Ropa drożeje, bilety też. Komunikacja idzie w górę, ale miliony osób jeżdżą za darmo. Potrzebny jest jeden dokument
Kraków podniósł ceny biletów w marcu, Toruń i Lublin w lutym, Warszawa na razie trzyma stawki, ale co po nowym roku? Nie wiadomo. Ceny diesla wciąż nie wróciły do normy, a eksperci prognozują dalszy wzrost kosztów transportu. Na tym tle jest jedna grupa, której podwyżki komunikacyjne nie dotyczą w ogóle – i która często nie wie, że przywilej już jej przysługuje.
Reszta Polski płaci więcej – seniorzy płacą tyle samo, czyli zero
Fala podwyżek biletów komunikacji miejskiej w 2026 roku zbiegła się z rekordowymi cenami oleju napędowego – diesel w tygodniu 4-10 maja kosztuje według prognoz e-petrol.pl i BM Reflex od 7,29 do 7,45 zł za litr. Koszty operacyjne przewoźników rosną, miasta dorzucają setki milionów złotych do budżetów transportowych, a pasażerowie odczuwają to na własnych portfelach.
Dla osób po 70. roku życia ta debata toczy się jednak gdzieś obok. W zdecydowanej większości polskich miast – Warszawie, Krakowie, Łodzi, Poznaniu, Gdańsku, Gdyni, Białymstoku i dziesiątkach innych – seniorzy po 70. urodzinach jeżdżą komunikacją miejską bezpłatnie. Nie ma wniosku do złożenia, nie ma specjalnej karty do wyrobienia, nie ma limitu przejazdów. Wystarczy wsiadać do autobusu, tramwaju lub metra z dowodem osobistym w kieszeni.
To przywilej ugruntowany od lat jako standard polskiej polityki senioralnej – i jeden z niewielu, który nie wymaga żadnego urzędowania. Przy rosnących cenach biletów dla pozostałych pasażerów jego wartość realna rośnie z każdą podwyżką.
Mapa darmowych przejazdów: gdzie 70 lat, gdzie już 65
Zasady różnią się między miastami, bo reguluje je każda gmina odrębną uchwałą. Granica 70 lat to ogólnopolski standard – obowiązuje w Warszawie, Krakowie, Łodzi, Poznaniu, Białymstoku, Gdańsku i Gdyni. W tych miastach jedynym wymaganym dokumentem podczas kontroli jest dowód osobisty, paszport lub mDowód w aplikacji mObywatel. Żadnych legitymacji ZUS, żadnych kart miejskich, żadnych zaświadczeń.
Część miast obniżyła próg do 65 lat. Bezpłatne przejazdy dla seniorów 65+ oferują m.in. Wrocław, Lublin, Bydgoszcz i Toruń. We Wrocławiu wystarczy dowód osobisty. W Bydgoszczy wymagana jest Bydgoska Karta Miejska potwierdzająca status mieszkańca. W Toruniu i Gdyni konieczne jest rozliczanie podatku PIT w danym mieście – warunek formalny, który wyklucza osoby zameldowane, ale odprowadzające podatek gdzie indziej.
W aglomeracji górnośląskiej (Katowice, KZK GOP, ZTM) seniorzy 65+ nie jeżdżą za darmo, ale przysługuje im 50-procentowa ulga na bilety – to wciąż istotna oszczędność przy systematycznych podwyżkach stawek.
W województwie pomorskim funkcjonuje regionalny bilet „Mobilny Senior”: przez 6 miesięcy pełna swoboda podróżowania po całym województwie – pociągi PKP SKM, Polregio i komunikacja miejska w objętych miastach – za jedyne 10 zł. Bilet dostępny w ramach Taryfy Pomorskiej.
Na kolei – PKP Intercity i przewoźnicy regionalni – prawo do ulgi nie zależy od wieku, lecz od statusu: każdy emeryt i rencista ma ustawowe prawo do 2 przejazdów rocznie z ulgą 37 proc. w klasie 2. Dotyczy to pociągów osobowych, przyspieszonych, pospiesznych i ekspresowych. Konieczna jest legitymacja emeryta-rencisty wydana przez ZUS lub KRUS – w wersji papierowej lub elektronicznej w mObywatel.
Warszawa: 50 złotych na rok dla 65+, zero złotych po 70. urodzinach
Warszawa działa dwustopniowo i to rozwiązanie jest jednym z korzystniejszych dla seniorów w Polsce – choć mało znane poza stolicą.
Osoby między 65. a 70. rokiem życia mogą kupić roczny Bilet Seniora za 50 zł. Za tę kwotę uzyskują nielimitowane przejazdy przez cały rok we wszystkich środkach transportu ZTM w I i II strefie taryfowej – autobusami, tramwajami, metrem i SKM. Przy normalnej cenie biletu miesięcznego wynoszącej 110 zł, roczny Bilet Seniora kosztuje mniej niż cena jednego standardowego biletu miesięcznego. Oszczędność w skali roku to ponad 1 250 zł.
