Przełom w sprawie dzików w Warszawie. Radni przyjęli uchwałę
Sejmik Województwa Mazowieckiego przyjął uchwałę dotyczącą ograniczania populacji dzików w Warszawie. Najważniejsza zmiana polega na tym, że nie określono z góry maksymalnej liczby zwierząt, które mogą zostać objęte redukcją. Nie oznacza to jednak zgody na dowolny odstrzał.
Za przyjęciem uchwały zagłosowało 37 radnych, 2 było przeciw, a 4 wstrzymało się od głosu.
Nowe przepisy mają pozwolić Warszawie szybciej reagować w sytuacjach, gdy dziki pojawiają się na osiedlach, drogach czy terenach rekreacyjnych i zaczynają stanowić zagrożenie dla mieszkańców.
Nie będzie sztywnego limitu odstrzału
Najważniejszym elementem uchwały jest brak określonej wcześniej liczby dzików przeznaczonych do redukcji.
Nie oznacza to jednak, że każde zwierzę znajdujące się na terenie Warszawy będzie mogło zostać odstrzelone.
Działania mają dotyczyć przede wszystkim osobników, których zachowanie stwarza nadzwyczajne zagrożenie dla życia, zdrowia lub gospodarki człowieka.
Chodzi między innymi o dziki, które:
- utraciły naturalny lęk przed człowiekiem,
- regularnie pojawiają się na terenach zabudowanych,
- wchodzą na osiedla mieszkaniowe,
- pojawiają się na terenach rekreacyjnych i użyteczności publicznej,
- przebywają na drogach i w ich bezpośrednim sąsiedztwie.
Dwie metody redukcji dzików
Uchwała przewiduje 2 sposoby ograniczania populacji zwierząt.
Pierwszym jest odstrzał redukcyjny.
Drugim – odłów zakończony uśmierceniem zwierzęcia.
Urządzenia wykorzystywane do odławiania dzików nie mogą powodować niepotrzebnego cierpienia, a prowadzone działania mają podlegać kontroli.
Nie przewidziano natomiast możliwości odłowienia dzika i przewiezienia go w inne miejsce.
Coraz więcej zgłoszeń dotyczących dzików
Problem dzików w Warszawie staje się coraz bardziej widoczny.
Według danych samorządu w 2022 roku odnotowano 3544 zgłoszenia dotyczące tych zwierząt. W 2025 roku było ich już 8293.
Populację dzików na analizowanym obszarze Warszawy oszacowano na około 3500 osobników.
Zwierzęta coraz częściej pojawiają się nie tylko w pobliżu lasów, ale również pomiędzy budynkami, na ulicach i osiedlach.
Warszawa będzie musiała raportować działania
Każda interwencja związana z redukcją dzików ma być odpowiednio uzasadniona i udokumentowana.
Miasto będzie również zobowiązane do przygotowywania kwartalnych sprawozdań dotyczących przeprowadzonych działań.
Ma to pozwolić na kontrolowanie skali redukcji i sprawdzanie, czy podejmowane interwencje rzeczywiście dotyczą zwierząt stwarzających zagrożenie.
Uchwała będzie obowiązywać przez 2 lata
Nowe rozwiązania mają obowiązywać przez 2 lata.
Uchwała wejdzie w życie po upływie 14 dni od jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.
Najważniejsza zmiana polega więc na tym, że Warszawa będzie mogła prowadzić redukcję dzików bez ustalonego z góry limitu liczbowego. Jednocześnie działania mają dotyczyć wyłącznie zwierząt spełniających określone kryteria i stwarzających realne zagrożenie.
Magister inżynier Technologii Żywienia i szef kuchni. Absolwent Gastronomii i Sztuki Kulinarnej na Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie. W redakcji łączy inżynierskie podejście do technologii żywności z wieloletnią praktyką za „sterami” profesjonalnej kuchni. Specjalizuje się w prześwietlaniu składów produktów, tropieniu „paragonów grozy” oraz wyjaśnianiu standardów sanitarnych. Jego teksty pomagają czytelnikom nie tylko lepiej gotować, ale przede wszystkim świadomie kupować i jeść bezpiecznie.