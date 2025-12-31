Rekordowa waloryzacja emerytur 2026? Mamy wstępne wyliczenia. Tyle wpłynie na konto w marcu [TABELA]. Sprawdź, czy przekroczysz próg podatkowy
Dla milionów polskich seniorów data 1 marca jest ważniejsza niż Nowy Rok. To właśnie wtedy Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) przeprowadza coroczną waloryzację świadczeń, która ma zrekompensować utratę siły nabywczej pieniądza. Choć rok 2025 przyniósł pewne uspokojenie inflacji względem lat kryzysowych, drożyzna w sklepach wciąż drenuje portfele emerytów. Rządowy wskaźnik waloryzacji na 2026 rok budzi ogromne emocje. Czy będzie to dwucyfrowa podwyżka, jak marzą seniorzy, czy skromne wyrównanie, które „zje” podwyżka czynszu? Mamy najnowsze prognozy i wyliczenia netto. Zobacz, o ile wzrośnie Twoja emerytura i czy „trzynastka” będzie w tym roku rekordowa.
Sylwester 2025 to czas podsumowań, ale dla domowych budżetów kluczowe jest to, co wydarzy się w pierwszym kwartale 2026 roku. Mechanizm waloryzacji emerytur i rent w Polsce jest sztywny – zależy od dwóch wskaźników, które Główny Urząd Statystyczny (GUS) podaje na początku roku: średniorocznej inflacji (dla gospodarstw emeryckich) oraz realnego wzrostu wynagrodzeń. Dziś, dysponując danymi za 11 miesięcy roku 2025, możemy z bardzo dużą precyzją oszacować, ile pieniędzy wpłynie na konta seniorów.
Wielu emerytów liczy na powtórkę z lat ubiegłych, gdy waloryzacja sięgała kilkunastu procent. Niestety, w 2026 roku mechanizm ten zadziała nieco inaczej. Niższa inflacja to niższa waloryzacja procentowa, ale – paradoksalnie – dla wielu może to oznaczać stabilniejszą sytuację, o ile ceny w sklepach faktycznie wyhamują. Jest też druga strona medalu: wyższa emerytura brutto to ryzyko wpadnięcia w podatek dochodowy, co dla wielu seniorów jest niemiłym zaskoczeniem. Jakie kwoty zobaczymy na „paskach” z ZUS?
Wskaźnik waloryzacji 2026 – o ile wzrosną świadczenia?
Oficjalny wskaźnik waloryzacji poznamy w lutym, ale ekonomiści są zgodni. Biorąc pod uwagę inflację w 2025 roku (która oscylowała w granicach 5-6%) oraz wzrost płac, prognozowany wskaźnik waloryzacji na marzec 2026 wyniesie prawdopodobnie około 7,5% – 8,2%. Dla bezpieczeństwa naszych wyliczeń przyjmijmy ostrożny wariant 7,8%.
Co to oznacza w praktyce? Oznacza to, że każda złotówka Twojej emerytury zostanie pomnożona przez 1,078. Waloryzacja w 2026 roku będzie (podobnie jak w latach ubiegłych) procentowa. Rząd w ostatnich miesiącach wycofał się z pomysłów waloryzacji kwotowo-procentowej (gwarantującej minimalną kwotę podwyżki), co jest złą wiadomością dla najuboższych seniorów, ale dobrą dla tych, którzy wypracowali sobie wyższe świadczenia.
Warto pamiętać, że waloryzacja dotyczy kwoty brutto. To, co dostaniesz „na rękę” (netto), zależy od potrąceń na składkę zdrowotną (9%, której nie można odliczyć od podatku) oraz ewentualnego podatku PIT, jeśli przekroczysz kwotę wolną.
Minimalna emerytura 2026 – nowa granica ubóstwa?
Kluczową kwotą dla całego systemu jest wysokość emerytury minimalnej. To ona wyznacza poziom życia najuboższych oraz… wysokość 13. emerytury dla wszystkich.
W 2025 roku minimalna emerytura wynosiła 1780,96 zł brutto.
Przy założeniu waloryzacji na poziomie 7,8%, od 1 marca 2026 roku minimalna emerytura wyniesie ok. 1920 zł brutto.
To wzrost o około 140 zł brutto. „Na rękę” przełoży się to na kwotę w okolicach 1747 zł netto. Czy to dużo? Biorąc pod uwagę wzrost cen leków, żywności i opłat za energię (o których pisaliśmy wczoraj), podwyżka ta może ledwo wystarczyć na pokrycie inflacji kosztów stałych. Seniorzy żyjący samotnie wciąż będą balansować na granicy ubóstwa.