Osoby po 70. urodzinach korzystają z komunikacji ZTM bezpłatnie – bez żadnego biletu, bez karty, bez wniosku. Dowód osobisty lub mDowód okazywany podczas kontroli wystarcza w zupełności.
Bilet Seniora (65+) można zakodować na każdym nośniku akceptowanym przez ZTM: Warszawskiej Karcie Płatniczej, Karcie Miejskiej, Karcie Mazowieckiej. W pierwszym przejeździe bilet wymaga skasowania – w autobusie lub tramwaju bezzwłocznie po wejściu, w metrze przez bramkę lub kasownik przy windzie.
Ważne: do Biletu Seniora nie można stosować żadnych dodatkowych ulg obowiązujących w komunikacji miejskiej. To oferta samodzielna, niekompatybilna z innymi zniżkami.
Aby wyrobić Kartę Warszawiaka Seniora – która uprawnia do Biletu Seniora oraz innych zniżek miejskich – wymagane są: aktualne zdjęcie, dokument PIT-40A/11A z ZUS lub KRUS za ostatni rok oraz dokument potwierdzający tożsamość. Wniosek składa się w Punkcie Obsługi Pasażerów ZTM lub Wydziale Obsługi Mieszkańców. Warunkiem jest rozliczanie podatku PIT w Warszawie.
Podwyżki mijają seniorów – ale mogą ich dotknąć pośrednio
Darmowe przejazdy to przywilej samorządowy, a nie ustawowy. Każda rada miasta może go zmienić uchwałą – podnieść próg wiekowy, zawęzić zakres lub wprowadzić warunki dodatkowe. Dotychczas żadne z dużych polskich miast tego nie zrobiło, bo politycznie byłoby to bardzo kosztowne. Jednak przy rosnących deficytach budżetów transportowych temat może wrócić.
W Krakowie, gdzie bilety właśnie wzrosły, magistrat zachował przywilej dla seniorów 70+ bez zmian. Warszawa, podnosząc stawki od 1 kwietnia 2026 roku, również nie ruszyła stawek senioralnych. To dobra wiadomość dla 8 milionów Polaków po 65. roku życia.
Pośredni efekt podwyżek może jednak dotknąć seniorów przez wzrost kosztów taksówek i przewozów specjalistycznych – bo to one zastępują komunikację miejską w sytuacjach, gdy autobus nie dociera lub gdy stan zdrowia utrudnia korzystanie z transportu zbiorowego. Tu żadne przywileje nie obowiązują.
Sprawdź swój przywilej, zanim wydasz pieniądze na bilety
Masz 70 lat lub więcej? Wsiadaj do autobusu, tramwaju i metra bez biletu. Wystarczy dowód osobisty, paszport lub mDowód w aplikacji mObywatel. Zasada obowiązuje w praktycznie wszystkich miastach w Polsce z miejską komunikacją zbiorową. Jeśli nie jesteś pewien zasad w Twoim mieście – wejdź na stronę lokalnego ZTM lub MPK i sprawdź taryfę w zakładce „ulgi i zwolnienia”.
- Masz 65-69 lat i mieszkasz w Warszawie? Kup roczny Bilet Seniora za 50 zł w Punkcie Obsługi Pasażerów ZTM. Wymagane dokumenty: zdjęcie, PIT-40A lub 11A z ZUS/KRUS i dowód tożsamości. Przy rozliczaniu podatku poza Warszawą uprawnień nie ma.
- Masz 65 lat i mieszkasz we Wrocławiu, Lublinie lub Bydgoszczy? Sprawdź zasady u lokalnego przewoźnika – w tych miastach przejazdy są bezpłatne od 65. roku życia, ale w Bydgoszczy wymagana jest Bydgoska Karta Miejska.
- Jesteś emerytem lub rencistą i planujesz podróż pociągiem? Przypomnij sobie o ustawowej uldze 37 proc. na 2 przejazdy w roku. Wymagana legitymacja ZUS lub KRUS – papierowa lub w mObywatel. Ulga działa w PKP Intercity i u regionalnych przewoźników kolejowych.
- Mieszkasz na Pomorzu? Sprawdź bilet „Mobilny Senior” w ramach Taryfy Pomorskiej – 10 zł za 6 miesięcy przejazdów po całym województwie pociągami SKM, Polregio i komunikacją miejską w objętych miastach.
- Nie znasz zasad w swoim mieście? Wejdź na stronę lokalnego ZTM lub MPK, wyszukaj zakładkę „taryfa” lub „ulgi”. Numer infolinii ZTM w Warszawie: 19 115. W każdym mieście działa też Punkt Obsługi Pasażerów – tam uzyskasz odpowiedź bez konieczności przedzierania się przez strony internetowe.
Redaktor naczelny serwisu. Absolwent Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych na Uniwersytecie Warszawskim z ponad 15-letnim doświadczeniem w mediach. Specjalista ds. strategii informacyjnych i komunikacji kryzysowej. Wieloletni inwestor giełdowy i praktyk rynków finansowych. W swoich tekstach łączy warsztat dziennikarski z praktyczną wiedzą o podatkach, inwestowaniu i mechanizmach rynkowych, tłumacząc zawiłości ekonomii na język codzienny.