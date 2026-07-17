Nie masz prawa odmówić. Inaczej kontrolerzy wejdą do mieszkania w asyście policji. Jest projekt ustawy

17 lipca 2026 15:46 | Autor: Michał Wierzbicki | Polska i świat | Brak komentarzy

Dziś właściciel mieszkania w Warszawie może odmówić wpuszczenia administratora wspólnoty czy spółdzielni, nawet jeśli sąsiedzi czują zapach gazu na klatce schodowej. To ma się zmienić za sprawą projektu Ministerstwa Rozwoju i Technologii, który przewiduje grzywnę do 5000 zł za uporczywą odmowę, a w skrajnych przypadkach – wejście do lokalu w asyście policji. Projekt wciąż jest jednak na etapie prac legislacyjnych, nie obowiązującym prawem.

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Kontrola inspektora w asyście policji. Grafika poglądowa (generowana przy pomocy AI).
Kontrola inspektora w asyście policji. Grafika poglądowa (generowana przy pomocy AI).

Jak wygląda dziś stan prawny

Obecnie właściciel lokalu nie ma formalnego obowiązku wpuszczenia zarządcy wspólnoty ani spółdzielni – nawet przy podejrzeniu ulatniania się gazu, awarii instalacji czy zagrożenia pożarowego. Prawo własności i nienaruszalność mieszkania są w Polsce silnie chronione, ale to oznacza też, że jeden uporczywy lokator potrafi realnie zablokować kontrolę ważną dla bezpieczeństwa całego budynku. W skrajnych przypadkach wspólnota może dziś skierować sprawę do sądu cywilnego z żądaniem nakazania udostępnienia lokalu – wyrok staje się wtedy podstawą do działania komornika, który może wejść do mieszkania w asyście policji. To jednak długa droga, nieprzydatna, gdy liczy się każda godzina.

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Co dokładnie zakłada projekt

Projekt nowelizacji ustawy o własności lokali oraz przepisów Prawa budowlanego, opublikowany przez Rządowe Centrum Legislacyjne we wrześniu 2025 roku pod numerem UD312, ma wypełnić właśnie tę lukę – między zwykłą, coroczną kontrolą a sytuacją, w której liczy się każda minuta. Ministerstwo planowało przyjęcie projektu przez Radę Ministrów w drugim kwartale 2026 roku, a po przejściu przez Sejm, Senat i podpisaniu przez prezydenta nowe przepisy mogłyby zacząć obowiązywać w drugiej połowie tego roku – to jednak wciąż plan, nie pewny termn.

Gdzie dokładnie leży granica

To rozróżnienie jest kluczowe, bo w publicznym obiegu narosło sporo nieporozumień. Zwykła, obowiązkowa kontrola instalacji – gazowa, kominiarska czy wentylacyjna – odbywana raz w roku, nie daje zarządcy prawa do wejścia z policją, nawet jeśli właściciel się na nią nie zgadza. Wejście przymusowe projekt rezerwuje wyłącznie dla sytuacji realnego, bezpośredniego zagrożenia – pożaru, wybuchu gazu, zalania budynku, zagrożenia sanitarnego, na przykład inwazji insektów lub gryzoni przenikających do sąsiednich mieszkań, albo awarii, która już wyrządza szkodę. W takich przypadkach prawo ma dawać pierwszeństwo bezpieczeństwu zbiorowemu nad prywatnością jednej osoby.

Nawet w tych skrajnych sytuacjach zarządca nadal nie może działać sam – wejście zawsze musi odbywać się w asyście policji lub straży pożarnej, z obowiązkiem sporządzenia protokołu z każdej takiej czynności. Jeśli właściciela nie ma w domu, na zarządcy czy administratorze budynku spoczywa obowiązek zabezpieczenia mieszkania i znajdującego się w nim mienia do jego powrotu. Gdyby zarządca nadużył tych uprawnień i wszedł do lokalu bez uzasadnionej podstawy, mieszkaniec może dochodzić odszkodowania przed sądem cywilnym z tytułu naruszenia miru domowego.

Kara, która już dziś działa – odcięcie gazu dla całego pionu

Zanim nowe przepisy w ogóle wejdą w życie, administratorzy i dostawcy gazu mają już dziś jeden dotkliwy, w pełni legalny środek nacisku. Jeżeli w pionie instalacyjnym znajduje się lokal, który nie przeszedł próby szczelności, a istnieje uzasadnione podejrzenie nieszczelności w budynku, dostawca gazu może odciąć dopływ paliwa dla całego pionu – czyli dla wszystkich mieszkań podłączonych do tej samej instalacji, nie tylko dla lokalu, którego dotyczy podejrzenie. To sankcja stosowana coraz częściej, bo w praktyce wywołuje presję sąsiedzką silniejszą niż jakakolwiek grzywna.

Co to oznacza dla Ciebie? Sprawdź, gdzie realnie stoisz dziś i po zmianach

– Rutynowej, corocznej kontroli instalacji nadal będziesz mógł odmówić bez obawy o wejście z policją – to narzędzie zostaje zarezerwowane wyłącznie dla sytuacji bezpośredniego zagrożenia, nie dla zwykłych przeglądów.

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– Jeśli mieszkasz w pionie, gdzie sąsiedni lokal blokuje kontrolę szczelności instalacji gazowej, realnym ryzykiem już dziś jest odcięcie gazu dla całego pionu – warto o tym pamiętać, zanim ktokolwiek zacznie liczyć na nowe przepisy jako jedyne rozwiązanie problemu.

– Gdyby zarządca wszedł do Twojego mieszkania bez wyraźnej podstawy prawnej, masz prawo dochodzić odszkodowania przed sądem cywilnym z tytułu naruszenia miru domowego – to zabezpieczenie ma zostać w mocy również po ewentualnym wejściu nowych przepisów.

– Projekt wciąż przechodzi przez proces legislacyjny, więc warto śledzić jego status na stronie Rządowego Centrum Legislacyjnego pod numerem UD312, zamiast zakładac, że opisane zasady już dziś obowiązują.

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