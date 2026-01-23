Remont u sąsiada a przepisy o hałasie. Kiedy wiercenie jest legalne, a kiedy grozi mandat?

Dźwięk udaru o 7:00 rano w sobotę to klasyka gatunku w polskim budownictwie wielorodzinnym. Styczeń 2026 roku przynosi nowe wyzwania – coraz więcej osób pracuje zdalnie, a domy stały się naszymi biurami. W tym kontekście remont za ścianą to nie tylko niedogodność, ale realna przeszkoda w zarabianiu pieniędzy. Choć prace remontowe są nieuniknione, granica między prawem do odnowienia mieszkania a udręczeniem sąsiadów jest cienka. Jakie przepisy regulują hałas w bloku i co możesz zrobić, gdy sąsiad przekracza granice wytrzymałości?

Fot. Bidvine / Pixabay

Mit ciszy nocnej a rzeczywistość prawna w 2026 roku

Większość z nas, słysząc hałas, odruchowo zerka na zegarek, sprawdzając, czy wybiła już godzina 22:00. Żyjemy w przekonaniu, że „cisza nocna” to sztywny zapis ustawowy obowiązujący od 22:00 do 6:00. W rzeczywistości polskie prawo karne (Kodeks wykroczeń) nie definiuje sztywnych ram godzinowych ciszy nocnej. Artykuł 51 § 1 Kodeksu wykroczeń mówi szerzej: „Kto krzykiem, hałasem, alarmem lub innym wybrykiem zakłóca spokój, porządek publiczny, spoczynek nocny albo wywołuje zgorszenie w miejscu publicznym…”.

Kluczowe jest tu słowo „zakłócanie”. Oznacza to, że mandat można otrzymać nie tylko za głośną imprezę w nocy, ale również za uporczywy hałas w środku dnia, jeśli jest on nadmierny, nieuzasadniony i narusza tzw. mir domowy. Jednak w przypadku remontów sprawa jest bardziej złożona. Sądy i policja zazwyczaj uznają, że remont jest czynnością konieczną i przejściową, o ile jest przeprowadzany w „rozsądnych” godzinach. Tu z pomocą przychodzą regulaminy wewnętrzne.

Regulamin spółdzielni świętszy od ustawy?

To, czego nie doprecyzowuje ustawa, bardzo precyzyjnie określają regulaminy porządku domowego wspólnot mieszkaniowych i spółdzielni. W 2026 roku większość zarządców nieruchomości wprowadza bardzo restrykcyjne zapisy dotyczące prac głośnych. Standardem staje się zapis, że prace uciążliwe (kucie, wiercenie, cyklinowanie) mogą odbywać się:

  • Od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 – 19:00 (lub 20:00).
  • W soboty w godzinach 9:00 – 16:00 (lub całkowity zakaz prac głośnych).
  • W niedziele i święta obowiązuje bezwzględny zakaz prac remontowych.

Złamanie regulaminu spółdzielni nie skutkuje automatycznie mandatem od policji (policja egzekwuje Kodeks wykroczeń, a nie regulamin osiedla), ale jest potężnym argumentem w sporze cywilnym. Co więcej, uporczywe łamanie regulaminu może doprowadzić do nałożenia kar administracyjnych przez wspólnotę, a w ekstremalnych przypadkach – do licytacji lokalu uciążliwego członka wspólnoty na podstawie ustawy o własności lokali (choć jest to proces długotrwały).

Kiedy remont staje się „immisją”?

Jeśli sąsiad wierci w ścianach od 3 miesięcy, dzień w dzień, od świtu do nocy, ignorując prośby o przerwę, wkraczamy na teren Kodeksu cywilnego. Mowa tu o immisjach, czyli oddziaływaniu na grunt sąsiedni. Hałas jest immisją niematerialną. Zgodnie z art. 144 Kodeksu cywilnego, właściciel nieruchomości powinien przy wykonywaniu swego prawa powstrzymywać się od działań, które by zakłócały korzystanie z nieruchomości sąsiednich ponad przeciętną miarę, wynikającą ze społeczno-gospodarczego przeznaczenia nieruchomości i stosunków miejscowych.

Przekroczenie tej „przeciętnej miary” jest podstawą do roszczeń. Jeśli hałas uniemożliwia Ci pracę w domu, usypianie dziecka czy po prostu normalne funkcjonowanie, a sąsiad nie wykazuje woli współpracy, masz prawo żądać zaniechania naruszeń, a nawet odszkodowania za utratę zdrowia (np. nerwica) lub straty finansowe (brak możliwości pracy zdalnej).

Nawet 5000 zł grzywny – jak działają służby?

