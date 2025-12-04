Radość świątecznych zakupów w FACTORY. Outletowe rabaty, najlepsze marki i dobra świąteczna zabawa
Artykuł sponsorowany przy współpracy z FACTORY.
Ruszył sezon świątecznych zakupów w FACTORY, gdzie zakupy najlepszych marek na rynku zawsze łączą się z wysokimi rabatami. To świetne miejsca, by kupić wymarzony prezent najbliższym i skompletować garderobę na rodzinne spotkania. Postaw na sprawdzone adresy zakupowe stolicy i odkryj magicznie niskie ceny.
FACTORY to raj dla miłośników zakupowych perełek, dla których znane marki, niezawodna jakość i atrakcyjne ceny to prawdziwe święto przyjemności. Tu znajdziesz prezenty dla ukochanych kobiet, mężczyzn swojego życia i najlepszych dzieciaków pod słońcem. FACTORY to również doskonałe miejsce, by zdobyć niepowtarzalną kreację na świąteczne spotkania w rodzinnym gronie.
FACTORY w warszawskich dzielnicach Ursus i Annopol prezentują szeroką kolekcję mody dla każdego, biżuterii, bielizny, akcesoriów, artykułów dla domu, a nawet zabawek – wszystko w outletowych cenach obniżonych nawet do 70%. To obowiązkowe punkty na mapie świątecznej gorączki prezentowej, które pozwolą ci kupić więcej, z oszczędnością dla twojego portfela. Dodatkowo, 11 grudnia w FACTORY startują wyprzedaże kończące sezon, a to oznacza jeszcze większe obniżki cenowe od cen outletowych i mnóstwo dodatkowych okazji zakupowych.
Poznaj ofertę salonów outletowych FACTORY. W każdym z centrów odnajdziesz ponad setkę sklepów i jeszcze więcej marek. Zajrzyj do FACTORY Annopol i FACTORY Ursus, zrób listę zakupów i ruszaj na poszukiwanie świątecznych okazji!
Zapakujemy Twoje prezenty
Podczas zakupów w pierwsze trzy weekendy grudnia, działać będzie stacja pakowania prezentów FACTORY. To miejsce, w którym każda zakupiona rzecz zyskać może wyjątkową oprawę. Wystarczy pobrać aplikację FACTORY i zarejestrować się w Style Club.
Działamy dłużej w grudniowe weekendy
W grudniu przypadają trzy niedziele handlowe – 7, 14 i 21 grudnia To wyjątkowe weekendy dla klientów FACTORY, kiedy centra w warszawskim Ursusie i Annopolu będą czynne o godzinę dłużej – już od godziny 9.00 i to od piątku do niedzieli włącznie.
Świąteczne warsztaty i gry dla każdego
Święta z FACTORY to również pierwszorzędna zabawa. Na najmłodszych miłośników outletowych zakupów czekają specjalne świąteczne warsztaty, zaplanowane w dwie przedświąteczne soboty – 13 i 20 grudnia. W pierwszą z nich odbędą się warsztaty dekorowana pierników, w drugą przyjdzie czas na dekorowanie świątecznych wianków.
Na dorosłych czekają zabawy w najnowszej aplikacji FACTORY. Minigry w kalendarzu adwentowym FACTORY to szansa na punkty, które można wymienić na nagrody aż do 24 grudnia.
Pomagamy zwierzakom w FACTORY
Magia świąt to również pomaganie innym. W tym roku warszawskie FACTORY zapraszają do świątecznej zbiórki dla czworonożnych podopiecznych schroniska w Jadowie. Tradycyjnie potrzebna jest karma, akcesoria i zabawki dla psów i kotów. Tu każda puszka, zabawka i gest mają znaczenie.
Więcej szczegółów, atrakcji i marek odnajdziesz na miejscu w FACTORY. Przygotuj się na świąteczne zakupy. Sprawdź nasze sklepy, świąteczne atrakcje i dojazd na stronach FACTORY.
