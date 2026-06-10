Pyłek kwiatowy wycofany ze sklepów, apeluje się o nie spożywanie produktu
GIS alarmuje konsumentów i nakazuje natychmiastowe wycofanie z rynku jednej z partii pyłku kwiatowego od firmy Sądecki Bartnik. Badania laboratoryjne wykazały, że produkt zawiera niedozwolone stężenie alkaloidów pirolizydynowych, a jego zażywanie może wiązać się z ryzykiem utraty zdrowia
Główny Inspektorat Sanitarny (GIS) wydał oficjalne ostrzeżenie publiczne dotyczące żywności. Sprawa dotyczy popularnego produktu pszczelego – Pyłku kwiatowego firmy Sądecki Bartnik o gramaturze 200 g. Badania laboratoryjne wykazały w nim obecność substancji szkodliwych dla zdrowia w ilościach przekraczających obowiązujące normy prawne.
Szczegóły dotyczące wycofanego produktu:
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Nazwa produktu: Pyłek kwiatowy, Sądecki Bartnik, 200 g
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Numer partii: 20/01/2028 7/4
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Zagrożenie: Przekroczenie dopuszczalnego poziomu alkaloidów pirolizydynowych
Zagrożenie dla zdrowia
Inspektorat kategorycznie odradza spożywanie wskazanej partii towaru. W oficjalnym komunikacie podkreślono bezpośrednie ryzyko, jakie niesie za sobą zanieczyszczona żywność. Jak pisze GIS, „spożycie produktu zanieczyszczonego alkaloidami pirolizydynowymi na wykrytym poziomie może stanowić ryzyko dla zdrowia konsumentów”.
Reakcja producenta i kontrole służb
Na informację o wadzie jakościowej natychmiast zareagował producent. Firma Sądecki Bartnik wszczęła już odpowiednie procedury zabezpieczające i podjęła działania mające na celu sprawne wycofanie niebezpiecznej partii z rynku. Odbiorca kwestionowanego towaru został niezwłocznie poinformowany o zaistniałej sytuacji.
W sprawę zaangażowały się również powołane do tego służby kontrolne. Pod koniec maja inspekcję przeprowadził Powiatowy Lekarz Weterynarii w Nowym Sączu. Urzędnicy zapowiadają rygorystyczny monitoring sytuacji. Służby weterynaryjne „w późniejszym okresie będą weryfikować, czy podmiot realizuje swoje działania naprawcze w związku ze stwierdzeniem przekroczenia najwyższych dopuszczalnych poziomów alkaloidów pirolizydynowych” – informuje dalej Inspektorat.
Towar zniknie ze sklepów
Procedura kryzysowa objęła swoim zasięgiem kolejne organy państwowe. 1 czerwca o stwierdzonym zagrożeniu oficjalnie powiadomiono właściwego terytorialnie Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego. Nadzoruje on bezpośrednio podmiot handlowy, któremu sprzedano produkt, co ma zagwarantować, że wadliwa partia całkowicie i bezpowrotnie zniknie ze sprzedaży.
Konsumenci, którzy posiadają w domach produkt z wyżej wymienionej partii, powinni bezwzględnie wyrzucić go lub zwrócić do miejsca zakupu.
Psycholog, dziennikarka i ekspertka ds. społecznych. Absolwentka psychologii na Uniwersytecie SWPS oraz malarstwa i scenografii w Wyższej Szkole Artystycznej (WSA). W redakcji łączy wiedzę o mechanizmach ludzkiej psychiki z artystyczną wrażliwością na otoczenie. Specjalizuje się w tematach dotyczących psychologii, problemów mieszkańców oraz warszawskiej kultury. W swoich tekstach analizuje zjawiska społeczne, tłumacząc, jak zmiany w mieście wpływają na dobrostan i codzienne życie Polaków.