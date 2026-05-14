Przejażdżka karawanem, konkurs z urną-nagrodą, prelekcje, robot Urnuś i funeralne klocki LEGO. Zakład pogrzebowy zaprasza na Noc Muzeów
Dom Pogrzebowy Kucharski na warszawskich Bielanach otwiera swoje podwoje dla każdego, kto nigdy nie miał okazji zajrzeć za kulisy branży funeralnej. W programie: humanoidalny robot, funeralne klocki LEGO, jazda karawanem i trumna, która wygląda jak dzieło sztuki. Będą też prelekcje, a nawet konkurs z urną, jako nagrodą.
„Ze Śmiercią Na Ty” – co to właściwie za miejsce
Dom Pogrzebowy Kucharski przy ul. Conrada 7 na Bielanach to jedna z lepiej znanych warszawskich firm funeralnych, działająca całą dobę przez cały rok. Na co dzień nikt nie wchodzi tu z ciekawości. W sobotę 16 maja, w ramach Nocy Muzeów 2026 organizowanej pod patronatem m.st. Warszawy, zakład otwiera się pod hasłem „Ze Śmiercią Na Ty” – i robi to z rozmachem, którego nie powstydziłoby się niejedno muzeum.
To już kolejna edycja – pierwsze zorganizowali tego typu wydarzenie w 2025 roku i zebrali na tyle dobre recenzje, że tegoroczna odsłona jest wyraźnie rozbudowana. Organizatorzy zapowiadają, że chcą pokazać śmierć bez patosu i bez horroru – jako temat, który dotyczy każdego i o którym warto rozmawiać na spokojnie, z wiedzą i bez przymusu.
Robot, LEGO i trumna-dzieło sztuki – atrakcje wieczoru
|Atrakcja
|Na czym polega
|Urnuś – humanoidalny robot
|Maskotka i punkt wyjścia do rozmowy o technologii w branży funeralnej – jak AI i roboty mogą wspierać pracowników i rodziny w trudnych chwilach
|Funeralne klocki LEGO
|Pokaz zestawów LEGO o tematyce funeralnej – niszowy segment, który zyskuje popularność jako sposób oswajania tematu śmierci
|Jazda karawanem
|Możliwość przejazdu pojazdem, który większość z nas zna wyłącznie z widoku przez szybę
|Warsztaty tabliczek nagrobnych
|Samodzielne wykonanie symbolicznej tabliczki przy użyciu prawdziwych materiałów i narzędzi z codziennej pracy zakładu
|Trumna „dom dla ciała”
|Model stworzony specjalnie na Noc Muzeów – niekonwencjonalna interpretacja tradycyjnego wyrobu
|Trumna ręcznie malowana
|Ponad 20-letni eksponat autorstwa artystki – wygląda bardziej jak obraz niż element ceremonii
|Pogrzebowe przesądy i symbolika
|Dlaczego zasłania się lustra? Skąd sypanie ziemi na trumnę? Jak zmieniają się tradycje? Odpowiedzi na pytania, których nie wypada zadawać na pogrzebie
Prelegenci: balsamista, prawnik i YouTuberzy od śmierci
Organizatorzy zaprosili ekspertów, którzy o śmierci i żałobie potrafią mówić bez zbędnego zadęcia. W programie znalazły się zarówno prelekcje praktyczne, jak i te bardziej filozoficzne.
|Prelegent / temat
|Czego się dowiesz
|Balsamista
|Jak przebiega przygotowanie ciała do pogrzebu
|Tanatokosmetolog
|Specjalista od makijażu i pielęgnacji ciał – czym się różni jego praca od klasycznej kosmetyki
|Prawnik
|Dziedziczenie i testamenty – co warto wiedzieć, zanim będzie za późno
|Psycholog
|Jak radzić sobie z odejściem bliskich
|Przedstawiciel Kościoła rzymskokatolickiego
|Co o życiu po śmierci mówi katolicka teologia
|Ceremoniarz mariawicki
|Czym różni się pogrzeb mariawicki od innych chrześcijańskich ceremonii
|Mistrz ceremonii świeckiej
|Jak wygląda pożegnanie bez wymiaru religijnego
|Damian Skorliński, Agnes zza grobu, Małgorzata Węglarz, Weronika Bachorska
|Twórcy internetowi edukowani w tematach śmierci, żałoby i pracy przy zmarłych
|Julia z Fundacji Nagle Sami
|Wsparcie dla osób w żałobie – jak działa fundacja i gdzie szukać pomocy
Dwa domy pogrzebowe w jedną noc – Służew też otwiera drzwi
Kucharski nie jest jedynym zakładem pogrzebowym biorącym udział w tegorocznej Nocy Muzeów. Dom Pogrzebowy Służew przy ul. Fosa 19A zaprasza od 18:00 pod hasłem tematycznym skupionym na życiu – jego kruchości i pięknie. W programie Służewia znajdą się rozmowy z pracownikami oraz instalacja performatywna. Uwaga: część trasy jest przeznaczona wyłącznie dla osób powyżej 16. roku życia.
Konkurs: do wygrania urna Saturn
Kucharski przygotował konkurs towarzyszący Nocy Muzeów. Główna nagroda to urna Saturn. Szczegóły i formularz zgłoszeniowy dostępne są na stronie kucharskipogrzeby.pl.
Praktyczne informacje
|Co
|Szczegóły
|Data
|16 maja 2026 r. (sobota)
|Godziny
|18:00 – 01:00
|Adres
|ul. Conrada 7, Warszawa – Bielany
|Wstęp
|Bezpłatny
|Rejestracja
|Nie wymagana
|Organizator
|Dom Pogrzebowy Kucharski, pod patronatem m.st. Warszawy
Redaktor naczelny serwisu. Absolwent Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych na Uniwersytecie Warszawskim z ponad 15-letnim doświadczeniem w mediach. Specjalista ds. strategii informacyjnych i komunikacji kryzysowej. Wieloletni inwestor giełdowy i praktyk rynków finansowych. W swoich tekstach łączy warsztat dziennikarski z praktyczną wiedzą o podatkach, inwestowaniu i mechanizmach rynkowych, tłumacząc zawiłości ekonomii na język codzienny.