Protest rolników w Warszawie potrwa nawet 10 dni. Będzie paraliż centrum, tramwaje i autobusy na objazdach
W piątek 9 stycznia 2026 roku w centrum Warszawy odbędzie się manifestacja rolników przeciwko umowie UE-Mercosur i polityce rządu wobec rolnictwa. Zgromadzenie rozpocznie się o godzinie 11:00 na Placu Defilad, a marsz przejdzie Alejami Jerozolimskimi przez Nowy Świat do Sejmu i Kancelarii Premiera. Organizatorzy zapowiadają, że protest może potrwać nawet 10 dni, jeśli nie dojdzie do rozmów z rządem. Policja będzie zamykać ulice, a tramwaje i autobusy pojadą objazdami.
Protest organizują Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych Rolników i Organizacji Rolniczych, Oddolny Ogólnopolski Protest Rolników oraz NSZZ RI „Solidarność”. Do rolników mają dołączyć górnicy z Sierpnia ’80 – od 500 do nawet 1000 osób. Termin 9 stycznia nie jest przypadkowy – tego dnia w Radzie UE ma odbyć się głosowanie w sprawie klauzul ochronnych dla Polski w kontekście porozumienia Mercosur.
Trasa marszu przez centrum stolicy
Manifestacja rozpocznie się o godzinie 11:00 na parkingu przy Placu Defilad pod Pałacem Kultury i Nauki. Rolnicy zamierzają wjechać do Warszawy z 6 kierunków. Organizatorzy zapowiadają przyjazd nawet 1000 ciągników, choć ostateczna liczba zależy od decyzji policji dotyczących wjazdu do stolicy.
Trasa przemarszu prowadzi:
- Alejami Jerozolimskimi
- przez Rondo de Gaulle’a
- ulicą Nowy Świat
- przez Plac Trzech Krzyży
- ulicą Wiejską przed gmach Sejmu RP
- ulicą Piękną i Alejami Ujazdowskimi przed Kancelarię Prezesa Rady Ministrów
Pod siedzibą premiera rolnicy mają pozostać do godziny 15:00. Jeśli rozmowy z przedstawicielami władzy nie przyniosą rezultatów, organizatorzy nie wykluczają przedłużenia protestu i zbudowania zielonego miasteczka przed KPRM.
Utrudnienia w komunikacji miejskiej
Podczas przemarszu rolników może zostać zablokowany przejazd przez Rondo Dmowskiego. Warszawski transport publiczny przygotował plan objazdów dla tramwajów i autobusów.
Na objazdy zostaną skierowane tramwaje jeżdżące Alejami Jerozolimskimi i ulicą Marszałkowską. Inaczej będą kursowały linie: 4, 7, 9, 15, 16, 18, 22, 24 i 25.
Objazdami mogą jeździć również autobusy linii: 117, 127, 128, 131, 158, 171, 175, 507, 517, 520, 521 i 525, a później linii: 107, 108, 111, 116, 118, 158, 159, 166, 180 i 503.
Policja na bieżąco będzie decydowała o zamknięciu ulic na trasie przemarszu oraz ulic poprzecznych. Mieszkańcy i osoby dojeżdżające do centrum powinny liczyć się z ogromnymi korkami i zamknięciami ulic w Śródmieściu od godziny 11:00 do co najmniej 15:00.
O co protestują rolnicy
Data 9 stycznia nie jest przypadkowa. W piątek w Radzie UE ma się odbyć głosowanie w sprawie umowy z krajami Mercosur – to główny powód protestu rolników skupionych w Oddolnym Ogólnopolskim Proteście Rolników, OPZZ Rolników i NSZZ RI „Solidarność”.
Sławomir Izdebski, przewodniczący OPZZ Rolników, podkreśla, że postulaty protestujących dotyczą całej polityki rolnej rządu, nie tylko umowy Mercosur. „Domagamy się całkowitej zmiany polityki rządu wobec wsi i rolnictwa. To jest podstawowy element. Gotowe propozycje rozwiązań prawnych przywoziliśmy i do dziś te propozycje leżą gdzieś w ministerialnych szufladach, a kluczowe sprawy nie są rozwiązywane” – ocenił Izdebski.
W ocenie przewodniczącego OPZZ Rolników resort rolnictwa nie realizuje postulatów przedstawionych podczas spotkania z premierem Donaldem Tuskiem na początku kadencji obecnego rządu.
Rolnicy wskazują na niezrealizowane postulaty:
- program „Locha plus” służący odbudowie hodowli trzody chlewnej w Polsce
- reforma gospodarki łowieckiej w celu skutecznego zwalczania ASF
- możliwość budowania przez rolników magazynów powyżej 300 metrów kwadratowych bez pozwolenia
- ustawa „Aktywny rolnik” zapewniająca lepsze adresowanie pomocy do rolników faktycznie zajmujących się produkcją rolną
- specjalne długoterminowe kredyty dla rolników
- ustawa gwarantująca obszarom wiejskim funkcję produkcji rolnej
„Postulat dotyczący wprowadzenia programu 'Aktywny rolnik’ złożyliśmy 2 lata temu. Miał się tym zająć ówczesny wiceminister, a obecny minister Stefan Krajewski. Teraz mówi, że to on wymyślił ten program. Z nikim go jednak nie konsultował i jak się okazuje, w tej ustawie najprawdopodobniej są zapisy, które praktycznie niczego nie zmieniają” – powiedział Izdebski.
