Rosja miała wystrzelić 5 pocisków hipersonicznych cyrkon. Celem miała być elektrownia
Niepokojące informacje napływają w nocy z 2 na 3 listopada z Ukrainy. Według doniesień publikowanych w mediach społecznościowych Rosja miała skierować co najmniej pięć pocisków hipersonicznych Kindżał w stronę elektrociepłowni w Ładyżynie. Pojawiają się również informacje o pociskach balistycznych zmierzających w kierunku Dniepru oraz o atakach na Krzywy Róg. Szczegóły najnowszego uderzenia wymagają jednak oficjalnego potwierdzenia.
Sytuacja w Ukrainie pozostaje napięta. Rosyjskie wojska kontynuują ataki na miasta i infrastrukturę, a szczególnie niepokojące są doniesienia dotyczące obiektów energetycznych.
W nocy pojawiły się informacje o możliwym kolejnym uderzeniu rakietowym.
Doniesienia o pięciu Kindżałach. Celem miała być elektrociepłownia
Profil World Source News poinformował, że co najmniej pięć pocisków Kindżał miało zostać wystrzelonych w kierunku elektrociepłowni w Ładyżynie, w obwodzie winnickim.
Według tego samego źródła pociski balistyczne miały również zmierzać w stronę Dniepru.
Pojawiły się ponadto doniesienia o ataku na obiekt energetyczny w Krzywym Rogu.
Na moment przygotowania artykułu nie udało się niezależnie potwierdzić liczby wystrzelonych Kindżałów ani skutków domniemanego uderzenia w Ładyżynie.
Nie wiadomo również, czy wszystkie zgłoszone pociski dotarły do wskazanych celów.
Krzywy Róg ponownie pod ostrzałem
Rosyjskie ataki na obwód dniepropietrowski są jednak faktem.
2 listopada ukraińska agencja Ukrinform, powołując się na regionalne władze wojskowe, informowała o ponad 40 rosyjskich atakach na trzy rejony obwodu.
Wykorzystywano drony i artylerię.
Według ukraińskich władz zginęła jedna osoba, a kilka kolejnych zostało rannych.
W rejonie Krzywego Rogu uszkodzone zostały budynki mieszkalne oraz samochód.
Ataki objęły również rejony nikopolski i synelnykowski.
Rosja uderza w ukraińską energetykę
Doniesienia o zagrożeniu dla elektrociepłowni pojawiają się w szczególnie trudnym momencie.
W ostatnich dniach października i na początku listopada rosyjskie wojska wielokrotnie atakowały ukraińską infrastrukturę energetyczną.
Po uderzeniach z przełomu października i listopada w obwodzie dniepropietrowskim dochodziło do rozległych przerw w dostawach energii elektrycznej.
1 listopada regionalne władze informowały, że po kolejnych nocnych atakach niemal 100 tysięcy odbiorców pozostawało bez prądu.
Do usuwania awarii skierowano dziesiątki ekip energetycznych.
Powtarzające się uderzenia w sieć energetyczną zwiększają ryzyko problemów z dostawami prądu i ogrzewania w okresie jesienno-zimowym.
Dlaczego Ładyżyn jest ważny?
Ładyżyn to miasto w obwodzie winnickim, w którym znajduje się duża elektrownia cieplna.
Obiekt był już wcześniej celem rosyjskich ataków.
W lutym 2026 roku doszło do kolejnego uderzenia w rejonie Ładyżyna, a w obwodzie winnickim odnotowano przerwy w dostawach energii elektrycznej.
Elektrownia została poważnie uszkodzona podczas wcześniejszych działań wojennych.
Jej historia pokazuje, jak istotne dla bezpieczeństwa energetycznego Ukrainy są tego rodzaju instalacje.
Nie oznacza to jednak, że najnowsze doniesienia o kolejnym trafieniu zostały już potwierdzone.
Czym są pociski Kindżał?
Kindżał, oznaczany również jako Ch-47M2, to rosyjski pocisk balistyczny odpalany z samolotu.
Rosja wykorzystuje tego rodzaju uzbrojenie do atakowania celów na terytorium Ukrainy.
Pociski mogą osiągać bardzo duże prędkości, co utrudnia ich przechwycenie.
Ukraina informowała już wcześniej o przypadkach zestrzelenia Kindżałów przy użyciu zaawansowanych systemów obrony przeciwlotniczej.
Sam fakt zgłoszenia wystrzelenia takiego pocisku nie przesądza więc o skutecznym trafieniu celu.
Ukraina przed trudnym sezonem zimowym
Ataki na elektrownie, elektrociepłownie i stacje transformatorowe mają szczególnie poważne konsekwencje w chłodniejszych miesiącach.
Uszkodzenie infrastruktury może powodować przerwy nie tylko w dostawach prądu, lecz także w ogrzewaniu i zaopatrzeniu w wodę.
W przypadku powtarzających się uderzeń naprawy stają się coraz trudniejsze, ponieważ uszkodzone urządzenia wymagają specjalistycznych części i czasu.
Dlatego informacje o potencjalnych atakach na duże obiekty energetyczne budzą szczególne obawy.
Sytuacja jest rozwojowa
Najnowsze doniesienia o pięciu pociskach Kindżał, Ładyżynie i kolejnych rakietach balistycznych wymagają weryfikacji w oficjalnych komunikatach ukraińskich Sił Powietrznych oraz władz regionalnych.
Na obecnym etapie nie ma podstaw, by podawać jako potwierdzone zniszczenie elektrociepłowni ani liczbę pocisków, które miały ją zaatakować.
Potwierdzone pozostają natomiast rosyjskie ataki na obwód dniepropietrowski oraz poważne problemy ukraińskiej energetyki po wcześniejszych uderzeniach.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.