Przeżyła własną egzekucję. Czy Christa Pike jest teraz wolna? Prawo Tennessee daje jasną odpowiedź
Christa Pike przeżyła coś, co miało zakończyć jej życie. Podczas egzekucji w Tennessee podano jej dwie dawki pentobarbitalu, jednak skazana nadal oddychała. Świadkowie słyszeli jej głośne chrapanie, a ostatecznie została przewieziona do szpitala. Natychmiast pojawiło się pytanie: skoro państwo wykonało wyrok, ale skazana przeżyła, czy oznacza to, że odbyła swoją karę i jest teraz wolnym człowiekiem? Odpowiedź brzmi: nie.
Do niezwykłych wydarzeń doszło 30 września 2026 roku w Tennessee. Stanowy Departament Więziennictwa potwierdził, że przeprowadzono procedury przewidziane protokołem egzekucji, ale Christa Pike nie zmarła i została przetransportowana do placówki medycznej.
Przeżyła egzekucję. Czy wyrok został wykonany?
To właśnie ten element sprawy wywołuje największe zainteresowanie.
Intuicyjnie można pomyśleć: państwo miało prawo wykonać karę śmierci, przeprowadziło egzekucję, a skoro skazana ją przeżyła, nie może próbować ponownie.
Prawo nie działa jednak w ten sposób.
Według relacji dotyczących obowiązujących w Tennessee przepisów nieudana egzekucja nie powoduje automatycznego anulowania wyroku śmierci. Pike pozostaje skazana na karę śmierci.
Nie otrzymuje zatem wolności tylko dlatego, że zastosowana procedura jej nie zabiła.
Co stanie się z nią po wyjściu ze szpitala?
Jeżeli stan zdrowia na to pozwoli, Pike pozostanie w systemie penitencjarnym. Oficjalna strona Tennessee nadal wskazuje ją jako jedyną kobietę znajdującą się w stanowym death row. Została skazana w 1996 roku.
Nie ma więc scenariusza, w którym po zakończeniu leczenia po prostu opuszcza szpital jako wolna osoba.
Znacznie bardziej skomplikowane jest inne pytanie: czy Tennessee może spróbować ją stracić ponownie?
Czy mogą przeprowadzić drugą egzekucję?
Samo przeżycie pierwszej próby nie oznacza automatycznie, że kara śmierci przestała obowiązywać. W amerykańskiej historii zdarzały się już przypadki, w których po nieudanej próbie wykonania kary podejmowano kolejną.
W przypadku Pike sytuacja prawna może jednak doprowadzić do kolejnej poważnej batalii sądowej.
Jej prawnicy argumentują, że przebieg nieudanej egzekucji naraził ją na niedopuszczalne cierpienie i może mieć znaczenie z punktu widzenia konstytucyjnego zakazu „okrutnych i niezwykłych kar”.
To oznacza, że ewentualna kolejna próba wykonania wyroku może zostać zakwestionowana przed sądami.
Dwie dawki nie zadziałały. Zabrano ją do szpitala
Sam przebieg egzekucji był wyjątkowy.
Pike otrzymała pentobarbital stosowany przez Tennessee do wykonywania kary śmierci. Po dwóch dawkach nadal żyła. Associated Press podała, że ponad godzinę po rozpoczęciu procedury wciąż wykazywała oznaki życia, a świadkowie słyszeli jej głośne chrapanie. Następnie została zabrana do szpitala.
Tennessee Department of Correction utrzymuje, że personel wykonał wszystkie kroki określone w obowiązującym protokole. Jednocześnie stanowy protokół nie przewidywał dalszych procedur po tym, co już wykonano.
Nie jest jeszcze jasne, dlaczego środek nie spowodował śmierci skazanej.
Gubernator zatrzymał kolejne egzekucje
Sprawa wywołała natychmiastową reakcję władz Tennessee.
Gubernator Bill Lee określił wydarzenia jako głęboko niepokojące i zarządził pełny przegląd tego, co wydarzyło się podczas egzekucji. Jednocześnie pozostałe egzekucje zaplanowane w Tennessee na 2026 rok zostały wstrzymane.
Nie oznacza to jednak anulowania wyroków śmierci.
Kim jest Christa Pike?
Pike została skazana na śmierć za zabójstwo 19-letniej Colleen Slemmer dokonane w 1995 roku, kiedy Pike miała 18 lat. Na death row znajduje się od marca 1996 roku. Obecnie ma 50 lat.
Gdyby środowa egzekucja zakończyła się jej śmiercią, byłaby pierwszą kobietą straconą w Tennessee od ponad 200 lat.
Czy Christa Pike jest więc wolna?
Nie. Przeżycie egzekucji nie oznacza odzyskania wolności ani automatycznego uznania kary za odbytą. Wyrok śmierci nie został z tego powodu anulowany.
Największy spór dopiero może się rozpocząć. Sądy mogą zostać postawione przed pytaniem, czy po tym, czego Pike już doświadczyła, Tennessee będzie mogło podjąć kolejną próbę wykonania tego samego wyroku. Na 1 października nie ma jeszcze ostatecznego rozstrzygnięcia tej kwestii w jej konkretnej sprawie.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.