Kiedy rozmowy nie pomagają, pozostaje wezwanie służb. Policja lub Straż Miejska po przyjeździe na miejsce ocenia sytuację. Jeśli funkcjonariusze stwierdzą, że hałas faktycznie zakłóca spokój (np. wiercenie o 23:00 lub celowe stukanie w podłogę), mogą nałożyć mandat karny. W 2026 roku mandaty za zakłócanie spokoju wynoszą zazwyczaj od 100 do 500 zł. Jednak jeśli sprawca odmówi przyjęcia mandatu lub sprawa ma charakter złośliwy i powtarzalny, kierowany jest wniosek o ukaranie do sądu. Sąd może orzec grzywnę w wysokości nawet 5000 złotych, a w wyjątkowych sytuacjach – areszt lub ograniczenie wolności.

Tabela: Dopuszczalne poziomy hałasu w budynkach mieszkalnych

Warto wiedzieć, jakie normy techniczne (PN-B-02151-2:2018-01) obowiązują wewnątrz mieszkań. Choć hałas remontowy z natury je przekracza, ich znajomość przydaje się w sporach sądowych, gdy sąsiad hałasuje „bo tak lubi”, a nie dlatego, że musi.

Pora doby Dopuszczalny poziom hałasu (LAeq) Uwagi
Dzień (6:00 – 22:00) 40 dB Poziom średni wewnątrz pomieszczenia przy zamkniętych oknach.
Noc (22:00 – 6:00) 30 dB Poziom zapewniający niezakłócony sen.
Hałas instalacyjny 35 dB (dzień) / 25 dB (noc) Dotyczy hałasu od windy, rur, wentylacji itp.

Uwaga: Wiertarka udarowa generuje hałas na poziomie nawet 100-110 dB, co wielokrotnie przekracza normy. Dlatego jej używanie jest dopuszczalne tylko przy cięższych remontach w wyznaczonych godzinach.

Poradnik przetrwania remontu. Co robić krok po kroku

Relacje sąsiedzkie są delikatne, a wojna o hałas potrafi trwać latami. Poniżej przedstawiamy praktyczny poradnik dla obu stron barykady – zarówno dla tych, którzy muszą wyremontować łazienkę, jak i dla tych, którzy chcą mieć święty spokój.

Jestem ofiarą hałasu – co robić krok po kroku?

  1. Rozmowa i rozpoznanie: Zanim wezwiesz policję, idź do sąsiada. Często nie zdaje on sobie sprawy, jak bardzo niesie się dźwięk po żelbetowej konstrukcji (tzw. hałas materiałowy). Zapytaj, jak długo potrwają najgłośniejsze prace.
  2. Kompromis godzinowy: Jeśli pracujesz zdalnie lub masz małe dziecko, które śpi w dzień, poproś o „okienko ciszy”. Np. „Proszę nie wiercić między 13:00 a 15:00”. Większość ekip budowlanych chętnie pójdzie wtedy na przerwę obiadową lub zajmie się cichymi pracami (gruntowanie, malowanie), jeśli tylko zostanie o to poproszona.
  3. Zgłoszenie do administracji: Jeśli sąsiad remontuje w nocy lub w niedzielę, zgłoś to zarządcy budynku. Administrator ma obowiązek interweniować i przypomnieć o regulaminie.
  4. Dowody: Jeśli sprawa jest poważna, zacznij zbierać dowody. Nagraj filmy telefonem, na których słychać hałas i widać godzinę. Zainstaluj aplikację do pomiaru decybeli (nawet amatorską), by mieć punkt odniesienia. Wezwij policję dopiero, gdy inne metody zawiodą – notatka policyjna jest kluczowa w sądzie.

Planuję remont – jak nie dostać mandatu i nie być znienawidzonym?

  1. Wywieś kartkę: To psychologiczny „game changer”. 3 dni przed remontem powieś na klatce informację: „Drodzy Sąsiedzi, w dniach 20-30 stycznia będę remontować mieszkanie nr 5. Największy hałas (kucie) planuję w dniach 21-22 stycznia w godzinach 9-16. Przepraszam za utrudnienia. Tel. do mnie: 500-XXX-XXX”. Sąsiedzi, wiedząc, kiedy hałas się skończy, są w stanie znieść znacznie więcej niż w sytuacji niepewności.
  2. Przestrzegaj godzin „miękkich”: Nawet jeśli regulamin pozwala wiercić od 6:00 rano, nie rób tego. Zacznij o 8:30, gdy ludzie wyjdą do pracy/szkoły. Kończ o 18:00, by dać ludziom odpocząć po pracy.
  3. Skumuluj hałas: Nie rozciągaj kucia płytek na dwa tygodnie po godzinie dziennie. Lepiej zrobić to w jeden-dwa dni, bardzo intensywnie, uprzedzając sąsiadów, a potem mieć spokój.
  4. Niedziela i Święta: Traktuj te dni jako świętość. Żadnego wiercenia, stukania młotkiem czy szlifowania. To najkrótsza droga do wizyty patrolu policji.

Remont w bloku to test charakteru i kultury osobistej. W 2026 roku, gdy wszyscy jesteśmy bardziej nerwowi i przeciążeni bodźcami, odrobina empatii może uchronić nas przed kosztownymi mandatami i nieprzyjemnymi spojrzeniami na klatce schodowej.