Tabela waloryzacji 2026 – sprawdź swoją kwotę
Poniżej przedstawiamy symulację wyliczeń dla wskaźnika 7,8%. Znajdź w lewej kolumnie kwotę zbliżoną do Twojej obecnej emerytury brutto (z decyzji ZUS), aby zobaczyć, ile zyskasz od marca.
|Obecna emerytura (Brutto 2025)
|Nowa emerytura (Brutto 2026)
|Wzrost (Brutto)
|Szacowana kwota „na rękę” (Netto 2026)
|1 780,96 zł (Min.)
|1 920,00 zł
|+ 139 zł
|1 747 zł
|2 000 zł
|2 156 zł
|+ 156 zł
|1 962 zł
|2 500 zł
|2 695 zł
|+ 195 zł
|2 452 zł
|3 000 zł
|3 234 zł
|+ 234 zł
|2 860 zł*
|3 500 zł
|3 773 zł
|+ 273 zł
|3 250 zł*
|4 000 zł
|4 312 zł
|+ 312 zł
|3 640 zł*
|5 000 zł
|5 390 zł
|+ 390 zł
|4 420 zł*
|6 000 zł
|6 468 zł
|+ 468 zł
|5 200 zł*
*Kwoty netto są szacunkowe i uwzględniają odliczenie składki zdrowotnej (9%). Gwiazdka oznacza, że przy tej kwocie emeryt zaczyna płacić zaliczkę na podatek dochodowy, co pomniejsza wypłatę netto.
Pułapka podatkowa 2500 zł – kto straci na podwyżce?
To temat, o którym głośno się nie mówi, ale który co roku w marcu wywołuje frustrację. W Polsce obowiązuje kwota wolna od podatku w wysokości 30 000 zł rocznie. Oznacza to, że emerytury do kwoty 2500 zł brutto miesięcznie są zwolnione z PIT (płaci się tylko składkę zdrowotną).
Jednak waloryzacja sprawia, że tysiące seniorów, którzy dotychczas mieścili się w limicie (np. mieli 2400 zł brutto), po podwyżce w marcu 2026 roku „przeskoczą” próg 2500 zł.
Efekt? Od nadwyżki ponad 2500 zł zostanie pobrany podatek dochodowy (12%).
Dlatego osoby z emeryturą w okolicach 2400-2500 zł mogą zauważyć, że ich podwyżka „na rękę” jest procentowo niższa niż u sąsiada z niższą emeryturą. Państwo jedną ręką daje (waloryzacja), a drugą zabiera (PIT). W 2026 roku grupa osób wpadających w podatek powiększy się o kolejne kilkaset tysięcy emerytów, gdyż kwota wolna (mimo obietnic politycznych) nie została zwaloryzowana w takim stopniu jak same świadczenia.
13. emerytura 2026 – ile wyniesie przelew w kwietniu?
Dobrą wiadomością jest to, że waloryzacja emerytury minimalnej automatycznie podnosi wysokość tzw. trzynastki. 13. emerytura jest wypłacana w wysokości minimalnego świadczenia obowiązującego od 1 marca danego roku.
Jeśli nasze wyliczenia się sprawdzą i minimalna emerytura wyniesie 1920 zł brutto, to dokładnie taka kwota zostanie przyznana jako „trzynastka”.
Wypłaty ruszą w kwietniu (wraz z kwietniową emeryturą).
Ile to netto? Od trzynastki pobierana jest składka zdrowotna, a często także podatek (ponieważ sumuje się ona z normalną emeryturą w miesiącu wypłaty, co prawie zawsze przekracza próg 2500 zł). „Na rękę” seniorzy mogą liczyć na dodatkowy przelew rzędu 1550–1650 zł (w zależności od indywidualnej sytuacji podatkowej).
Co z 14. emeryturą w 2026 roku?
O ile trzynastka jest gwarantowana ustawowo dla wszystkich (bez względu na dochód), o tyle „czternastka” jest świadczeniem, którego wysokość i termin wypłaty zależą od rozporządzenia Rady Ministrów. W 2026 roku wypłata „czternastki” planowana jest na drugą połowę roku (prawdopodobnie wrzesień/październik).
Warto jednak pamiętać o progu dochodowym (zazwyczaj 2900 zł brutto), powyżej którego działa zasada „złotówka za złotówkę”. Ze względu na waloryzację marcową, w 2026 roku znacznie więcej seniorów przekroczy ten próg. Oznacza to, że ich „czternastka” będzie pomniejszana. Dla osób z emeryturą powyżej 4500-5000 zł brutto, czternastka może w ogóle nie zostać wypłacona lub wynosić grosze. Waloryzacja ma więc swoją cenę – wyższa emerytura co miesiąc może oznaczać utratę dodatku jesiennego.
