Rakieta wleciała w przestrzeń NATO. Sojusz zareagował błyskawicznie. Jest oświadczenie
W niedzielę 9 marca tureckie Ministerstwo Obrony ogłosiło, że systemy obrony przeciwrakietowej NATO zneutralizowały kolejny irański pocisk balistyczny, który wleciał w przestrzeń powietrzną Turcji. To już drugi taki incydent w ciągu zaledwie 5 dni. Fragmenty strąconej rakiety spadły na niezamieszkałe tereny w okolicach Gaziantep. W tym samym czasie Stany Zjednoczone nakazały ewakuację personelu ze swojego konsulatu w Adanie i wezwały wszystkich amerykańskich obywateli do natychmiastowego opuszczenia południowo-wschodniej Turcji.
Intercepcja nad wschodnią częścią Morza Śródziemnego, szczątki pod Gaziantep
„Pocisk balistyczny wystrzelony z Iranu i wlatujący w przestrzeń powietrzną Turcji został zneutralizowany przez siły obrony przeciwlotniczej i przeciwrakietowej NATO rozmieszczone we wschodniej części Morza Śródziemnego” – poinformowało w komunikacie Ministerstwo Obrony Turcji. Intercepcja miała miejsce około godziny 15:00 czasu lokalnego.
Fragmenty zniszczonego pocisku spadły na niezabudowane tereny w prowincji Gaziantep, w południowej części kraju. Nie odnotowano ofiar ani osób poszkodowanych. Tureckie władze nie ujawniły, jaki konkretny system obrony przeciwrakietowej użyto do przechwycenia rakiety. Wiadomo jedynie, że NATO utrzymuje w tym rejonie wielowarstwową obronę zdolną do wykrywania i angażowania celów balistycznych wystrzelonych z kierunku Bliskiego Wschodu.
Zdaniem analityków śledzących sytuację w mediach społecznościowych, pocisk prawdopodobnie był skierowany na bazę lotniczą İncirlik pod Adaną – jedną z największych baz NATO w regionie, na terenie której stacjonują żołnierze amerykańscy. Nie jest to potwierdzona informacja oficjalna, jednak jest zbieżna z tym, co ustalono przy okazji pierwszego incydentu z 4 marca.
Pierwszy incydent był 4 marca – pocisk przeleciał nad Irakiem i Syrią
Do pierwszego zestrzelenia irańskiego pocisku doszło w środę 4 marca. Wówczas tureckie ministerstwo obrony podało, że rakieta balistyczna wystrzelona z Iranu przeleciała przez przestrzeń powietrzną Iraku i Syrii, zanim została wykryta i zniszczona przez obronę NATO nad wschodnim Morzem Śródziemnym – jeszcze przed wlotem w turecką przestrzeń powietrzną. Szczątki pocisku spadły w prowincji Hatay na południu kraju, nie raniąc nikogo.
Jak ustalił Wall Street Journal, powołując się na amerykańskich i regionalnych urzędników, rakieta z 4 marca została przechwycona przez niszczyciel US Navy operujący na Morzu Śródziemnym i – podobnie jak w przypadku dzisiejszego incydentu – zmierzała w kierunku bazy İncirlik. Po tym zdarzeniu NATO zapowiedziało wzmocnienie swojego systemu obrony przeciwbalistycznej w tym rejonie.
Bezpośrednio po pierwszym incydencie turecki minister spraw zagranicznych Hakan Fidan zadzwonił do swojego irańskiego odpowiednika Abbasa Araghcziego, wyrażając oficjalny protest Ankary. Nakazał jednocześnie unikać działań mogących doprowadzić do dalszego rozszerzenia konfliktu.
Iran odpowiada na ataki USA i Izraela – Turcja balansuje między sojusznikami a Teheranem
Oba incydenty rozgrywają się w kontekście trwającej od 28 lutego 2026 r. zbrojnej kampanii USA i Izraela wymierzonej w Iran. Teheran od początku operacji odpowiada rakietami i dronami, uderzając w instalacje wojskowe i dyplomatyczne Stanów Zjednoczonych rozmieszczone w całym regionie – m.in. w Arabii Saudyjskiej, Zjednoczonych Emiratach Arabskich i innych państwach Zatoki Perskiej. Turcja jako członek NATO, na której terytorium stacjonują wojska USA, stała się – być może nieintencjonalnie – celem irańskich ataków.
