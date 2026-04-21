Przygotuj powerbanki, naładuj urządzenia. Wyłączą prąd w Warszawie. Od środy dziesiątki ulic bez zasilania – najdłuższa przerwa trwa 10 godzin
Stoen Operator opublikował harmonogram planowanych wyłączeń prądu na najbliższy tydzień. Prace ruszają w środę 22 kwietnia i kończą się w poniedziałek 28 kwietnia 2026 roku. Objęte nimi są dziesiątki ulic w różnych dzielnicach Warszawy – od Rembertowa przez Ursynów, Ursus, Białołękę aż po okolice Woli. Nie są to awarie, tylko planowe prace modernizacyjne sieci niskiego napięcia. Dla mieszkańców skutek jest taki sam: kilka lub kilkanaście godzin bez energii w domu.
Pełna lista wyłączeń pochodzi z portalu awaria.stoen.pl (stan na 21 kwietnia 2026 r., godz. 22:48). Stoen zastrzega, że każde wyłączenie może zostać odwołane lub zmienione bez uprzedzenia. Sprawdź, czy Twój adres jest na liście.
Środa 22 kwietnia 2026 – najdłuższy dzień bez prądu
- Godz. 7:30-15:00 (7,5 godziny)
Powód: Wymiana słupa linii nN
ul. Andrutowa 1A-1K, 3-5A, 7, 9, 11, 13, 15
ul. Przekorna 36, 38, 43-44, 46-48, 50-51, 59
- Godz. 8:00-10:00 (2 godziny)
Powód: Modernizacja sieci nN
ul. Toruńska 78, 80
- Godz. 8:00-18:00 (10 godzin)
Powód: Przebudowa linii napowietrznej
ul. Agrarna 1-2, 6A
ul. Chełmżyńska 93, 95
ul. Gontarska 1, 3-6A, 8-8A
ul. Kołodziejska 2-4A, 6, 8-8C, 10, 14, 16
ul. Krobińska 3-3A, 7, 15-15A, 17, 19, 21, 25, 35, 41
ul. Oraczy 1-6A, 8-11, 13-19, 23B-23F
ul. Stelmachów 1-1A, 4-8
ul. Szeroka 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35-35A, 39, 45, 47, 51, 53-56, 58-61A, 64-66, 68-70, 76, 78, 80-80A, 92, 106, 108-108B, 110-110A, 130-130A, 136-136A, 138-138H, 146, 148
ul. Szkutników 6
ul. Traczy 5, 7, 11
- Godz. 9:00-14:00 (5 godzin)
Powód: Wplot złącza kablowego
ul. Doroty Kłuszyńskiej 8
Czwartek 23 kwietnia 2026
- Godz. 7:30-14:00 (6,5 godziny)
Powód: Pionowanie słupa
ul. Rosy 41
ul. Ruczaj 42, 46, 50, 59, 67, 85
- Godz. 8:00-16:00 (8 godzin)
Powód: Rozbudowa sieci – modernizacja
ul. Bruzdowa 32K
ul. Olęderska 10B, 12-12C, 14A, 20A-20B
- Godz. 8:00-15:00 (7 godzin)
Powód: Rozbudowa sieci kablowej 0,4 kV
ul. Sęczkowa 60C-60K
- Godz. 9:00-15:00 (6 godzin)
Powód: Modernizacja sieci
ul. Łuczników 18, 20
Piątek 24 kwietnia 2026
- Godz. 7:30-14:00 (6,5 godziny)
Powód: Wymiana rozłącznika
ul. Sochaczewska 4, 9, 17, 25-26H, 31-31B, 33, 35
- Godz. 8:00-11:00 (3 godziny)
Powód: Modernizacja stacji transformatorowej nr 12037
ul. Kremowa 63
ul. Zapłocie 8, 10-10F, 12-30, 32-34, 36-40B, 42-42D, 44, 46-46A, 48-50, 54, 56, 58, 60, 62-62A, 64, 66, 68, 72, 74, 78, 82
ul. Łukasza Drewny 56
Sobota 25 kwietnia 2026
- Godz. 8:00-15:00 (7 godzin)
Powód: Modernizacja sieci nN
ul. Kobiałka 44A, 48A-49, 51-52, 54, 56, 58B-58L, 60
ul. Zamożna 3-3A, 5-6, 8, 13
Poniedziałek 27 kwietnia 2026
- Godz. 9:00-13:00 (4 godziny)
Powód: Wprowadzenie i podłączenie WLZ-tu
ul. Dostatnia 3-4, 6
Środa 28 kwietnia 2026
- Godz. 8:00-14:00 (6 godzin)
Powód: Wymiana złącza kablowego 0,4 kV
ul. Mozaikowa 171B-171C
- Godz. 8:00-18:00 (10 godzin)
Powód: Wymiana rozdzielnicy nN w stacji 13120 / Modernizacja sieci
ul. Małej Żabki 1, 3
ul. Mochtyńska 22, 54-54F, 56-56C
Dlaczego te wyłączenia są legalne i co Ci się należy, jeśli przerwa się przedłuży
Operatorzy sieci elektroenergetycznej mają ustawowy obowiązek prowadzenia regularnych prac konserwacyjnych i modernizacyjnych. Zgodnie z informacjami Stoen Operator, odbiorcy zasilani z sieci niskiego napięcia (nN) muszą być informowani z co najmniej 5-dniowym wyprzedzeniem – przez ogłoszenia wywieszane w okolicy i komunikaty na portalu awaria.stoen.pl. Podstawa: ustawa Prawo energetyczne z 10 kwietnia 1997 r. (Dz.U. 1997 nr 54 poz. 348 ze zm.).
