Przejażdżka karawanem, konkurs z urną-nagrodą, prelekcje, robot Urnuś i funeralne klocki LEGO. Zakład pogrzebowy zaprasza na Noc Muzeów

14 maja 2026 15:10 | Autor: Michał Wierzbicki | Aktualności | Brak komentarzy

Dom Pogrzebowy Kucharski na warszawskich Bielanach otwiera swoje podwoje dla każdego, kto nigdy nie miał okazji zajrzeć za kulisy branży funeralnej. W programie: humanoidalny robot, funeralne klocki LEGO, jazda karawanem i trumna, która wygląda jak dzieło sztuki. Będą też prelekcje, a nawet konkurs z urną, jako nagrodą.

Trumna udekorowana kwiatami. Fot. Shutterstock.

„Ze Śmiercią Na Ty” – co to właściwie za miejsce

Dom Pogrzebowy Kucharski przy ul. Conrada 7 na Bielanach to jedna z lepiej znanych warszawskich firm funeralnych, działająca całą dobę przez cały rok. Na co dzień nikt nie wchodzi tu z ciekawości. W sobotę 16 maja, w ramach Nocy Muzeów 2026 organizowanej pod patronatem m.st. Warszawy, zakład otwiera się pod hasłem „Ze Śmiercią Na Ty” – i robi to z rozmachem, którego nie powstydziłoby się niejedno muzeum.

To już kolejna edycja – pierwsze zorganizowali tego typu wydarzenie w 2025 roku i zebrali na tyle dobre recenzje, że tegoroczna odsłona jest wyraźnie rozbudowana. Organizatorzy zapowiadają, że chcą pokazać śmierć bez patosu i bez horroru – jako temat, który dotyczy każdego i o którym warto rozmawiać na spokojnie, z wiedzą i bez przymusu.

Robot, LEGO i trumna-dzieło sztuki – atrakcje wieczoru

Atrakcja Na czym polega
Urnuś – humanoidalny robot Maskotka i punkt wyjścia do rozmowy o technologii w branży funeralnej – jak AI i roboty mogą wspierać pracowników i rodziny w trudnych chwilach
Funeralne klocki LEGO Pokaz zestawów LEGO o tematyce funeralnej – niszowy segment, który zyskuje popularność jako sposób oswajania tematu śmierci
Jazda karawanem Możliwość przejazdu pojazdem, który większość z nas zna wyłącznie z widoku przez szybę
Warsztaty tabliczek nagrobnych Samodzielne wykonanie symbolicznej tabliczki przy użyciu prawdziwych materiałów i narzędzi z codziennej pracy zakładu
Trumna „dom dla ciała” Model stworzony specjalnie na Noc Muzeów – niekonwencjonalna interpretacja tradycyjnego wyrobu
Trumna ręcznie malowana Ponad 20-letni eksponat autorstwa artystki – wygląda bardziej jak obraz niż element ceremonii
Pogrzebowe przesądy i symbolika Dlaczego zasłania się lustra? Skąd sypanie ziemi na trumnę? Jak zmieniają się tradycje? Odpowiedzi na pytania, których nie wypada zadawać na pogrzebie

Prelegenci: balsamista, prawnik i YouTuberzy od śmierci

Organizatorzy zaprosili ekspertów, którzy o śmierci i żałobie potrafią mówić bez zbędnego zadęcia. W programie znalazły się zarówno prelekcje praktyczne, jak i te bardziej filozoficzne.

Prelegent / temat Czego się dowiesz
Balsamista Jak przebiega przygotowanie ciała do pogrzebu
Tanatokosmetolog Specjalista od makijażu i pielęgnacji ciał – czym się różni jego praca od klasycznej kosmetyki
Prawnik Dziedziczenie i testamenty – co warto wiedzieć, zanim będzie za późno
Psycholog Jak radzić sobie z odejściem bliskich
Przedstawiciel Kościoła rzymskokatolickiego Co o życiu po śmierci mówi katolicka teologia
Ceremoniarz mariawicki Czym różni się pogrzeb mariawicki od innych chrześcijańskich ceremonii
Mistrz ceremonii świeckiej Jak wygląda pożegnanie bez wymiaru religijnego
Damian Skorliński, Agnes zza grobu, Małgorzata Węglarz, Weronika Bachorska Twórcy internetowi edukowani w tematach śmierci, żałoby i pracy przy zmarłych
Julia z Fundacji Nagle Sami Wsparcie dla osób w żałobie – jak działa fundacja i gdzie szukać pomocy

Dwa domy pogrzebowe w jedną noc – Służew też otwiera drzwi

Kucharski nie jest jedynym zakładem pogrzebowym biorącym udział w tegorocznej Nocy Muzeów. Dom Pogrzebowy Służew przy ul. Fosa 19A zaprasza od 18:00 pod hasłem tematycznym skupionym na życiu – jego kruchości i pięknie. W programie Służewia znajdą się rozmowy z pracownikami oraz instalacja performatywna. Uwaga: część trasy jest przeznaczona wyłącznie dla osób powyżej 16. roku życia.

Konkurs: do wygrania urna Saturn

Kucharski przygotował konkurs towarzyszący Nocy Muzeów. Główna nagroda to urna Saturn. Szczegóły i formularz zgłoszeniowy dostępne są na stronie kucharskipogrzeby.pl.

Praktyczne informacje

Co Szczegóły
Data 16 maja 2026 r. (sobota)
Godziny 18:00 – 01:00
Adres ul. Conrada 7, Warszawa – Bielany
Wstęp Bezpłatny
Rejestracja Nie wymagana
Organizator Dom Pogrzebowy Kucharski, pod patronatem m.st. Warszawy
