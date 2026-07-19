RCB rozszerza alert! Kolejne regiony objęte ostrzeżeniem. Burze z gradem i silnym wiatrem mogą sparaliżować sytuację
Rządowe Centrum Bezpieczeństwa wydało pilną aktualizację dotyczącą niebezpiecznej pogody. Alert RCB został rozszerzony o kolejne powiaty, a mieszkańcy następnych regionów Polski otrzymają ostrzeżenia przed gwałtownymi burzami, gradem i silnym wiatrem.
Służby apelują o zachowanie szczególnej ostrożności. Prognozowane zjawiska mogą powodować szkody materialne, przerwy w dostawie prądu oraz utrudnienia w ruchu drogowym.
Kolejne powiaty z alertem RCB
Według najnowszej aktualizacji ostrzeżenie zostało wysłane również do osób przebywających na terenie:
Województwo świętokrzyskie
- powiat opatowski,
- ostrowiecki,
- sandomierski,
- starachowicki,
- staszowski.
Województwo mazowieckie
- powiat lipski,
- Radom,
- powiat radomski,
- powiat zwoleński.
Województwo lubelskie
- powiat biłgorajski,
- Chełm,
- powiat chełmski,
- hrubieszowski,
- janowski,
- krasnostawski,
- kraśnicki,
- lubartowski,
- lubelski,
- Lublin,
- łęczyński,
- łukowski,
- opolski,
- parczewski,
- puławski,
- rycki,
- świdnicki,
- tomaszowski,
- włodawski,
- zamojski,
- Zamość.
Burze, grad i bardzo silny wiatr
RCB przypomina, że w niedzielę 19 lipca w wielu regionach kraju mogą wystąpić gwałtowne burze z intensywnymi opadami deszczu, gradem oraz silnym wiatrem. Miejscami możliwe są lokalne podtopienia, łamanie gałęzi i drzew oraz przerwy w dostawach energii elektrycznej.
Jak się przygotować?
Służby zalecają, aby:
- zabezpieczyć przedmioty znajdujące się na balkonach i posesjach,
- nie parkować samochodów pod drzewami,
- naładować telefony i powerbanki,
- śledzić komunikaty pogodowe oraz alerty RCB.
Jeżeli przebywacie na terenach objętych ostrzeżeniami, warto ograniczyć podróże w czasie przechodzenia burz i zachować szczególną ostrożność.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.