Czas trwania planowanych przerw limituje rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z 22 marca 2023 r. w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu elektroenergetycznego. Dla grupy przyłączeniowej V (niskie napięcie, moc do 40 kW – czyli większość domowych odbiorców) jednorazowa planowana przerwa nie może przekroczyć 16 godzin. Łączny czas przerw planowanych długich w ciągu roku jest też ograniczony. 10-godzinne wyłączenia na ul. Szerokiej (22 kwietnia) i ul. Mochtyńskiej (28 kwietnia) mieszczą się formalnie w limicie, ale są blisko jego górnej granicy.
Jeśli operator nie przywróci zasilania w zaplanowanym czasie z własnej winy – masz prawo do bonifikaty. Wniosek składasz: pisemnie na adres Stoen Operator, ul. Nieświeska 52, Warszawa; osobiście w BOK przy ul. Rudzkiej 18; lub przez e-mail: operator@stoen.pl. Wskaż w piśmie miejsce, datę i czas trwania faktycznej przerwy. Bonifikata jest uwzględniana w kolejnym rozliczeniu za dystrybucję.
Co to oznacza dla Ciebie? Sprawdź adres i zabezpiecz dom przed środą rano
- Wejdź na awaria.stoen.pl i wpisz swój adres. Portal pokazuje wyłączenia dla konkretnej nieruchomości. Harmonogram jest aktualizowany na bieżąco – sprawdzaj też w kolejnych dniach, bo nowe pozycje mogą się pojawiać.
- Naładuj wszystkie urządzenia dzień wcześniej. Telefon, laptop, powerbank – w pełni naładowane przed wyłączeniem. Mobilny hotspot z telefonu zastąpi router podczas przerwy. Router domowy bez zasilania nie działa.
- Przy wyłączeniu powyżej 4 godzin – nie otwieraj lodówki. Lodówka utrzymuje bezpieczną temperaturę ok. 4 godziny przy zamkniętych drzwiach. Zamrażarka wytrzymuje do 8-12 godzin. Przy 10-godzinnej przerwie mrożonki są zagrożone – przemyśl, co warto zabrać wcześniej.
- Odepnij wrażliwy sprzęt z gniazdek przed wyjściem z domu. Komputery, telewizory, konsole – przy nagłym powrocie napięcia mogą wystąpić skoki prądu uszkadzające elektronikę. Listwa z filtrem przepięciowym to minimum.
- Sprawdź ogrzewanie. Przy prognozowanych przymrozkach (temperatura nocą do -4°C przy gruncie w tym tygodniu) 10-godzinna przerwa bez prądu przy ogrzewaniu elektrycznym lub pompie ciepła może być dotkliwa. Kotły gazowe z pompą obiegową też zazwyczaj wymagają prądu do sterowania.
- Jeśli prowadzisz działalność w jednym z objętych budynków – powiadom klientów z wyprzedzeniem. Operatorzy nie rekompensują utraconych przychodów z tytułu planowych przerw. 10 godzin bez prądu to pełny dzień roboczy stracony – jedyną ochroną jest wcześniejsze poinformowanie klientów i ewentualnie praca z zasilaniem awaryjnym.
- W razie awarii poza zaplanowanymi godzinami dzwoń na pogotowie energetyczne Stoen: 22 821 31 31 (całodobowo). Jeśli zasilanie nie wróci w planowanym czasie – zapisz godziny (zrób zdjęcie licznika z godziną) i zgłoś wniosek o bonifikatę na operator@stoen.pl.
