „paragonów grozy” oraz wyjaśnianiu standardów sanitarnych. Jego teksty pomagają czytelnikom nie tylko lepiej gotować, ale przede wszystkim świadomie kupować i jeść bezpiecznie.