Ankara znalazła się w politycznie kłopotliwej sytuacji. Prezydent Recep Tayyip Erdoğan publicznie określił ataki USA i Izraela na Iran jako „naruszenie prawa międzynarodowego”. Jednocześnie minister Fidan wprost powiedział, że irańskie uderzenia w państwa regionu to „niewiarygodnie błędna strategia”. Turcja stara się utrzymać balans – nie wchodząc w otwarty konflikt z żadną ze stron, ale zarazem nie mogąc tolerować ostrzału własnego terytorium.
NATO po pierwszym incydencie potępiło atak Iranu na terytorium sojusznika. „Stoimy solidarnie z wszystkimi sojusznikami, w tym z Turcją. Nasze zdolności odstraszania i obrony pozostają silne we wszystkich domenach, w tym w zakresie obrony powietrznej i przeciwrakietowej” – oświadczyła rzeczniczka NATO Allison Hart po incydencie z 4 marca.
Artykuł 5 nie zostanie uruchomiony – Hegseth tonuje nastroje
Dwa zestrzelenia irańskich pocisków nad terytorium Turcji wywołały pytania o możliwe uruchomienie Artykułu 5 Traktatu Waszyngtońskiego, który mówi, że atak na jednego z sojuszników jest atakiem na całe NATO. Sekretarz obrony USA Pete Hegseth szybko wykluczył taką możliwość. Stwierdził, że nie ma „żadnych podstaw” do uznania, że zniszczenie pocisku wyzwoli klauzulę zbiorowej obrony.
Mimo to atmosfera wokół bazy İncirlik wyraźnie się zagęszcza. 9 marca – w tym samym czasie, gdy tureckie ministerstwo potwierdzało drugi incydent – ambasada USA ogłosiła zamknięcie konsulatu w Adanie i nakazała personelowi niepierwszej potrzeby opuścić placówkę. Departament Stanu wydał oświadczenie, w którym wprost wezwał wszystkich obywateli USA przebywających w południowo-wschodniej Turcji do natychmiastowego wyjazdu z regionu.
Ankara: „Podejmiemy wszelkie niezbędne kroki – zdecydowanie i bez wahania”
Po dzisiejszym incydencie Ministerstwo Obrony Turcji wydało ostrzejsze w tonie oświadczenie niż tydzień temu. „Podkreślamy raz jeszcze, że podejmiemy wszelkie niezbędne kroki zdecydowanie i bez wahania w odpowiedzi na wszelkie zagrożenia skierowane na terytorium i przestrzeń powietrzną naszego kraju. Przypominamy, że uwzględnienie ostrzeżeń Turcji w tej sprawie leży w interesie wszystkich” – czytamy w komunikacie ministerstwa.
Szef prezydenckiego biura ds. komunikacji Burhanettin Duran napisał na platformie X, że Turcja nie będzie się wahać w kwestii ochrony swojej przestrzeni powietrznej, wzywając jednocześnie wszystkie strony, „a w szczególności Iran”, do powstrzymania się od działań zagrażających bezpieczeństwu regionu i narażających cywilów na niebezpieczeństwo.
Irańskie władze do tej pory nie skomentowały żadnego z 2 incydentów. Według obserwatorów sytuacji w regionie jest to świadoma taktyka Teheranu, który unika publicznego potwierdzenia, że jego rakiety trafiają w terytorium państwa, z którym Iran stara się utrzymywać poprawne stosunki.
Co wynika z tego dla ciebie jako czytelnika
Jeśli przebywasz lub planujesz podróż do południowo-wschodniej Turcji – przede wszystkim w okolice Adany, Gaziantep, Hatay i İncirlik – Departament Stanu USA rekomenduje natychmiastowy wyjazd. Polskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych regularnie aktualizuje informacje dla podróżnych pod adresem gov.pl/web/dyplomacja. Warto sprawdzić aktualne ostrzeżenia przed wszelkimi planami związanymi z tym regionem. Sytuacja może się zmieniać dynamicznie – 2 incydenty w ciągu 5 dni to sygnał, że eskalacja jest realna, nie hipotetyczna.
Redaktor naczelny serwisu. Absolwent Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych na Uniwersytecie Warszawskim z ponad 15-letnim doświadczeniem w mediach. Specjalista ds. strategii informacyjnych i komunikacji kryzysowej. Wieloletni inwestor giełdowy i praktyk rynków finansowych. W swoich tekstach łączy warsztat dziennikarski z praktyczną wiedzą o podatkach, inwestowaniu i mechanizmach rynkowych, tłumacząc zawiłości ekonomii na język codzienny.