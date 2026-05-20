Przyjechał z nożem i groził małżeństwu śmiercią. Okazało się, że przebywa w Polsce nielegalnie
Mężczyzna wyszedł z samochodu, wymachiwał nożem i krzyczał, że pozabija właścicieli posesji i spali ich dom. Policjanci z Józefowa namierzyli go następnego dnia. Okazało się, że w Polsce przebywał nielegalnie.
Nóż, groźby i ucieczka – co się stało w gminie Wiązowna
Do zdarzenia doszło przy jednej z posesji w gminie Wiązowna pod Warszawą. Pod dom podjechała skoda, z której wysiadł agresywny mężczyzna. Z nożem w ręku zaczął wykrzykiwać groźby pod adresem właściciela i jego żony – zapowiadał, że ich „pozabija” i spali dom. Para miała uzasadnione podstawy, by obawiać się, że grozi jej realne niebezpieczeństwo i wezwali policję.
Policjanci z Komisariatu w Józefowie przystąpili do działania natychmiast po otrzymaniu zgłoszenia. Dzięki pracy operacyjnej zidentyfikowali pojazd i sprawcę. 51-letni obywatel Gruzji trafił do policyjnej celi już następnego dnia.
Dwa zarzuty i nielegalny pobyt
Mężczyzna został doprowadzony do Prokuratury Rejonowej w Otwocku, która wszczęła śledztwo i postawiła mu 2 zarzuty kierowania gróźb karalnych. Za każdy z nich kodeks karny przewiduje karę do 3 lat pozbawienia wolności.
Prokurator złożył wniosek o areszt tymczasowy – Sąd Rejonowy w Otwocku go uwzględnił. 51-latek spędzi w areszcie najbliższe 3 miesiące.
Przy okazji wyszło na jaw, że mężczyzna przebywa w Polsce nielegalnie. Oprócz odpowiedzialności karnej grożą mu teraz konsekwencje administracyjne na podstawie przepisów o cudzoziemcach. Sprawę nadzoruje Prokuratura Rejonowa w Otwocku.
