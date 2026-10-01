Piękna kolekcja trafiła do Biedronki. Walizki, torebki i plecaki Próchnik w zaskakujących cenach
Biedronka znów zaskakuje ofertą spoza kategorii spożywczej. Do sprzedaży trafiła kolekcja marki Próchnik, a w niej eleganckie walizki, damskie torebki, plecaki i portfele. Ceny zaczynają się już od 69,90 zł. Oferta może zainteresować szczególnie osoby, które planują jesienny wyjazd albo szukają niedrogich dodatków na co dzień.
Tym razem w sklepach Biedronka pojawiła się marka dobrze znana polskim klientom. Próchnik kojarzony jest przede wszystkim z modą i dodatkami, a teraz wybrane produkty tej marki można znaleźć w ofercie dyskontu.
Walizki Próchnik od 139 zł
Jednym z najmocniejszych punktów kolekcji są walizki Próchnik. Do wyboru są trzy rozmiary:
mała o wymiarach 33 × 52 × 20 cm kosztuje 139 zł,
średnia 39 × 42 × 23 cm – 159 zł,
a duża 45 × 73 × 27 cm – 189 zł.
Na zdjęciach prezentują się bardzo elegancko. Dostępne są również różne wzory i kolory, więc oferta nie ogranicza się do jednego wariantu.
Torebki, plecaki i portfele. Ceny mogą zaskoczyć
Biedronka przygotowała również sporą ofertę dodatków dla kobiet.
Portfel damski Próchnik kosztuje 69,90 zł, a klienci mogą wybierać spośród różnych rodzajów, wzorów i kolorów.
Za 99 zł można kupić damską torebkę Próchnik, dostępną m.in. w wariancie półokrągłym i prostokątnym.
Kolejne dwie propozycje wyceniono na 129 zł. Tyle kosztuje damski plecak Próchnik, a także większa damska torebka tej marki.
Kolekcja może szybko przyciągnąć uwagę klientów
Takie oferty w Biedronce mają jedną charakterystyczną cechę – pojawiają się na ograniczony czas, a poszczególne modele mogą być dostępne tylko w określonej liczbie.
W tym przypadku zainteresowanie może być tym większe, że kolekcja obejmuje zarówno produkty przydatne podczas podróży, jak i dodatki, których można używać każdego dnia.
Walizka za 139 zł czy portfel Próchnik za niespełna 70 zł to ceny, które mogą skłonić klientów do dokładniejszego przejrzenia alejki przemysłowej podczas najbliższych zakupów.
Biedronka podała termin
Zgodnie z gazetką oferta obowiązuje od czwartku 1 października do środy 14 października 2026 roku.
Warto jednak pamiętać, że dostępność konkretnych modeli, wzorów i kolorów może zależeć od sklepu oraz aktualnego zapasu.
Kto chce upolować konkretną walizkę, plecak czy torebkę, może więc nie chcieć odkładać zakupów na ostatnie dni promocji.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.