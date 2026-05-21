Robią zdjęcia przez szybę auta i wystawiają karę 285 zł. Nie wiecie nawet kiedy podejdą do Waszego
Kontrolerzy Poczty Polskiej chodzą po parkingach, fotografują deski rozdzielcze przez szyby i dokumentują radia w samochodach. Brzmi absurdalnie – ale jest w pełni legalne i ma konkretne konsekwencje finansowe. Większość kierowców nie wie, że przepisy w tej sprawie są znacznie bardziej zniuansowane niż sugerują alarmistyczne nagłówki. Zanim zaczniesz się bać – sprawdź, czy Twoja sytuacja w ogóle oznacza ryzyko.
Jak to działa – i dlaczego akurat teraz o tym głośno
Obowiązek opłacania abonamentu RTV za radio w samochodzie istnieje od lat. Podstawą jest ustawa z 29 grudnia 1992 r. o radiofonii i telewizji (Dz.U. 2022 poz. 1722 t.j.) oraz rozporządzenia Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji ustalające co roku wysokość opłat. Od 1 stycznia 2026 roku stawki wzrosły – i to właśnie ta podwyżka odświeżyła temat w mediach.
Kontrolę prowadzi Poczta Polska jako operator wyznaczony. Kontrolerzy mają prawo dokumentować obecność radia w samochodzie przez wykonanie zdjęcia przez szybę – widoczny odbiornik wraz z numerem rejestracyjnym pojazdu stanowi wystarczający dowód posiadania niezarejestrowanego odbiornika. Mechanizm przypomina fotoradar: nie musisz być przyłapany „na gorącym uczynku” słuchania radia – wystarczy że urządzenie jest i widać je z zewnątrz.
Kto musi płacić, a kto nie – najważniejsza tabela
Tu leży sedno sprawy, które większość medialnych alarmów pomija. Przepisy różnicują sytuację w zależności od tego, czy jesteś osobą prywatną czy przedsiębiorcą.
|Sytuacja
|Obowiązek abonamentu za radio w aucie
|Uwagi
|Osoba prywatna, płacąca abonament RTV za telewizor lub radio w domu
|NIE – jeden abonament pokrywa wszystkie odbiorniki w gospodarstwie domowym
|Kluczowy wyjątek, który większość kierowców zna za późno
|Osoba prywatna, niepłacąca żadnego abonamentu
|TAK – obowiązek rejestracji i opłaty za radio w aucie
|Dotyczy też aut, w których radio jest tylko przez Bluetooth – obowiązek wynika z posiadania odbiornika zdolnego do odbioru sygnału
|Przedsiębiorca – auto zarejestrowane na firmę
|TAK – za każde auto z radiem osobno
|Firma nie korzysta z ulgi „jednego gospodarstwa domowego”; abonament za każdy pojazd firmowy osobno
|Auto w leasingu lub długoterminowym najmie
|TAK – po stronie firmy leasingowej lub wynajmującej
|Jako użytkownik auta nie płacisz – obowiązek ciąży na właścicielu pojazdu, czyli firmie leasingowej
|Auto sprzedane lub złomowane bez wyrejestrowania radia
|TAK – obowiązek trwa do formalnego wyrejestrowania odbiornika
|Potwierdzają to wyroki sądów administracyjnych: sprzedaż auta nie zwalnia automatycznie z abonamentu
|Osoby zwolnione z abonamentu (m.in. seniorzy po 75. roku życia, osoby z I grupą niepełnosprawności, kombatanci)
|NIE – zwolnienie obejmuje też radio w aucie
|Pełna lista zwolnień w art. 4 ustawy o opłatach abonamentowych
Stawki i kary w 2026 roku – ile konkretnie
Od 1 stycznia 2026 roku obowiązuje nowe rozporządzenie KRRiT z podwyższonymi stawkami:
|Rodzaj odbiornika
|Opłata miesięczna 2026
|Opłata roczna 2026
|Roczna ze zniżką 10%
|Kara za brak abonamentu (30x stawka)
|Radioodbiornik (samo radio w aucie)
|9,50 zł
|114 zł
|102,60 zł
|285 zł
|Telewizor lub zestaw TV+radio
|30,50 zł
|366 zł
|329,20 zł
|ok. 915 zł
Kara 285 zł to tylko wierzchołek. Do niej dolicza się zaległe opłaty za każdy miesiąc nieposiadania abonamentu – do 5 lat wstecz. Jeśli nie płaciłeś przez 3 lata, rachunek to 285 zł kary plus 3 x 114 zł zaległości = 627 zł łącznie. Egzekucją zaległości zajmuje się urząd skarbowy, który ma prawo ściągnąć należność bezpośrednio z konta bankowego.
Radio przez Bluetooth, CarPlay, Android Auto – czy to zwalnia z abonamentu
To pytanie zadaje coraz więcej kierowców nowych samochodów, w których fabryczne radio jest de facto komputerem połączonym ze smartfonem. Odpowiedź jest twarda: nie zwalnia.
Obowiązek wynika z posiadania odbiornika zdolnego do odbioru sygnału radiofonicznego – nie z faktycznego słuchania radia. Jeśli fabryczny system audio w Twoim samochodzie ma tuner FM lub DAB (a ma go praktycznie każde nowe auto), jest odbiornikiem w rozumieniu ustawy. Nawet jeśli nigdy nie słuchasz radia, a muzykę puszczasz wyłącznie przez Spotify – jesteś formalnie posiadaczem odbiornika. Jedynym urządzeniem, które realnie zwolniłoby z obowiązku, byłby system audio bez żadnego tunera radiowego – nieistniejący w standardowej ofercie żadnego producenta.
Jak wygląda kontrola – i co grozi za nieprzerejestrowane radio po sprzedaży auta
Kontroler Poczty Polskiej nie potrzebuje twojej zgody ani twojej obecności. Podchodzi do zaparkowanego auta i przez szybę fotografuje deskę rozdzielczą – widoczne radio plus tablica rejestracyjna to komplet materiału dowodowego. Zdjęcie trafia do systemu, numer rejestracyjny jest kojarzony z danymi właściciela, a właściciel dostaje wezwanie.
Osobny problem mają ci, którzy sprzedali samochód, nie dopełniając formalności. Sprzedaż auta nie zwalnia automatycznie z obowiązku abonamentowego – potwierdza to linia orzecznicza sądów administracyjnych. Dopóki radio nie zostanie formalnie wyrejestrowane w Poczcie Polskiej, obowiązek trwa – nawet jeśli auto jest już dawno w rękach nowego właściciela, na złomowisku albo spłonęło. Formalność jest prosta: wystarczy złożyć formularz wyrejestrowania odbiornika w placówce Poczty Polskiej lub przez internet.
Warszawa: firmy z flotą samochodową szczególnie narażone
W Warszawie działa największa w Polsce koncentracja firm posiadających flotę samochodową – od korporacji taksówkarskich i firm kurierskich po przedsiębiorstwa z kilkudziesięcioma samochodami służbowymi. Każde z tych aut, zarejestrowane na podmiot gospodarczy, generuje osobny obowiązek abonamentowy.
Dla firmy posiadającej 20 samochodów to 20 x 114 zł rocznie = 2 280 zł rocznie tylko za abonament radiowy. Przy zaległościach za 5 lat i karach za każdy pojazd sumy stają się poważne. Warszawa jest też rejonem wzmożonej aktywności kontrolerów – gęsta zabudowa, duże parkingi przy centrach handlowych i biurowcach to naturalne łowiska dla ekip dokumentujących pojazdy.
Przedsiębiorcy, którzy chcą uniknąć niespodzianek, powinni sprawdzić stan abonamentów dla całej floty przez panel Poczty Polskiej online lub telefonicznie pod numerem 43 842 40 40.
Co to oznacza dla Ciebie? Dwie minuty, żeby sprawdzić swój status
Jeśli jesteś osobą prywatną:
– Sprawdź, czy płacisz abonament za telewizor lub radio w domu. Jeśli tak – jesteś kryty. Jeden abonament na gospodarstwo domowe obejmuje wszystkie odbiorniki, w tym radio w aucie. Nie musisz rejestrować osobno.
– Jeśli nie płacisz żadnego abonamentu i nie jesteś zwolniony – masz obowiązek zarejestrowania odbiornika w aucie i opłacania 9,50 zł miesięcznie lub 102,60 zł rocznie (ze zniżką). Rejestracji dokonasz na poczcie lub przez internet.
– Jeśli sprzedałeś auto – upewnij się, że radio zostało wyrejestrowane. Formularz wyrejestrowania złożysz w dowolnej placówce Poczty Polskiej.
Jeśli jesteś przedsiębiorcą:
– Każde auto firmowe z radiem to osobny obowiązek abonamentowy – 114 zł rocznie od pojazdu (102,60 zł ze zniżką przy opłacie rocznej z góry).
– Sprawdź status wszystkich pojazdów we flocie. Zaległości do 5 lat wstecz plus kary za niezarejestrowane odbiorniki mogą sumować się do poważnych kwot.
– Termin płatności abonamentu to 25. dzień każdego miesiąca. Opłatę za cały rok z góry możesz wnieść do 25 stycznia – i skorzystać ze zniżki 10 proc.
Jeśli korzystasz z auta w leasingu lub najmie:
– Obowiązek abonamentowy ciąży na właścicielu pojazdu – czyli firmie leasingowej lub wynajmującej. Ty jako użytkownik nie płacisz. Upewnij się jednak, że umowa leasingowa jasno to reguluje – niektóre umowy przerzucają ten obowiązek na leasingobiorcę.
Redaktor naczelny serwisu. Absolwent Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych na Uniwersytecie Warszawskim z ponad 15-letnim doświadczeniem w mediach. Specjalista ds. strategii informacyjnych i komunikacji kryzysowej. Wieloletni inwestor giełdowy i praktyk rynków finansowych. W swoich tekstach łączy warsztat dziennikarski z praktyczną wiedzą o podatkach, inwestowaniu i mechanizmach rynkowych, tłumacząc zawiłości ekonomii na język codzienny.