Spotkanie z prezydentem, ale nie z ministrem
Izdebski zapowiedział, że protestujący będą chcieli spotkać się z premierem Donaldem Tuskiem. Nie przewidują natomiast spotkania z ministrem rolnictwa Stefanem Krajewskim.
„Gdyby minister chciał się z nami spotkać, to by nas zaprosił. Niech wyrazi chęć rozmowy, to go zaprosimy w miejsce neutralne” – stwierdził przewodniczący OPZZ Rolników.
Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi również nie przewiduje spotkania. Rzeczniczka resortu Iwona Pacholska przekazała, że do tej pory protestujący rolnicy nie chcieli się spotykać z ministrem. Zaznaczyła jednak, że jeśli propozycja spotkania zostanie złożona, będzie przez MRiRW „analizowana”.
W czwartek 8 stycznia szef Kancelarii Prezydenta Zbigniew Bogucki zapowiedział, że w piątek prezydent Karol Nawrocki spotka się z protestującymi rolnikami. Spotkanie z liderami protestujących organizacji rolniczych odbędzie się w Pałacu Prezydenckim.
„Prezydent chce prowadzić dialog i pomóc polskim rolnikom, chce razem z nimi budować odpowiedzialność za polskie bezpieczeństwo żywnościowe” – powiedział szef KPRP.
Jeśli nie będzie rozmów, powstanie zielone miasteczko
Organizatorzy zapowiadają, że jeśli rozmowy z przedstawicielami rządu i Sejmu nie przyniosą rezultatów, część uczestników pozostanie w stolicy na dłużej, tworząc zielone miasteczko przed Kancelarią Premiera.
„Jeżeli nasze rozmowy, które planujemy z marszałkiem Sejmu i premierem, nie przyniosą żadnych rezultatów, to oczywiście rolnicy zostaną w Warszawie. Rozkładamy zielone miasteczko, bo żarty się skończyły. Albo te nasze problemy będą rozwiązane konkretnie, albo my z Warszawy po prostu nie odjedziemy” – zapowiedział Izdebski.
Damian Murawiec z Oddolnego Ogólnopolskiego Protestu Rolników dodał: „Determinacja rolników jest bardzo duża. Dlatego wielu zdecydowało się mimo wszystko na przyjazd traktorów do stolicy. Wielu z nas jedzie na własną odpowiedzialność licząc się z konsekwencjami. Strach przed upadkiem naszych gospodarstw jest dużo większy niż strach przed zakazem wjazdu”.
Co zrobić, jeśli musisz jechać przez centrum
Jeśli planujesz poruszać się po centrum Warszawy 9 stycznia, przygotuj się na znaczne utrudnienia. Oto praktyczne wskazówki, jak uniknąć problemów:
Unikaj centrum między godziną 11:00 a 15:00. Jeśli to możliwe, przełóż wyjazdy na godziny poranne (przed 10:00) lub wieczorne (po 17:00). To najprostszy sposób na uniknięcie korków.
Korzystaj z aplikacji do sprawdzania ruchu. Włącz Jakdojade, Google Maps lub Moovit, żeby na bieżąco śledzić zmiany w trasach autobusów i tramwajów. Aplikacje pokażą objazdy i alternatywne połączenia.
Przesiądź się na metro. Linie M1 i M2 nie będą objęte utrudnieniami. Metro to najpewniejszy sposób dotarcia do centrum podczas protestu. Najbliższe stacje dla Sejmu to Centrum lub Politechnika, a dla Kancelarii Premiera – Politechnika.
Sprawdź objazdy przed wyjazdem. Jeśli musisz jechać autobusem lub tramwajem przez Śródmieście, wejdź na stronę ZTM lub zadzwoń na infolinię 19 115, żeby poznać aktualną trasę swojej linii.
Planuj więcej czasu. Dojazd do centrum może potrwać nawet o godzinę dłużej niż zwykle. Jeśli masz ważne spotkanie, wyjdź z wyprzedzeniem.
Rozważ pracę zdalną. Jeśli twoje biuro jest w centrum, zapytaj przełożonego o możliwość pracy z domu 9 stycznia. Wielu pracodawców będzie rozumiało sytuację.
Śledź komunikaty policji i ZTM. Na bieżąco będą informować o zamkniętych ulicach i zmianach w komunikacji. Obserwuj oficjalne kanały w mediach społecznościowych.
Uważaj na ciągniki. Jeśli mimo wszystko jedziesz samochodem, pamiętaj, że na drogach mogą znajdować się wolno poruszające się ciągniki rolnicze. Zachowaj szczególną ostrożność i cierpliwość.
Nie parkuj na trasie marszu. Jeśli twój samochód stoi na ulicach objętych protestem (Aleje Jerozolimskie, Nowy Świat, Wiejska, Aleje Ujazdowskie), policja może nakazać jego odholowanie. Sprawdź, czy twoje auto nie stoi w strefie ryzyka.
Przygotuj się na przedłużenie protestu. Organizatorzy zapowiadają, że mogą pozostać w Warszawie nawet 10 dni. Jeśli mieszkasz w centrum lub codziennie tam dojeżdżasz, traktuj piątek jako test i planuj alternatywne trasy na kolejne dni.
Redaktor naczelny portalu. Absolwent Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego. Zawodowo interesuje się prawem i ekonomią.