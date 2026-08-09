Przykra niespodzianka dla prowadzących działalność gospodarczą. Od 2027 roku wyższy podatek od nieruchomości
Przedsiębiorcy muszą przygotować się na kolejną zmianę kosztów prowadzenia działalności. Od 1 stycznia 2027 roku wzrosną maksymalne stawki podatku od nieruchomości, a największa kwotowo zmiana dotyczy budynków związanych z działalnością gospodarczą. Nowy limit wyniesie 36,49 zł za 1 mkw. powierzchni użytkowej. To jednak nie oznacza, że każdy przedsiębiorca w Polsce automatycznie zapłaci właśnie tyle. Ostateczne stawki ustalą samorządy.
Nowe limity zostały już oficjalnie ogłoszone. Wynikają z obwieszczenia dotyczącego górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych na 2027 rok. Zmiany obejmują nie tylko firmy. Wyższe limity przewidziano również dla mieszkań, pozostałych budynków oraz gruntów.
36,49 zł za metr. Przedsiębiorcy zapłacą więcej
Najważniejsza zmiana dla firm dotyczy budynków lub ich części związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności.
W 2026 roku maksymalna stawka wynosi 35,53 zł za 1 mkw. powierzchni użytkowej.
W 2027 roku górny limit wzrośnie do 36,49 zł za 1 mkw.
Różnica wynosi więc 96 groszy na każdym metrze kwadratowym.
Przy niewielkim lokalu zmiana może nie wyglądać imponująco. W przypadku dużych sklepów, magazynów, biur, hal czy innych nieruchomości wykorzystywanych przez przedsiębiorców kwoty szybko jednak rosną.
Lokal 100 mkw. To już 3649 zł rocznie
Jeżeli gmina zdecyduje się zastosować maksymalną stawkę, właściciel nieruchomości związanej z działalnością gospodarczą o powierzchni 100 mkw. zapłaci za sam budynek maksymalnie:
3649 zł rocznie.
Przy stawce z 2026 roku byłoby to 3553 zł. Różnica wynosi zatem 96 zł w ciągu roku.
Przy powierzchni 200 mkw. maksymalny podatek wzrósłby z 7106 zł do 7298 zł, czyli o 192 zł.
W przypadku budynku o powierzchni 500 mkw. mówimy już o maksymalnej kwocie 18 245 zł rocznie. Przy obecnym limicie byłoby to 17 765 zł. Różnica wynosi 480 zł.
Hala 1000 mkw.? Podatek może przekroczyć 36 tys. zł
Jeszcze bardziej widoczny będzie wzrost w przypadku większych nieruchomości komercyjnych.
Jeżeli przedsiębiorca posiada budynek związany z działalnością o powierzchni 1000 mkw., przy maksymalnej stawce podatek od samego budynku może wynieść w 2027 roku 36 490 zł.
W 2026 roku maksymalna kwota przy takiej powierzchni wynosi 35 530 zł.
Różnica to 960 zł rocznie.
Przy jeszcze większych obiektach zmiana może oznaczać już kilka tysięcy złotych dodatkowego obciążenia.
Droższe będą również grunty wykorzystywane przez firmy
Zmiana nie kończy się na budynkach. W górę pójdzie również maksymalna stawka podatku od gruntów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej.
W 2026 roku wynosi ona 1,45 zł za 1 mkw.
Od 2027 roku maksymalny limit będzie wynosił 1,49 zł za 1 mkw.
Różnica to 4 grosze na metrze. Przy dużej działce suma staje się jednak zauważalna.
Dla gruntu o powierzchni 5000 mkw. maksymalna kwota wynikająca z samej powierzchni gruntu wzrośnie z 7250 zł do 7450 zł rocznie.
Firma z dużą nieruchomością odczuje dwie podwyżki
Właściciel nieruchomości firmowej może płacić podatek zarówno od budynku, jak i od gruntu. W takim przypadku wzrost obu stawek się kumuluje.
Wyobraźmy sobie przedsiębiorcę posiadającego halę o powierzchni 1000 mkw. oraz 5000 mkw. gruntu związanego z działalnością.
Przy zastosowaniu maksymalnych stawek w 2027 roku podatek wynikający z tych dwóch składników wyniósłby odpowiednio 36 490 zł za budynek i 7450 zł za grunt.
Łącznie daje to 43 940 zł.
Według maksymalnych stawek z 2026 roku analogiczne wyliczenie dawałoby 42 780 zł. Różnica wynosi więc 1160 zł w ciągu roku.
To oczywiście uproszczony przykład. Faktyczna wysokość zobowiązania zależy od rodzaju nieruchomości, jej parametrów, sposobu wykorzystania oraz stawek przyjętych przez konkretną gminę.
Podwyżka również dla właścicieli mieszkań i domów
Nowe limity obejmą także nieruchomości mieszkalne.
Maksymalna stawka dla budynków mieszkalnych lub ich części wzrośnie z 1,25 zł do 1,29 zł za 1 mkw. powierzchni użytkowej.
Różnica wynosi zaledwie 4 grosze za metr.
Dla mieszkania o powierzchni 50 mkw. oznacza to maksymalnie 64,50 zł zamiast 62,50 zł, czyli różnicę wynoszącą 2 zł rocznie.
Przy domu o powierzchni 150 mkw. różnica wynosi 6 zł rocznie.
Widać więc wyraźnie, że podwyżka jest znacznie bardziej odczuwalna dla przedsiębiorców posiadających duże powierzchnie użytkowe niż dla właściciela przeciętnego mieszkania.
Wzrosną także inne stawki
Obwieszczenie przewiduje zmianę limitów również dla pozostałych kategorii nieruchomości.
Dla budynków lub ich części związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych maksymalna stawka wzrośnie z 7,27 zł do 7,47 zł za 1 mkw.
W przypadku budynków zajętych na obrót kwalifikowanym materiałem siewnym będzie to 17,09 zł zamiast 16,64 zł za 1 mkw.
Dla tzw. pozostałych budynków maksymalny limit zwiększy się z 12,00 zł do 12,33 zł za 1 mkw.
Z kolei maksymalna stawka dla określonych gruntów pozostałych wzrośnie z 0,77 zł do 0,80 zł za 1 mkw.
To nie oznacza automatycznej podwyżki w każdej gminie
To najważniejsze zastrzeżenie dotyczące nowych stawek. Minister nie ustala jednej obowiązkowej wysokości podatku od nieruchomości dla całej Polski.
Ogłoszone wartości są górnymi granicami stawek.
Oznacza to, że rada miasta lub gminy może przyjąć stawkę na poziomie maksymalnym, ale może również zdecydować się na kwotę niższą.
Dlatego właściciele dwóch identycznych lokali znajdujących się w różnych gminach mogą płacić różne podatki.
Warszawa sama zdecyduje o stawkach na 2027 rok
Ta sama zasada dotyczy Warszawy. Nowy limit 36,49 zł za metr nie oznacza jeszcze automatycznie, że właśnie taka stawka będzie obowiązywała przedsiębiorców w stolicy od 1 stycznia.
O wysokości stawek obowiązujących w Warszawie zdecyduje Rada m.st. Warszawy w odpowiedniej uchwale.
Przedsiębiorcy powinni więc śledzić nie tylko ogólnopolskie przepisy i obwieszczenia, ale również decyzje lokalnego samorządu.
Analogicznie wygląda sytuacja w Krakowie, Gdańsku, Wrocławiu, Poznaniu oraz każdej innej gminie.
Firma w mieszkaniu. Tutaj trzeba uważać
Szczególne zainteresowanie mogą wzbudzać przepisy dotyczące osób prowadzących działalność gospodarczą we własnym mieszkaniu lub domu.
Samo zarejestrowanie działalności pod adresem mieszkania nie oznacza automatycznie, że cała nieruchomość zostanie opodatkowana najwyższą stawką właściwą dla działalności gospodarczej.
Znaczenie ma między innymi sposób faktycznego wykorzystywania nieruchomości i jej części.
Jeżeli jednak określona część budynku mieszkalnego jest zajęta na prowadzenie działalności gospodarczej, sposób opodatkowania może być inny niż w przypadku powierzchni wykorzystywanej wyłącznie do celów mieszkalnych.
Różnica między stawkami jest ogromna. Maksymalna stawka mieszkalna na 2027 rok wynosi 1,29 zł za mkw., a związana z działalnością aż 36,49 zł za mkw.
To ponad 28 razy więcej za metr
Skala różnicy najlepiej pokazuje, dlaczego sposób kwalifikowania powierzchni ma tak duże znaczenie.
Przy maksymalnych limitach na 2027 rok metr powierzchni związanej z działalnością gospodarczą może być opodatkowany stawką ponad 28 razy wyższą niż metr powierzchni mieszkalnej.
Przykładowo 20 mkw. powierzchni mieszkalnej przy maksymalnej stawce oznacza 25,80 zł rocznie.
Ta sama powierzchnia przy stawce 36,49 zł oznaczałaby 729,80 zł rocznie.
Nie oznacza to jednak, że każda osoba pracująca z domu zapłaci taką kwotę. O sposobie opodatkowania decydują konkretne okoliczności i przepisy dotyczące danej nieruchomości.
Kiedy trzeba zapłacić podatek?
W przypadku osób fizycznych podatek od nieruchomości jest co do zasady płatny w czterech terminach:
do 15 marca, 15 maja, 15 września i 15 listopada.
Jeżeli jednak wysokość podatku należnego za cały rok nie przekracza 100 zł, podatek jest płacony jednorazowo w terminie pierwszej raty.
Osoby prawne i niektóre inne podmioty rozliczają podatek według odmiennych zasad i terminów.
Nowe limity od 1 stycznia 2027 roku
Nowe górne granice stawek będą miały zastosowanie w 2027 roku.
Wcześniej poszczególne samorządy muszą zdecydować, jakie stawki będą obowiązywały na ich terenie.
Dla przedsiębiorcy oznacza to, że samo poznanie ogólnopolskiego limitu nie wystarcza do dokładnego zaplanowania przyszłorocznych kosztów.
Trzeba sprawdzić uchwałę właściwej rady gminy lub miasta.
Podstawa prawna
Nowe limity wynikają z obwieszczenia Ministra Finansów i Gospodarki z 23 lipca 2026 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych na rok 2027, opublikowanego w Monitorze Polskim pod pozycją 741.
Podstawowe zasady dotyczące podatku od nieruchomości wynikają natomiast z ustawy z 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych.
Co to oznacza dla Ciebie?
Jeżeli prowadzisz działalność gospodarczą i jesteś właścicielem nieruchomości wykorzystywanej przez firmę, sprawdź jej powierzchnię i pomnóż ją przez 36,49 zł. Otrzymasz orientacyjną maksymalną kwotę podatku od budynku wynikającą z limitu na 2027 rok.
Jeżeli posiadasz również grunt związany z działalnością, maksymalna stawka wyniesie 1,49 zł za 1 mkw.
Nie traktuj jednak tego wyniku jako ostatecznej należności. Najpierw sprawdź uchwałę swojej gminy dotyczącą stawek na 2027 rok. Samorząd może zastosować wartości niższe od maksymalnych.
Jeżeli prowadzisz firmę we własnym mieszkaniu, zwróć szczególną uwagę na sposób wykorzystywania poszczególnych pomieszczeń. Różnica pomiędzy maksymalną stawką mieszkalną wynoszącą 1,29 zł a stawką dla działalności wynoszącą 36,49 zł za metr jest bardzo duża.
Przedsiębiorcy posiadający większe lokale, magazyny i hale powinni uwzględnić podwyżkę już podczas przygotowywania budżetów na przyszły rok. Przy 1000 mkw. powierzchni maksymalny podatek od samego budynku może wynieść 36 490 zł rocznie, a przy 5000 mkw. gruntu związanego z firmą kolejne 7450 zł.
Najważniejsze będzie teraz to, jakie decyzje podejmą poszczególne samorządy. Dopiero lokalne uchwały pokażą, czy od 1 stycznia 2027 roku przedsiębiorcy w Warszawie i innych miastach rzeczywiście zapłacą maksymalne stawki, czy gminy zdecydują się pozostawić je na niższym poziomie.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.