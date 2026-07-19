RCB rozszerza alert! Kolejne regiony objęte ostrzeżeniem. Burze z gradem i silnym wiatrem mogą sparaliżować sytuację

19 lipca 2026 18:49 | Autor: Anna Szkutnik | Warszawa | Brak komentarzy

Rządowe Centrum Bezpieczeństwa wydało pilną aktualizację dotyczącą niebezpiecznej pogody. Alert RCB został rozszerzony o kolejne powiaty, a mieszkańcy następnych regionów Polski otrzymają ostrzeżenia przed gwałtownymi burzami, gradem i silnym wiatrem.

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Pilny komunikat dla mieszkańców Warszawy Fot. Warszawa w Pigułce
Pilny komunikat dla mieszkańców Warszawy Fot. Warszawa w Pigułce

Służby apelują o zachowanie szczególnej ostrożności. Prognozowane zjawiska mogą powodować szkody materialne, przerwy w dostawie prądu oraz utrudnienia w ruchu drogowym.

Kolejne powiaty z alertem RCB

Według najnowszej aktualizacji ostrzeżenie zostało wysłane również do osób przebywających na terenie:

Województwo świętokrzyskie

  • powiat opatowski,
  • ostrowiecki,
  • sandomierski,
  • starachowicki,
  • staszowski.

Województwo mazowieckie

  • powiat lipski,
  • Radom,
  • powiat radomski,
  • powiat zwoleński.

Województwo lubelskie

  • powiat biłgorajski,
  • Chełm,
  • powiat chełmski,
  • hrubieszowski,
  • janowski,
  • krasnostawski,
  • kraśnicki,
  • lubartowski,
  • lubelski,
  • Lublin,
  • łęczyński,
  • łukowski,
  • opolski,
  • parczewski,
  • puławski,
  • rycki,
  • świdnicki,
  • tomaszowski,
  • włodawski,
  • zamojski,
  • Zamość.

Burze, grad i bardzo silny wiatr

RCB przypomina, że w niedzielę 19 lipca w wielu regionach kraju mogą wystąpić gwałtowne burze z intensywnymi opadami deszczu, gradem oraz silnym wiatrem. Miejscami możliwe są lokalne podtopienia, łamanie gałęzi i drzew oraz przerwy w dostawach energii elektrycznej.

Jak się przygotować?

Służby zalecają, aby:

  • zabezpieczyć przedmioty znajdujące się na balkonach i posesjach,
  • nie parkować samochodów pod drzewami,
  • naładować telefony i powerbanki,
  • śledzić komunikaty pogodowe oraz alerty RCB.

Jeżeli przebywacie na terenach objętych ostrzeżeniami, warto ograniczyć podróże w czasie przechodzenia burz i zachować szczególną ostrożność.

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