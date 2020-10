Prokuratura zaskarżyła uchwały Rady Warszawy. Chodzi m.in. o podwyżkę kar za brak opłaty za parking

Prokuratura Okręgowa w Warszawie zaskarżyła dwie uchwały Rady m.st. Warszawy. Jedna dotyczy podwyżki kar za brak opłaty za parkowanie, druga rozszerzenia Strefy Płatnego Parkowania Niestrzeżonego.

Uchwały Rady m.st Warszawy rozszerzały Strefę Płatnego Parkowanie Niestrzeżonego o dodatkowe ulice znajdujące się na Woli i na Pradze Północ. Jak przekazał PAP Dział Prasowy Prokuratury Krajowej, uchwała wymaga prawnej opinii. Wszystko ze względu na warunki jakie panują na wskazanych ulicach. Prokuratura nie jest przekonana czy wprowadzenie Strefy Płatnego Parkowania pozwoli na dalsze zachowanie prawidłowego ruchu pojazdów na drodze i komfortu użytkowników strefy.

Druga uchwała mówi o podwyższeniu kwoty kar za brak opłaty za parkowanie. Miałaby ona wynieść 250 złotych, z zastrzeżeniem, że jeśli zostanie uiszczona w ciągu 7 dni, zmniejszy się do 170 złotych. Do tej pory od 2003 roku było to tylko 50 złotych. Prokuratura uznała podniesienie kwoty o rażące. Jak dodała w uzasadnieniu: