Pyłek kwiatowy wycofany ze sklepów, apeluje się o nie spożywanie produktu

10 czerwca 2026 16:48 | Autor: Małgorzata Skarbek | Aktualności | Brak komentarzy

GIS alarmuje konsumentów i nakazuje natychmiastowe wycofanie z rynku jednej z partii pyłku kwiatowego od firmy Sądecki Bartnik. Badania laboratoryjne wykazały, że produkt zawiera niedozwolone stężenie alkaloidów pirolizydynowych, a jego zażywanie może wiązać się z ryzykiem utraty zdrowia

Komunikat GIS na czerwonym tle
Komunikat GIS na czerwonym tle. Grafika poglądowa (generowana automatycznie przy użyciu Gemini)

Główny Inspektorat Sanitarny (GIS) wydał oficjalne ostrzeżenie publiczne dotyczące żywności. Sprawa dotyczy popularnego produktu pszczelego – Pyłku kwiatowego firmy Sądecki Bartnik o gramaturze 200 g. Badania laboratoryjne wykazały w nim obecność substancji szkodliwych dla zdrowia w ilościach przekraczających obowiązujące normy prawne.

Szczegóły dotyczące wycofanego produktu:

  • Nazwa produktu: Pyłek kwiatowy, Sądecki Bartnik, 200 g

  • Numer partii: 20/01/2028 7/4

  • Zagrożenie: Przekroczenie dopuszczalnego poziomu alkaloidów pirolizydynowych

Zagrożenie dla zdrowia

Inspektorat kategorycznie odradza spożywanie wskazanej partii towaru. W oficjalnym komunikacie podkreślono bezpośrednie ryzyko, jakie niesie za sobą zanieczyszczona żywność. Jak pisze GIS, „spożycie produktu zanieczyszczonego alkaloidami pirolizydynowymi na wykrytym poziomie może stanowić ryzyko dla zdrowia konsumentów”.

Reakcja producenta i kontrole służb

Na informację o wadzie jakościowej natychmiast zareagował producent. Firma Sądecki Bartnik wszczęła już odpowiednie procedury zabezpieczające i podjęła działania mające na celu sprawne wycofanie niebezpiecznej partii z rynku. Odbiorca kwestionowanego towaru został niezwłocznie poinformowany o zaistniałej sytuacji.

W sprawę zaangażowały się również powołane do tego służby kontrolne. Pod koniec maja inspekcję przeprowadził Powiatowy Lekarz Weterynarii w Nowym Sączu. Urzędnicy zapowiadają rygorystyczny monitoring sytuacji. Służby weterynaryjne „w późniejszym okresie będą weryfikować, czy podmiot realizuje swoje działania naprawcze w związku ze stwierdzeniem przekroczenia najwyższych dopuszczalnych poziomów alkaloidów pirolizydynowych” – informuje dalej Inspektorat.

Towar zniknie ze sklepów

Procedura kryzysowa objęła swoim zasięgiem kolejne organy państwowe. 1 czerwca o stwierdzonym zagrożeniu oficjalnie powiadomiono właściwego terytorialnie Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego. Nadzoruje on bezpośrednio podmiot handlowy, któremu sprzedano produkt, co ma zagwarantować, że wadliwa partia całkowicie i bezpowrotnie zniknie ze sprzedaży.

Konsumenci, którzy posiadają w domach produkt z wyżej wymienionej partii, powinni bezwzględnie wyrzucić go lub zwrócić do miejsca zakupu.

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