Marcowa waloryzacja to nie tylko emerytury
Warto pamiętać, że wskaźnik 7,8% (prognozowany) dotyczy nie tylko emerytur starczych. Od 1 marca 2026 roku wzrosną również:
- Renty z tytułu niezdolności do pracy,
- Renty rodzinne,
- Renty socjalne (które są powiązane z minimalną emeryturą),
- Świadczenia przedemerytalne,
- Dodatki do emerytur (np. dodatek pielęgnacyjny, dodatek dla sierot zupełnych).
Dodatek pielęgnacyjny, który w 2025 roku wynosił 324,39 zł, po waloryzacji wzrośnie do około 350 zł. Jest on wypłacany automatycznie osobom, które ukończyły 75 lat.
Czy warto składać wniosek o przeliczenie?
Rok 2026 to dobry moment, by sprawdzić, czy ZUS nie jest nam winien więcej. Jeśli pracowałeś po przyznaniu emerytury lub odnalazłeś stare dokumenty o zarobkach sprzed lat (np. z zlikwidowanych zakładów pracy), możesz złożyć wniosek o ponowne przeliczenie świadczenia. Waloryzacja kapitału początkowego i składek na koncie w ZUS (która odbywa się w czerwcu) również jest w tym roku wysoka.
Dla osób, które planują przejść na emeryturę w 2026 roku, kluczowa jest data. Zazwyczaj opłaca się poczekać do lipca (po waloryzacji rocznej kapitału), ale jeśli przejdziesz w lutym, załapiesz się na waloryzację marcową. Każdy przypadek jest inny i warto skorzystać z usług doradcy emerytalnego w ZUS, zanim złożymy wniosek.
Co to oznacza dla Ciebie? – Sprawdź konto i skrzynkę
Podwyżki są pewne, ale ich skala może być dla niektórych rozczarowaniem w zderzeniu z rzeczywistością sklepową. Aby mieć pełną jasność, co do swojej sytuacji finansowej, wykonaj kilka kroków.
Oto co musisz zrobić w najbliższych tygodniach:
- Czekaj na list z ZUS (marzec/kwiecień): Każdy emeryt otrzyma decyzję waloryzacyjną. Nie wyrzucaj jej! To dokument potwierdzający wysokość Twojego dochodu, potrzebny np. przy staraniu się o kredyt, dodatek mieszkaniowy czy „Czyste Powietrze”.
- Sprawdź przelew marcowy: Porównaj kwotę z lutego i marca. Różnica to Twoja waloryzacja netto. Jeśli kwota wydaje Ci się za niska, sprawdź, czy nie pobrano zaliczki na podatek (jeśli wcześniej jej nie było).
- Zwróć uwagę na PIT-40A: Otrzymasz go z ZUS. Sprawdź, czy Twoje łączne dochody nie spowodowały przekroczenia progu podatkowego, co może skutkować koniecznością dopłaty podatku w rocznym rozliczeniu (rzadkie, ale możliwe przy dorabianiu).
- Planuj budżet z „trzynastką”: Pamiętaj, że 13. emerytura to jednorazowy zastrzyk. Nie wliczaj jej do miesięcznego budżetu na stałe wydatki (czynsz, leki). Najlepiej przeznacz ją na większe, jednorazowe opłaty (ubezpieczenie mieszkania, zapas opału, naprawa sprzętu).
- Legitymacja emeryta (mLegitymacja): Po waloryzacji Twoja legitymacja w aplikacji mObywatel zaktualizuje się automatycznie (pokazując nowy status, jeśli waloryzacja wpłynęła na uprawnienia, choć tu rzadko są zmiany). Ważne, by mieć ją pod ręką, bo wyższa emerytura nie odbiera zniżek na przejazdy.
Rok 2026 przynosi podwyżki, które mają na celu jedynie utrzymanie status quo seniorów. Rekordowa kwotowo waloryzacja (wzrost minimalnej o ok. 140 zł) wygląda dobrze na papierze, ale w sklepie spożywczym szybko topnieje. Mimo to, każda dodatkowa złotówka w budżecie domowym jest na wagę złota. Bądź czujny, sprawdzaj decyzje i pilnuj swoich świadczeń.
Redaktor naczelny portalu. Absolwent Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego. Zawodowo interesuje się prawem i ekonomią.